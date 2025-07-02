Bitget 隆重推出 GetAgent，以智能對話重新定義加密貨幣交易體驗

 | Source: Bitget Limited Bitget Limited

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Bitget Turns Crypto Trading Into a Smart Conversation with GetAgent

維多利亞，塞舌爾, July 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所及 Web3 公司 Bitget 正式推出全新 AI 交易助理 GetAgent，讓用戶可在加密市場輕鬆進行互動，掌握市場動態。 透過結合先進 AI、即時市場數據與交易工具，GetAgent 將複雜決策過程化為簡單自然對話。

GetAgent 專為現今瞬息萬變的交易環境而打造，將即時洞察、實時新聞、技術分析與交易執行匯集於單一流暢對話中。 在預先發布階段取得熱烈迴響後，GetAgent 現已正式推出，為用戶在瞬息萬變的加密貨幣市場中，提供量身打造的技術指標、市場情緒及以數據為本的分析。

GetAgent 動態追蹤即時價格變動，並根據用戶交易紀錄、偏好及觀察名單調整應對策略。 舉例而言，一旦發現相對強弱指數（RSI）等指標達到臨界值或趨勢逆轉訊號，系統就會馬上提示潛在機會或風險。 透過將複雜數據轉化為實際可行的明確情報，GetAgent 讓用戶無需繁瑣手動分析即可快速作出明智決策，為經驗豐富與初入門交易者締造公平競爭環境。

GetAgent 提供 24/7 全天候加密貨幣趨勢及價格變動監控功能，讓用戶不必花時間切換不同工具與數據來源，有助交易者作出更迅速及精準應對。 每次對話互動時，GetAgent 都會適應用戶交易模式、資產配置及偏好，確保所有洞見及提示皆為每位交易者專屬定制。 GetAgent 亦將持續升級，未來計劃整合更多功能、開放自訂設定，並支援新興資產類別。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 指出：「AI 正引領交易新紀元，更具效率、更睿智，更趨向由用戶作主導。 GetAgent 輕鬆詮釋數據，提供關鍵洞察分析，不論初入門還是資深交易者都能更快捷、更明智及更清晰地操作。 好比專為加密貨幣交易而設的 ChatGPT。」

隨著正式發佈，GetAgent 現有邀請碼開放給特定用戶，誠邀各種經驗水平的交易者運用 AI，享受更明智、更簡便、更快捷的加密貨幣交易。

GetAgent 加入 Bitget 不斷拓展的全新產品系列，加強推動精簡用戶體驗的同時，亦保持頂尖交易效能。 2025 年 1 月，Bitget 推出了由 AI 驅動的平台 Bitget Seed，專門發掘充滿增長潛力的早期 Web3 加密項目。 這次產品發佈符合 Bitget 的策略方向：將 AI 等新興科技與簡單易用的交易基礎設施互相結合，進一步拉近區塊鏈上創新與日常用戶之間的距離。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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