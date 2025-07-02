DitchIt 引爆具代表性的 Twitter 總部標誌

三藩市, July 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在一場充分展現出矽谷顛覆性精神的戲劇性行動中，新興網上交易平台及 OfferUp 的競爭對手 Ditchit，透過收購及引爆原本矗立於 Twitter 三藩市總公司大樓頂部、重達 560 磅的 Twitter 小鳥標誌而登上新聞頭條。

引爆標誌儀式在內華達州沙漠拍攝，有 15 名攝製人員、四部 Tesla Cybertruck 及一位荷里活煙火專家一同參與。 這不僅是一場視覺上的盛宴，更是一次大膽的宣示：Ditchit 將挑戰傳統科技巨頭，構建一個以人為本、而非利潤至上的交易平台。

Ditchit 發言人 James Deluca 表示：「Elon Musk 將 Twitter 品牌重塑成 X，為的就是支持言論表達自由。 我們亦正為本地交易平台做同樣的事情。 現今的平台充斥著大量廣告、收費，以及有利於企業而非用戶的演算方法。 Ditchit 的理念並不一樣——平台可免費使用、沒有廣告，致力為真實社群及真正賣家賦予能力而建造。」

高度達 12 英尺的 Twitter 標誌名為「Larry」，今年較早時候獲 Ditchit 以 34,000 美元的價錢收購。 Ditchit 初時因其象徵意義而購入，但最終選擇將標誌轉化成一種顛覆性的宣言。

標誌被爆破的結局影片，現已在 YouTube 上直播，捕捉到如電影般的瞬間，迅速在網絡上掀起熱潮。

但 Larry 的故事尚未結束。 這個具有代表性的標誌，它的碎片已被收集起來，並將於今日起在 Ditchit 應用程式上透過密封競投方式進行拍賣。 所有收益將撥捐予 Center for American Entrepreneurship，它是一個致力於推動創新，並且為新一代企業家提供支援的非牟利機構。

Deluca 說道：「許多企業家都是以本地交易平台的應用程式作為起步點。 我們致力支持這個過程——不僅透過我們的平台，更以實質行動展現承諾。」

透過這項噱頭十足的舉動，Ditchit 不僅炸毁了科技巨頭的象徵，亦為本地交易平台開啟了新時代——一個以透明度、可及性和社群為基礎的時代。

關於 Ditchit

Ditchit 是一個以社群優先理念而構建的本地交易平台。 與傳統平台不同，Ditchit 可供用戶完全免費使用，不含廣告或收費——令買賣變得既簡單又公平。 Ditchit 應用程式創立於 2024 年，目前可於 iOS 及 Android 裝置上下載使用。

聯絡方式：

James Deluca

James.deluca@ditchit.com

(415) 867-4226

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