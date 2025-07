Bitget transforma o trading de criptomoedas em uma conversa inteligente com a GetAgent

VICTORIA, Seicheles, July 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, tem o prazer de lançar oficialmente o GetAgent, um novo assistente de trading com inteligência artificial projetado para facilitar a interação e a compreensão dos usuários sobre o mercado de criptomoedas. Ao combinar IA avançada com dados de mercado em tempo real e ferramentas de trading, o GetAgent foi projetado para transformar a tomada de decisões complexas em um simples bate-papo.

Construído para o ambiente de trading acelerado de hoje, o GetAgent combina insights instantâneos, notícias em tempo real, análise técnica e execução de trading em uma única conversa contínua. Após um pré-lançamento bem-sucedido, o assistente de IA agora está oficialmente ativo, oferecendo aos usuários sinais técnicos personalizados, sentimento do mercado e análise baseada em dados em todo o cenário cripto em constante mudança.

O GetAgent rastreia dinamicamente os movimentos de preços em tempo real e adapta suas respostas com base no histórico de trading, preferências e listas de observação do usuário. Por exemplo, quando indicadores como RSI atingem níveis críticos ou uma reversão de tendência é detectada, o assistente sinaliza a oportunidade ou risco imediatamente. Ao transformar dados complexos em inteligência acionável, o GetAgent capacita os usuários a tomar decisões de trading mais rápidas e inteligentes sem a necessidade de extensa análise manual, nivelando o campo de jogo para traders experientes e iniciantes.

Com monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana das tendências de criptomoedas e movimentos de preços, o GetAgent reduz o tempo gasto alternando entre diferentes ferramentas e fontes, ajudando os traders a responder mais rapidamente e agir com mais precisão. A cada prompt, o GetAgent se adapta aos padrões de trading, ativos e preferências, garantindo que os insights e alertas sejam personalizados para cada trader. O assistente também está configurado para evoluir com mais integrações, configurações personalizáveis e suporte para futuras classes de ativos no futuro.

"A IA está moldando uma nova era de trading – mais eficiente, mais informada e mais orientada pelo usuário. O GetAgent elimina o estresse de interpretar dados e produz insights que ajudarão traders iniciantes e experientes a agir mais rápido, de maneira mais inteligente e com maior clareza. Pense nisso como o ChatGPT, mas feito especificamente para trading de criptomoedas", disse Gracy Chen, CEO da Bitget.

O lançamento oficial agora abre o GetAgent para selecionar usuários com códigos de convite, convidando traders de todos os níveis de experiência a aproveitar a IA para fazer trading de criptomoedas mais inteligente, simples e rápido.

O GetAgent representa a mais recente adição à pilha de produtos em expansão da Bitget, que se concentra em simplificar a experiência do usuário sem comprometer o desempenho. Em janeiro de 2025, a Bitget apresentou Bitget Seed , uma plataforma com IA projetada para revelar projetos de criptomoedas Web3 em estágio inicial com alto potencial de crescimento. O lançamento do produto está alinhado com a estratégia da Bitget de combinar tecnologias emergentes, como IA, com infraestrutura de trading acessível — preenchendo a lacuna entre a inovação on-chain e os usuários comuns.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a fazer o trading de forma mais inteligente com o seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, oferecendo acesso em tempo real ao preço do Bitcoin , Ethereum e outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multicadeia de nível mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos abrangentes da Web3, incluindo funcionalidade de carteira, troca de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam correr o risco de perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados, nem o investimento principal seja recuperado. Deve-se sempre procurar uma consultoria financeira independente, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para mais informações, consulte os nossos Termos de Uso .

