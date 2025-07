Bitwise lanza el ETP de staking de NEAR en Xetra, ampliando su gama de estrategias de staking basadas en índices

El ETP de Staking de NEAR de Bitwise es la incorporación más reciente a la gama europea de ETPs de staking vinculados a índices de Bitwise, con el objetivo de ofrecer a los inversores una exposición eficiente y regulada a NEAR, la blockchain diseñada para la era de la inteligencia artificial.

Protocolo NEAR: Una blockchain de capa 1 de alto rendimiento 1 y eficiencia energética, creada para la era de la IA. Facilita la interoperabilidad entre cadenas y aplicaciones nativas de inteligencia artificial mediante una infraestructura rápida y fácil de usar.

y eficiencia energética, creada para la era de la IA. Facilita la interoperabilidad entre cadenas y aplicaciones nativas de inteligencia artificial mediante una infraestructura rápida y fácil de usar. El ETP de Staking de NEAR de Bitwise buscará hacer staking con los tokens NEAR mantenidos por el producto, con el objetivo de generar rendimientos adicionales de aproximadamente un 5,5% neto de comisiones y TER, ofreciendo al mismo tiempo liquidez diaria a los inversores en la bolsa.





2 de julio de 2025, Madrid – Bitwise anunció hoy el lanzamiento del Bitwise NEAR Staking ETP (Ticker: NEAR; ISIN: DE000A4A5GV2) en Deutsche Börse Xetra.

NEAR Protocol es una plataforma blockchain reconocida por su enfoque en la escalabilidad, el bajo coste operativo y una visión de descentralización centrada en el usuario, con más de 45 millones de usuarios activos mensuales y 8 millones de transacciones diarias 2

El Bitwise NEAR Staking ETP está diseñado tanto para inversores institucionales como minoristas familiarizados con los activos digitales y que buscan diversificar sus carteras. Este lanzamiento representa un nuevo hito en una serie de innovaciones de producto orientadas a ampliar el acceso a inversiones en el mercado cripto, ofrecer soluciones de inversión de alta calidad e información de mercado oportuna, y fomentar la transparencia y la responsabilidad en un año clave para la industria.

El ETP está totalmente respaldado y emitido en Alemania, con el objetivo de ofrecer rendimientos eficientes por staking, bajo coste total de propiedad y un rendimiento superior en comparación con otras soluciones de staking de NEAR actualmente en el mercado. Los rendimientos por staking se acumulan diariamente dentro del ETP, buscando mejorar su rentabilidad. Basándose en un índice de referencia sólido y transparente, el “CF NEAR Staked Return Index”, los inversores pueden seguir con precisión el rendimiento del ETP neto de costes y comisiones, en comparación con el rendimiento por staking de NEAR comúnmente observado en el mercado.

El Bitwise NEAR Staking ETP es el cuarto producto lanzado dentro de la gama europea Total Return de Bitwise, que incluye también el Bitwise Ethereum Staking ETP (Ticker: ET32 | ISIN: DE000A3G90G9), el cual recientemente superó los 200 millones de euros en activos bajo gestión.

Bradley Duke, Director de Europa en Bitwise, comentó:

"Estamos muy contentos de lanzar este nuevo ETP en colaboración con fundación NEAR. En un entorno cripto lleno de ruido, nos entusiasma asociarnos con un verdadero innovador en blockchain e inteligencia artificial. El Bitwise NEAR Staking ETP ofrece a los inversores exposición al movimiento del precio del token NEAR, así como rendimientos compuestos por recompensas de staking, todo ello con la estructura ETP de primer nivel de Bitwise."

Illia Polosukhin, Cofundador de NEAR Foundation, añadió:

"NEAR fue creado para impulsar un nuevo tipo de internet, donde la IA esté al servicio de las personas y no de las plataformas. Este ETP acerca esa visión a los inversores de todo el mundo. Al hacer que NEAR sea más accesible a través de los productos confiables de Bitwise, estamos acelerando la adopción generalizada de una infraestructura de IA propiedad de los usuarios."

NEAR Protocol: una blockchain de capa 1 diseñada para la usabilidad y la escalabilidad

NEAR es una plataforma blockchain creada para hacer que tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial sean más accesibles y útiles. Lanzada en 2020, NEAR resuelve desafíos comunes del sector —como la lentitud y los altos costes— mediante una tecnología llamada sharding, que permite procesar múltiples transacciones simultáneamente.

Lo que diferencia a NEAR es su enfoque en la usabilidad real: permite a los usuarios acceder a aplicaciones y servicios mediante nombres de usuario similares a direcciones de correo electrónico, en lugar de complejos códigos de billeteras Web3. También opera de forma interoperable entre blockchains, facilitando la transferencia de activos y datos entre plataformas.

NEAR ya se utiliza para impulsar herramientas de IA, billeteras digitales y aplicaciones que otorgan a los usuarios mayor control sobre sus datos e identidad digital. Su arquitectura es especialmente adecuada para la IA, ya que proporciona la velocidad, escalabilidad y privacidad de datos necesarias para aplicaciones impulsadas por inteligencia artificial y agentes autónomos.

En el segundo trimestre de 2025, NEAR se posicionó en segundo lugar por número de usuarios activos mensuales, justo después de Solana3. Este crecimiento se debió en parte a la innovadora tecnología de abstracción de cadena de NEAR, que facilita el uso de aplicaciones en diferentes blockchains sin necesidad de múltiples billeteras o tokens

Los desarrolladores también se benefician de la infraestructura de NEAR. Sus contratos inteligentes personalizables permiten crear aplicaciones financieras multichain utilizando herramientas criptográficas seguras, sin necesidad de puentes ni tokens envueltos, que suelen añadir riesgos y complejidad.

Staking de NEAR

El staking es una forma de generar ingresos para los propietarios de criptoactivos y es una característica clave de NEAR. En el protocolo NEAR, el staking permite a los titulares de tokens ayudar a validar transacciones en la red, contribuyendo a su seguridad y fiabilidad. A cambio, reciben recompensas de staking, similares a los dividendos en los mercados tradicionales.

Para los inversores, el Bitwise NEAR Staking ETP puede ofrecer una forma simplificada de obtener exposición a estas recompensas sin tener que gestionar directamente los aspectos técnicos del staking o la custodia de tokens. Aunque los titulares de NEAR pueden hacer staking directamente a través de billeteras o validadores, el ETP ofrece ventajas claras: liquidez diaria, al cotizar en bolsas reguladas, sin periodos de bloqueo ni delegaciones manuales.

Además, los tokens NEAR subyacentes se mantienen en almacenamiento en frío seguro por un custodio institucional profesional, lo que proporciona una capa adicional de protección de activos.

Se recomienda a los inversores potenciales revisar cuidadosamente todos los riesgos asociados, tal como se detallan en el prospecto y los términos finales disponibles en www.bitwiseinvestments.eu, antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Características principales del producto

ETP Nombre Bitwise NEAR Staking ETP Ticker NEAR ISIN DE000A4A5GV2 Índice de referencia CF NEAR Staked Return Index WKN A4A5GV Recompensa neta estimada por staking 5.5%* TER 0.85% p.a.

*La Recompensa Neta por Staking refleja el rendimiento del staking después de deducir todas las comisiones (comisión por el servicio de staking y TER), calculado por unidad del ETP. Esta cifra representa el rendimiento que se espera que proporcione el ETP, expresado en términos anuales y no compuestos.

Nota: Esta tasa está sujeta a cambios en función de la dinámica del mercado y de la red.

Las recompensas netas por staking se acumulan diariamente dentro del ETP, con el objetivo de mejorar su rendimiento. Este mecanismo incrementa la cantidad de criptomoneda asignada por unidad del ETP al final de cada jornada bursátil, lo que significa que la cantidad de NEAR que respalda cada participación del ETP aumenta con el tiempo.

Puedes consultar la asignación actual por unidad del ETP en la Tabla de Asignación de Criptomonedas, disponible en la página del producto en www.bitwiseinvestments.eu/products.

– Fin –

Sobre NEAR Foundation

NEAR Protocol es la blockchain diseñada para la inteligencia artificial. Se trata de una plataforma de alto rendimiento, nativa para IA, creada para impulsar la próxima generación de aplicaciones descentralizadas y agentes inteligentes. Proporciona la infraestructura que la IA necesita para realizar transacciones, operar e interactuar entre los entornos Web2 y Web3.

NEAR combina tres elementos fundamentales:

IA de propiedad del usuario, que garantiza que los agentes actúen en beneficio de los usuarios.

Intenciones y abstracción de cadena, que eliminan la complejidad de la blockchain para permitir transacciones fluidas y orientadas a objetivos entre distintas cadenas.

Una arquitectura blockchain fragmentada (sharded) que ofrece la escalabilidad, velocidad y ejecución de bajo coste necesarias para aplicaciones reales de IA y Web3.

Este conjunto integrado convierte a NEAR en la base ideal para construir aplicaciones seguras, de propiedad del usuario y nativas para IA, a escala de internet.

Sobre Bitwise

Bitwise es uno de los principales gestores de activos especializados en criptomonedas a nivel mundial. Miles de asesores financieros, oficinas familiares e inversores institucionales en todo el mundo se han asociado con nosotros para comprender y aprovechar las oportunidades que ofrecen las criptomonedas. Desde 2017, Bitwise ha acumulado una trayectoria de éxito en la gestión de una amplia gama de soluciones tanto de índices como activas mediante ETPs, cuentas gestionadas de forma separada, fondos privados y estrategias de fondos de cobertura, tanto en EE. UU. como en Europa.

En Europa, Bitwise (anteriormente ETC Group) ha desarrollado durante los últimos cinco años una innovadora y extensa gama de ETPs de criptomonedas, que incluye uno de los mayor y más líquido ETP de Bitcoin de Europa y el primer ETP de una cesta diversificada de criptomonedas que replica un índice de Activos Digitales de MSCI.

Esta familia de ETPs de criptomonedas está domiciliada en Alemania y cuenta con la autorización de BaFin. Trabajamos exclusivamente con empresas de renombre del sector financiero tradicional y garantizamos que el 100 % de los activos se almacenen de forma segura y fuera de línea (Cold Storage) con custodios regulados.

Contacto de prensa:

SCHWARZ Financial Communication

Frank Schwarz

Tel.: +49 611 580 29290

schwarz@schwarzfinancial.com

Información importante

El presente comunicado de prensa no constituye asesoramiento en materia de inversiones, ni una oferta o solicitud para la compra de productos financieros. Este comunicado es emitido por Bitwise Europe GmbH (“BEU”), una sociedad de responsabilidad limitada con sede en Alemania, con fines exclusivamente informativos y de conformidad con las leyes y normativas aplicables.

BEU no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, sobre la imparcialidad, exactitud, integridad o corrección de la información contenida en este documento ni de las opiniones expresadas en el mismo. Por lo tanto, se recomienda no basarse en la imparcialidad, exactitud, integridad o corrección de dicha información u opiniones.

Este documento no constituye en ningún caso asesoramiento financiero, ni representa una oferta o solicitud para la compra de instrumentos financieros o criptomonedas.

Advertencias para los inversores

Antes de invertir en productos cotizados en bolsa (“ETP”) sobre criptomonedas, los inversores potenciales deben tener en cuenta lo siguiente:

Se recomienda a los inversores buscar asesoramiento independiente y evaluar cuidadosamente la información contenida en el folleto base y en los términos finales relativos a los ETP, prestando especial atención a los factores de riesgo.

Los ETP emitidos por BEU están destinados exclusivamente a personas con experiencia en inversiones en criptomonedas. Los riesgos asociados a estos instrumentos se describen en el folleto y en los términos finales disponibles en el sitio web www.bitwiseinvestments.eu.

El capital invertido está sujeto a riesgo y pueden producirse pérdidas de hasta el total del importe invertido.

Los ETP respaldados por criptomonedas son instrumentos de alta volatilidad y su rendimiento es impredecible.

Los rendimientos pasados no constituyen un indicador fiable de rendimientos futuros.

El precio de mercado de los ETP puede fluctuar y estos instrumentos no garantizan una renta fija ni replican con precisión el comportamiento del activo subyacente.

Invertir en ETP conlleva numerosos riesgos, incluidos riesgos generales de mercado relacionados con el activo subyacente, movimientos adversos de precios, riesgos de tipo de cambio, de liquidez, operativos, legales y regulatorios.

1 Fuente: NEAR Foundation

3 Fuente: Artemis, Bitwise Europe Research; https://app.artemisanalytics.com/chains



2 Fuente: Bitwise Europe Research; NEAR Foundation