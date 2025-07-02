DitchIt 引爆 Twitter 总部标志

旧金山, July 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 新兴在线市集平台、OfferUp 竞争对手 Ditchit 以极具硅谷颠覆精神的行动引爆舆论——收购并爆破原重达 560 磅、曾矗立于 Twitter 旧金山总部顶楼的 Twitter 飞鸟标志。

这场在内华达沙漠拍摄的爆破仪式动用了一支 15 人的摄制组、四辆 Tesla Cybertruck 以及一位好莱坞烟火特效专家。 此举不仅是一场视觉盛宴，更是 Ditchit 向传统科技巨头宣战的豪言——打造以人为本、将利润置于其次的市集平台。

“Elon Musk 为支持言论自由将 Twitter 更名为 X。 我们正为本地市集践行相同的理念，”Ditchit 发言人 James Deluca 表示， “当今网络平台充斥着广告、费用，以及偏向企业而非大众的算法。 但 Ditchit 则截然不同——我们完全免费、零广告，且致力于为真实的社群与卖家赋能。”

这座 12 英尺高、昵称为 “Larry” 的 Twitter 标识今年初被公司以 34,000 美元购得。 Ditchit 购买之初是看中其象征意义，却最终选择把这个图标转化为一份颠覆性宣言。

这一标识的爆破视频现已在 YouTube 发布，电影级的爆破时刻迅速走红网络。

但 Larry 的故事尚未终结。 公司收集起标志的残骸，即日起通过 Ditchit 应用开启密封投标拍卖。 拍卖全部收益将捐赠给非营利组织 Center for American Entrepreneurship，该机构致力于推动创新，扶持新生代创业者。

Deluca 表示：“众多创业者始于本地市集应用。 我们不仅通过这座平台，更以实际行动支持他们的创业征程。”

凭借此举，Ditchit 不仅摧毁了科技巨头的象征，更以透明性、可及性与社区文化为核心，开启本地市集的新时代。

关于 Ditchit

Ditchit 是以社区优先理念构建的本地市集平台。 与传统平台不同，它可供用户完全免费使用，且无广告或其他手续费——让买卖交易更加简单公平。 Ditchit 应用于 2024 年创立，支持 iOS 与 Android 系统。

联系人：

James Deluca

James.deluca@ditchit.com

(415) 867-4226

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