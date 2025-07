Bouwvergunning verleend.

Toekomstige hoofdzetel van Stellantis Duitsland en wereldwijd Opel-hoofdkantoor in Rüsselsheim:

VGP bouwt kantoorgebouw voor de grEEn campus.

2 juli 2025 – Antwerpen/Düsseldorf/Rüsselsheim

De bouwautoriteit van de stad Rüsselsheim am Main heeft VGP, een Europese eigenaar, beheerder en ontwikkelaar van hoogwaardige logistiek en semi-industrieel vastgoed en aanbieder van hernieuwbare energieoplossingen, toestemming gegeven om te starten met de bouw van het eerste gebouw voor de toekomstige hoofdzetel van Stellantis Duitsland en het wereldwijde Opel-hoofdkantoor. Hoewel de ontwikkeling en voorbereidende bouwwerkzaamheden al zijn begonnen, staat de officiële eerstesteenlegging gepland voor het najaar van 2025. In totaal zijn er drie gebouwen gepland op de site.

In het najaar van 2023 verwierf VGP de zogenaamde “M”-, “K”- en “P”-terreinen aan de Mainzer Straße en Bundesstraße 43 in Rüsselsheim, met een totale oppervlakte van ongeveer 700.000 vierkante meter.

Op een terrein van circa 100.000 vierkante meter plant het bedrijf een CO₂-neutraal, groen hoofdkantoor voor Stellantis te ontwikkelen, bekend als de ‘grEEn campus’: modern, efficiënt, vriendelijk en stedelijk. De resterende ruimte biedt verdere diverse ontwikkelingsmogelijkheden.

Het administratiegebouw zal moderne werkplekken bieden over vijf verdiepingen met een totale oppervlakte van 28.000 vierkante meter – volledig geschikt voor hybride en flexibele werkvormen, zowel op locatie als op afstand. Het gebouw zal minimaal het DGNB ‘Gold’-duurzaamheidslabel behalen. Daarnaast voldoet het aan de vereisten van de EU-taxonomie voor milieuvriendelijke bedrijfspraktijken. VGP legt bijzondere nadruk op het verminderen van CO₂-uitstoot (embodied carbon) tijdens de bouw. Duurzame bouwmaterialen zullen worden gebruikt om een goede binnenluchtkwaliteit voor werknemers te garanderen, en een fotovoltaïsch systeem zal worden gecombineerd met een groen dak om energie op te wekken. Dit bevordert biodiversiteit en koelt het gebouw.

VGP-CEO Jan Van Geet is zeer te spreken over de samenwerking met het stadsbestuur: “We hebben onze bouwaanvraag voor dit bijzondere project afgelopen december ingediend. De professionele samenwerking met de verantwoordelijke medewerkers van de bouwdienst van Rüsselsheim en het Opel-team heeft het hele project snel vooruit geholpen.”

Stadsraadslid Simon Valerius, verantwoordelijk voor planning en bouw in Rüsselsheim, benadrukt de goede samenwerking en het belang van het project voor de stad: “De ‘grEEn campus’ laat zien hoe stedelijke ontwikkeling er in de toekomst uit kan zien – hulpbronefficiënt, architectonisch verfijnd en een aanzienlijke meerwaarde voor de westelijke toegang tot de stad.”

Burgemeester Patrick Burghardt is eveneens verheugd: “De ‘grEEn campus’ is een krachtig engagement voor de locatie en voor duurzame ontwikkeling. Het toont het potentieel dat Rüsselsheim te bieden heeft: voor bestaande en nieuwe banen, voor innovatie en voor een sterke economische toekomst.”

Florian Huettl, CEO van Opel & Vauxhall en Managing Director van Stellantis Duitsland, zegt: “De bouwvergunning is een belangrijke stap om het project samen met onze partner VGP van de voorbereidingsfase naar de volgende fase te brengen. Onze medewerkers kijken uit naar ons nieuwe duurzame en moderne hoofdkantoor in Rüsselsheim. Het zal een aangename en moderne omgeving creëren voor creatief en collegiaal werk. Zo beleven we elke dag de One Team-aanpak over alle afdelingen en merken heen.”

