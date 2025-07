FWF by AROBS zum UiPath Fast Track Partner für Agentic Automation ernannt

LONDON, July 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- FWF, Teil der AROBS Group (BVB: AROBS) und spezialisiert auf intelligente Prozessautomatisierung, wurde von UiPath (NYSE: PATH), einem weltweit führenden Anbieter von agentenbasierter Automatisierung, als „Agentic Automation Fast Track Partner” ausgezeichnet. Diese Auszeichnung würdigt das Engagement von FWF für AROBS, an der Spitze der Innovation im Bereich der Unternehmensautomatisierung zu stehen, auf der Grundlage der robotergestützten Prozessautomatisierung und unter Nutzung der Fähigkeiten der Agentic AI. Dies bestätigt auch die strategische Ausrichtung der AROBS Group, in Technologien zu investieren, die die Arbeitsweise von Unternehmen grundlegend verändern.

„Wir fühlen uns geehrt und sind stolz darauf, dass FWF by AROBS zum UiPath Agentic Automation Fast Track Partner ernannt wurde – eine Auszeichnung, die sowohl unsere fortgeschrittene technische Expertise als auch die strategische Weiterentwicklung der Kompetenzen der AROBS Group im Bereich der intelligenten Automatisierung unterstreicht. FWF by AROBS spielt eine entscheidende Rolle bei der Erweiterung des Portfolios unserer Unternehmensgruppe im Bereich der Unternehmenslösungen der nächsten Generation – von Finanzen und Gesundheitswesen bis hin zu Logistik und Compliance –, indem es skalierbare Automatisierung mit echten geschäftlichen Vorteilen bietet. Mit dem Eintritt in eine neue Ära der agentenbasierten Systeme ist diese Anerkennung durch UiPath auch ein Signal an unsere Kunden und Aktionäre: AROBS baut eine der stärksten Kompetenzen im Bereich Automatisierung und KI in der Region auf und ist in der Lage, Transformationen in verschiedenen Branchen voranzutreiben“, erklärte Voicu Oprean, Gründer und CEO von AROBS.

Das Programm „Agentic Automation Fast Track“, das Anfang 2025 von UiPath ins Leben gerufen wurde, umfasst eine ausgewählte Gruppe globaler Partner, die aktiv an der Entwicklung und Erprobung der neuesten Lösungen von UiPath – wie AI Agent Builder und UiPath Maestro – innerhalb eines kooperativen Rahmens mitwirken.

„ Diese Partnerschaft stellt einen wichtigen Schritt in unserer Entwicklung dar und unterstützt unser Ziel, Automatisierungslösungen anzubieten, die echte organisatorische Veränderungen vorantreiben. Auf diese Weise lassen sich Initiativen zur digitalen Transformation schneller in konkrete und nachhaltige Ergebnisse umsetzen, die sich direkt auf die betriebliche Effizienz und die Entscheidungsgeschwindigkeit auswirken“, erklärte Marius Bene, CEO von FWF by AROBS.

Während herkömmliche RPA-Lösungen repetitive Aufgaben automatisieren, führt die UiPath Agentic Automation Platform KI-Agenten ein, die den Kontext verstehen, unstrukturierte Daten analysieren und mit minimalem menschlichem Eingriff autonome Entscheidungen treffen. FWF by AROBS ist stolz darauf, neben globalen Akteuren wie Accenture, Deloitte und IBM anerkannt zu sein und seinen Kunden in Großbritannien und Europa eine einzigartige Perspektive zu bieten, die auf den spezifischen regionalen Marktanforderungen und geschäftlichen Herausforderungen basiert und präzise darauf zugeschnitten ist.

Über AROBS: AROBS ist das größte börsennotierte Technologieunternehmen in Rumänien mit Niederlassungen in zehn Ländern. Das Unternehmen bietet Software-Dienstleistungen und -Lösungen in Bereichen wie eingebettete Systeme – Automobil, Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt und Medizin – sowie Reisetechnologie, IoT, klinische Studien, Fintech, Unternehmenslösungen, Cybersicherheit und intelligente Automatisierung für internationale Kunden in Großbritannien, Europa, Nordamerika und Asien. Erfahren Sie mehr unter www.arobs.com.

Über FWF by AROBS: Das Unternehmen ist auf intelligente Automatisierungslösungen spezialisiert und verfügt über ein umfangreiches Portfolio an Projekten in den Bereichen Bankwesen, Telekommunikation, professionelle Dienstleistungen und öffentliche Verwaltung in Großbritannien, Deutschland und Osteuropa. Erfahren Sie mehr unter www.fwfcompany.com.

