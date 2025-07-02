Bitget 隆重推出 GetAgent，以智能對話重新定義加密貨幣交易體驗





維多利亞，塞舌爾, July 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所及 Web3 公司 Bitget 正式推出全新 AI 交易助理 GetAgent，讓用戶可在加密市場輕鬆進行互動，掌握市場動態。 透過結合先進 AI、即時市場數據與交易工具，GetAgent 將複雜決策過程化為簡單自然對話。

GetAgent 專為現今瞬息萬變的交易環境而打造，將即時洞察、實時新聞、技術分析與交易執行匯集於單一流暢對話中。 在預先發布階段取得熱烈迴響後，GetAgent 現已正式推出，為用戶在瞬息萬變的加密貨幣市場中，提供量身打造的技術指標、市場情緒及以數據為本的分析。

GetAgent 動態追蹤即時價格變動，並根據用戶交易紀錄、偏好及觀察名單調整應對策略。 舉例而言，一旦發現相對強弱指數（RSI）等指標達到臨界值或趨勢逆轉訊號，系統就會馬上提示潛在機會或風險。 透過將複雜數據轉化為實際可行的明確情報，GetAgent 讓用戶無需繁瑣手動分析即可快速作出明智決策，為經驗豐富與初入門交易者締造公平競爭環境。

GetAgent 提供 24/7 全天候加密貨幣趨勢及價格變動監控功能，讓用戶不必花時間切換不同工具與數據來源，有助交易者作出更迅速及精準應對。 每次對話互動時，GetAgent 都會適應用戶交易模式、資產配置及偏好，確保所有洞見及提示皆為每位交易者專屬定制。 GetAgent 亦將持續升級，未來計劃整合更多功能、開放自訂設定，並支援新興資產類別。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 指出：「AI 正引領交易新紀元，更具效率、更睿智，更趨向由用戶作主導。 GetAgent 輕鬆詮釋數據，提供關鍵洞察分析，不論初入門還是資深交易者都能更快捷、更明智及更清晰地操作。 好比專為加密貨幣交易而設的 ChatGPT。」

隨著正式發佈，GetAgent 現有邀請碼開放給特定用戶，誠邀各種經驗水平的交易者運用 AI，享受更明智、更簡便、更快捷的加密貨幣交易。

GetAgent 加入 Bitget 不斷拓展的全新產品系列，加強推動精簡用戶體驗的同時，亦保持頂尖交易效能。 2025 年 1 月，Bitget 推出了由 AI 驅動的平台 Bitget Seed ，專門發掘充滿增長潛力的早期 Web3 加密項目。 這次產品發佈符合 Bitget 的策略方向：將 AI 等新興科技與簡單易用的交易基礎設施互相結合，進一步拉近區塊鏈上創新與日常用戶之間的距離。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的 加密貨幣交易所 和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知 比特幣價格 、 以太坊價格 及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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