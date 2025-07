Bitget transforme le trading de cryptomonnaies en conversation intelligente avec GetAgent

VICTORIA, Seychelles, 02 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, principale bourse de cryptomonnaies et société Web3, est ravie de lancer officiellement GetAgent, un nouvel assistant d’IA dédié au trading et conçu pour faciliter les interactions des utilisateurs et leur permettre de mieux comprendre le marché des cryptomonnaies. En combinant l’IA avancée aux données du marché en temps réel et à des outils de trading, GetAgent a été élaboré dans le but de transformer la prise de décision complexe en une conversation simple.

Conçu pour l’environnement au rythme effréné du trading actuel, GetAgent combine des informations instantanées, des actualités en temps réel, des analyses techniques et l’exécution des transactions en une seule conversation fluide. Après le succès de son prélancement, l’assistant d’IA est désormais officiellement en service, pour communiquer aux utilisateurs des signaux techniques sur mesure, l’humeur du marché et des analyses basées sur les données dans le paysage en constante évolution des cryptomonnaies.

GetAgent suit de façon dynamique l’évolution des prix en temps réel et adapte ses réponses en fonction des antécédents, des préférences et des listes de surveillance de trading de l’utilisateur. Par exemple, lorsque des indicateurs comme l’indice RSI atteint des niveaux critiques ou qu’une inversion de tendance est détectée, l’assistant signale immédiatement l’opportunité ou le risque. En transformant des données complexes en intelligence exploitable, GetAgent permet aux utilisateurs de prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes sans qu’ils aient besoin de se livrer à une analyse manuelle complète, offrant les mêmes opportunités à tous, du trader expérimenté au plus novice.

Surveillant les tendances des cryptomonnaies et les évolutions des prix 24h/24 et 7j/7, GetAgent réduit le temps passé à naviguer entre les différents outils et sources et aide les traders à réagir plus rapidement et à agir avec plus de précision. Chaque prompt permet à GetAgent de s’adapter aux schémas de trading, aux actifs et aux préférences, et garantit ainsi des informations et des alertes personnalisées pour chaque trader. L’assistant est également programmé pour évoluer avec plus d’intégrations, de paramètres personnalisables et d’assistance pour de futures classes d’actifs par la suite.

« L’IA est en train de façonner une nouvelle ère du trading – plus efficace, plus éclairé et plus dirigé par l’utilisateur. GetAgent élimine le stress lié à l’interprétation des données et génère rapidement des informations qui aideront les traders novices comme les plus expérimentés à agir plus vite, plus intelligemment et avec une plus grande clarté. Voyez-le comme ChatGPT, mais conçu spécifiquement pour le trading de cryptomonnaies, » a expliqué Gracy Chen, PDG de Bitget.

Avec son lancement officiel, GetAgent est désormais disponible pour des utilisateurs sélectionnés avec des codes d’invitation, permettant à des traders de tout niveau d’expérience d’exploiter l’IA pour un trading de cryptomonnaies plus intelligent, plus simple et plus rapide.

GetAgent est le nouveau venu dans l’offre croissante de produits de Bitget visant à simplifier l’expérience utilisateur sans compromettre la performance. En janvier 2025, Bitget a présenté Bitget Seed , une plateforme basée sur l’IA conçue pour détecter les projets crypto Web3 à un stade précoce et qui présentent un important potentiel de croissance. Le lancement de ce produit suit la stratégie de Bitget consistant à mêler des technologies émergentes comme l’IA à une infrastructure de trading accessible – comblant l’écart entre l’innovation on-chain et les utilisateurs du quotidien.

Établie en 2018, Bitget est la principale bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin , de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multichaînes de classe mondiale qui propose une gamme complète de solutions et de fonctionnalités Web3 et notamment des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, une place de marché NFT ou un navigateur DApp.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, et celui de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

