Bitwise lance un ETP de staking sur le protocole NEAR, enrichissant sa gamme de stratégies de staking sur Xetra

: une blockchain layer 1 , très performante, économe en énergie et conçue pour l’IA — favorisant l’interopérabilité cross-chain et les applications natives d’IA via une infrastructure rapide et conviviale. Staking : Le Bitwise NEAR Staking ETP met en staking les tokens NEAR détenus par le produit, avec pour objectif de générer un rendement supplémentaire d’environ 5,5 % net de frais et d’offrir aux investisseurs une liquidité quotidienne dans un cadre réglementé.





Francfort, 2 juillet 2025 — Bitwise annonce aujourd’hui le lancement du Bitwise NEAR Staking ETP (Ticker : NEAR ; ISIN : DE000A4A5GV2) sur Deutsche Börse Xetra. NEAR Protocol est une plateforme blockchain reconnue pour sa supériorité technique par rapport à d’autres écosystèmes, ses performances à faibles couts et son usage dédié à l’intelligence artificielle. Elle alimente plus de 45 millions d’utilisateurs mensuels et 8 millions de transactions quotidiennes2.

Le Bitwise NEAR Staking ETP s’adresse aux investisseurs institutionnels et particuliers, familiers avec des actifs numériques souhaitant diversifier leurs portefeuilles. Ce lancement marque une nouvelle étape dans une série d’innovations produits visant à élargir l’accès au marché des cryptomonnaies, fournir des solutions d’investissement de haute qualité et favoriser transparence et responsabilité dans ce qui s’annonce comme une année charnière pour le secteur.

L’ETP est entièrement adossé à des actifs sous-jacents et offre des rendements de staking attractifs Il propose également un faible coût total de possession, et une performance supérieure à celle des autres ETP de staking NEAR disponibles actuellement. Les rendements de staking sont accumulés quotidiennement dans l’ETP avec pour objectif d’améliorer la performance. Grâce à un indice de référence robuste et transparent, le CF NEAR Staked Return Index, les investisseurs peuvent suivre avec précision la performance de l'ETP, après coûts et frais par rapport au rendement standard du marché pour le staking NEAR.

Le Bitwise NEAR Staking ETP est le quatrième produit lancé dans la gamme européenne "Total Return" de Bitwise, qui inclut notamment le Bitwise Ethereum Staking ETP (Ticker : ET32 ; ISIN : DE000A3G90G9), dépassant récemment les €200 millions d’encours sous gestion.

Bradley Duke, Directeur Europe chez Bitwise, déclare : « Nous sommes très heureux de lancer ce nouvel ETP en partenariat avec NEAR et enthousiastes de collaborer avec un véritable innovateur dans les domaines de la blockchain et de l’IA. Le Bitwise NEAR Staking ETP permet aux investisseurs de bénéficier à la fois de l’exposition au prix du token NEAR et des rendements issus du staking, le tout via la structure ETP institutionnelle de Bitwise. »

Illia Polosukhin, cofondateur de la NEAR Foundation, ajoute : « NEAR a été conçu pour alimenter une version évoluée d’internet où l’IA est au service des individus, et non des plateformes. Cet ETP rend cette vision plus concrète pour les investisseurs. En rendant NEAR plus accessible via les produits de Bitwise, nous accélérons l’adoption généralisée d’une infrastructure d’IA propriétaire. »

NEAR Protocol: une blockchain layer 1 conçue pour la scalabilité, l’IA et l’accessibilité

Lancée en 2020, NEAR est une plateforme blockchain qui rend les technologies avancées, comme l’intelligence artificielle, plus accessibles et plus utiles. Pour résoudre les limites classiques de la blockchain (lenteur, coûts élevés), elle s’appuie sur le sharding, une technologie permettant de traiter un grand nombre de transactions en parallèle.NEAR se distingue par son orientation vers l’utilisateur : les applications peuvent être accédées via des identifiants simples (comme des adresses email) plutôt que par des codes de portefeuilles Web3. Elle fonctionne également en cross-chain, facilitant le transfert d’actifs et de données entre différentes blockchains.

NEAR est déjà utilisée pour alimenter des outils d’IA, des portefeuilles numériques et des applications centrées sur la propriété et le contrôle des données personnelles. Son architecture est particulièrement adaptée aux besoins de l’IA en matière de vitesse, de scalabilité et de confidentialité.

Au second trimestre 2025, NEAR se classait au deuxième rang des plateformes de blockchain les plus utilisées au monde en termes de nombre d’utilisateurs actifs mensuels, juste après Solana3. Cette croissance est notamment portée par sa technologie de chain abstraction, qui permet d’utiliser des applications sur différentes blockchains sans besoin de plusieurs portefeuilles ni tokens.

Les développeurs bénéficient aussi d’une infrastructure moderne : les smart contracts personnalisables de NEAR permettent de construire des applications multichaines sécurisées, sans recours aux bridges ou tokens "wraps" qui peuvent introduire des risques.

Le staking NEAR

Le staking permet aux détenteurs d’actifs crypto de générer des revenus. Sur le protocole NEAR, les participants contribuent à la validation des transactions et à la sécurité du réseau, en échange de quoi ils perçoivent des récompenses de staking, similaires à des dividendes.

Pour les investisseurs, le Bitwise NEAR Staking ETP constitue un accès simplifié à ces rendements, sans avoir à gérer les aspects techniques ou la garde directe des tokens. Contrairement au staking direct via des portefeuilles ou validateurs, l’ETP offre une liquidité quotidienne, sans période de blocage ni délégation manuelle. Les tokens NEAR sous-jacents sont conservés en « cold storage » chez un dépositaire institutionnel, ajoutant une couche de sécurité supplémentaire.

Les investisseurs potentiels sont invités à examiner soigneusement les risques tels qu’ils sont décrits dans le prospectus et les conditions générales avant toute décision d’investissement sur www.bitwisevinestments.eu.

Informations clés sur le produit

Nom de l’ETP Bitwise NEAR Staking ETP Ticker principal NEAR ISIN / WKN DE000A4A5GV2 / A4A5GV Indice de référence CF NEAR Staked Return Index Rendement net attendu du staking 5,5 %* TER 0,85 % p.a.

*Le rendement net de staking reflète le rendement généré par le staking après déduction de tous les frais (frais de service de staking et TER), calculé par unité d’ETP. Ce chiffre représente le rendement que l’ETP est censé fournir, exprimé en pourcentage annuel non composé. Remarque : ce taux est susceptible d’évoluer en fonction de la dynamique du réseau et des conditions de marché. Les récompenses de staking nettes sont accumulées quotidiennement au sein de l’ETP dans le but d’améliorer la performance. Ce mécanisme permet d’augmenter le droit à la cryptomonnaie par unité d’ETP à la fin de chaque journée de bourse, ce qui signifie que la quantité de NEAR adossée à chaque part d’ETP augmente progressivement au fil du temps. Vous pouvez consulter le droit actuel par unité d’ETP dans le tableau des droits en cryptomonnaies disponible sur la page produit à l’adresse : www.bitwiseinvestments.eu/products.

À propos de NEAR

NEAR Protocol est la blockchain conçue pour l’intelligence artificielle. C’est une plateforme native de l’IA, à haute performance, pensée pour alimenter la prochaine génération d’applications décentralisées et d’agents intelligents. Elle fournit l’infrastructure nécessaire à l’IA pour effectuer des transactions, opérer et interagir à la fois dans les environnements Web2 et Web3.

NEAR combine trois éléments fondamentaux : une IA détenue par l’utilisateur, qui garantit que les agents agissent dans l’intérêt de ce dernier ; les Intents et l’abstraction de chaîne, qui éliminent la complexité technique de la blockchain afin de permettre des transactions fluides et orientées vers des objectifs entre différentes chaînes ; et une architecture sharded, qui assure l’évolutivité, la rapidité et les faibles coûts d’exécution nécessaires aux cas d’usage concrets de l’IA et du Web3. Cet ensemble intégré fait de NEAR la base idéale pour créer des applications d’IA natives, sécurisées et véritablement détenues par leurs utilisateurs, à l’échelle d’Internet.

À propos de Bitwise

Bitwise est l'un des principaux leaders spécialisés dans les crypto-monnaies. Des milliers de conseillers financiers, de family offices et d'investisseurs institutionnels du monde entier se sont associés à nous pour comprendre et accéder aux opportunités offertes par les cryptomonnaies. Depuis 2017, Bitwise a établi un record d'excellence dans la gestion d'une large gamme de solutions indicielles et actives à travers des ETP, des comptes gérés séparés, des fonds privés et des stratégies de fonds alternatifs, couvrant à la fois les États-Unis et l'Europe.

En Europe, au cours des cinq dernières années, Bitwise (anciennement ETC Group) a développé une gamme étendue et innovante d'ETP crypto, y compris l'ETP Bitcoin le plus important et le plus liquide d'Europe et le premier ETP diversifié Crypto Basket reproduisant un indice d'actifs numériques MSCI.

Cette famille d'ETP crypto est domiciliée en Allemagne et approuvée par la BaFin. Nous nous associons exclusivement à des entités réputées dans le secteur financier traditionnel, en veillant à ce que 100% des actifs soient déposés en toute sécurité hors ligne (cold storage) par le biais de dépositaires réglementés.

Nos produits européens comprennent une collection d'instruments financiers soigneusement conçus qui s'intègrent parfaitement dans tout portefeuille professionnel, offrant une exposition complète aux cryptomonnaies en tant que classe d'actifs. L'accès est simple via les principales bourses européennes, avec des cotations primaires sur Xetra, la bourse la plus liquide pour le trading d'ETF en Europe. Les investisseurs particuliers bénéficient d'un accès facile grâce à de nombreux courtiers en ligne, couplé à notre structure ETP physique robuste et sécurisée, qui comprend une fonction de rachat physique. Pour plus d'informations, visitez www.bitwiseinvestments.eu



