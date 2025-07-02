Bitget 借助 GetAgent 将加密货币交易升级为智能对话

维多利亚，塞舌尔, July 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所和 Web3 企业 Bitget 欣然宣布正式推出 GetAgent，这是一款全新 AI 驱动交易助手，旨在帮助用户更轻松地了解加密货币市场并参与互动。 GetAgent 将先进的 AI 与实时市场数据和交易工具相结合，旨在把复杂的决策过程转化为一场简单对话。

为了适应当今快节奏的交易环境，GetAgent 将即时见解、实时新闻、技术分析与交易执行整合为一场顺利流畅的对话。 在成功完成预发布后，这款 AI 助手现已正式上线，可为用户提供个性化技术信号、市场情绪洞察及数据驱动分析，助力他们从容应对瞬息万变的加密货币市场。

GetAgent 可动态追踪实时价格波动，并根据用户的交易历史、偏好和自选列表调整其反馈内容。 例如，当 RSI 等指标达到关键水平，或系统检测到趋势反转时，助手会立即提示相关机会或风险。 通过将复杂的数据转化为可操作的智能信息，GetAgent 让用户无需繁琐的人工分析也能更加快速和智能地做出交易决策，为新手和资深交易者创造公平的交易环境。

通过 24/7 全天候监控加密货币趋势和价格波动，GetAgent 可减少在不同工具和信息源之间切换的时间，从而帮助交易者更快响应，操作更精准。 每次出现提示时，GetAgent 都会洞察交易者的交易模式、资产配置和个性化偏好，实时自我调整，确保提供的见解与警报均为量身定制，真正契合每位交易者的需求。 该助手还将不断升级，整合更多资源，提供更灵活的个性化设置，未来还会支持更多资产类别。

“AI 正在塑造一个全新的交易时代——更高效、更明智，更以用户为主导。 GetAgent 可免去繁琐的数据解读，自动生成有价值的见解，助力新手与资深交易者行动更快捷、更智能，目标更明确。 这就像是专为加密货币交易打造的 ChatGPT。”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 说道。

GetAgent 已正式上线，现面向持邀请码的部分用户开放，欢迎各层级交易者利用 AI，实现更智能、更简便、更快捷的加密货币交易。

GetAgent 是 Bitget 不断扩展产品阵容中的最新成员，专注于简化用户体验，却丝毫不影响性能表现。 2025 年 1 月，Bitget 推出了名为 Bitget Seed 的 AI 驱动平台，旨在发掘具有高增长潜力的早期 Web3 加密货币项目。 该产品的发布契合了 Bitget 将 AI 等前沿技术与便捷交易基础设施相融合的发展战略，旨在弥合链上创新与普通用户之间的鸿沟。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的 加密货币交易所 和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时 比特币价格 、 以太坊价格 和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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