Bitwise quota l'ETP NEAR Staking su Xetra, ampliando la suite di strategie Staking Indicizzate

Bitwise NEAR Staking ETP è l'ultima aggiunta alla suite europea di ETP di staking indicizzati di Bitwise, che ha l'obiettivo di offrire agli investitori un'esposizione efficiente e regolamentata a NEAR, la Blockchain per l'AI.

Protocollo NEAR: Una blockchain di primo livello 1 1 , ad alte prestazioni ed efficienza energetica, costruita per l'era dell'IA, che consente l'interoperabilità tra le catene e le applicazioni native dell'IA attraverso un'infrastruttura veloce e di facile utilizzo.

, ad alte prestazioni ed efficienza energetica, costruita per l'era dell'IA, che consente l'interoperabilità tra le catene e le applicazioni native dell'IA attraverso un'infrastruttura veloce e di facile utilizzo. Il Bitwise NEAR Staking ETP mira a mettere in staking i token NEAR detenuti dal prodotto, con l’obiettivo di generare rendimenti aggiuntivi di circa il 5,5% al netto delle commissioni e del TER, offrendo al contempo agli investitori liquidità giornaliera sul mercato azionario.





Milano, 2 luglio 2025 – Bitwise annuncia oggi la quotazione del Bitwise NEAR Staking ETP (Ticker NEAR, ISIN: DE000A4A5GV2) su Deutsche Börse Xetra. Il protocollo NEAR è una piattaforma blockchain nota per il suo approccio alla scalabilità, per le prestazioni a basso costo e una visione di decentralizzazione orientata all'utente - che alimenta oltre 45 milioni di user attivi mensilmente e otto milioni di transazioni giornaliere2.

Il Bitwise NEAR Staking ETP è rivolto agli investitori istituzionali e retail che vantano una familiarità con gli asset digitali e cercano soluzioni innovative per diversificare i loro portafogli. La quotazione odierna rappresenta un’ulteriore pietra miliare in una serie di innovazioni di prodotto pensate per ampliare l’accesso degli investitori al mercato delle criptovalute, offrire soluzioni di alta qualità, fornire approfondimenti tempestivi e promuovere trasparenza e responsabilità in quello che si prospetta come un anno storico per il settore.

L'ETP è a replica fisica ed emesso in Germania, progettato con l'obiettivo di fornire rendimenti efficienti di staking, un basso costo di proprietà e prestazioni superiori rispetto ad altre soluzioni ETP di staking NEAR attualmente disponibili sul mercato. I rendimenti da staking si accumulano quotidianamente all’interno dell’ETP, con l’obiettivo di migliorarne la performance. Sulla base di un benchmark solido e trasparente, il “CF NEAR Staked Return Index”, gli investitori possono tracciare con precisione la performance dell’ETP al netto di costi e commissioni rispetto al rendimento di staking NEAR comunemente osservato sul mercato.

Il Biwise NEAR Staking ETP è il quarto prodotto ad essere lanciato nell'ambito della suite di soluzioni europei Total Return di Bitwise, tra cui il Bitwise Ethereum Staking ETP, che ha recentemente superato i 200 milioni di euro di patrimonio gestito.

Bradley Duke, Managing Director e Head of Europe di Bitwise, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di lanciare questo nuovo ETP in collaborazione con la fondazione NEAR. In un panorama affollato come quello delle criptovalute, siamo lieti di affiancarci a un vero pioniere della blockchain e dell’AI. L'ETP Bitwise NEAR Staking offre agli investitori un'esposizione ai movimenti di prezzo del token NEAR, nonché un rendimento composto dai premi di staking, il tutto con la struttura ETP migliore della categoria di Bitwise."

Illia Polosukhin, Co-Founder di NEAR Foundation, ha aggiunto: “La tecnologia NEAR è stata costruita per alimentare un nuovo tipo di Internet, in cui l'intelligenza artificiale è al servizio delle persone, non delle piattaforme. Questo ETP avvicina questa visione agli investitori di tutto il mondo. Rendendo il token NEAR più accessibile attraverso i prodotti di fiducia di Bitwise, stiamo accelerando l'adozione mainstream dell'infrastruttura di IA di proprietà degli utenti".

NEAR Protocol - una blockchain di primo livello progettata per usabilità e scalabilità

NEAR Protocol è una piattaforma blockchain progettata per rendere più accessibili le tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale. Lanciata nel 2020, NEAR affronta le sfide comuni della blockchain, come la bassa velocità e i costi elevati, utilizzando una tecnologia chiamata sharding per elaborare molte transazioni contemporaneamente. Ciò che distingue NEAR è la sua attenzione al suo utilizzo nel mondo reale: tale tecnologia consente alle persone di accedere alle app e ai servizi con nomi utente - simili agli indirizzi e-mail - anziché con i tradizionali codici dei portafogli Web3. Inoltre, il suo funzionamento è possibile su diverse blockchain, rendendo più semplice lo spostamento di beni e dati tra le varie piattaforme.

NEAR viene già oggi utilizzato per alimentare strumenti di intelligenza artificiale, portafogli digitali e applicazioni che offrono agli utenti un maggiore controllo sui propri dati e sulla propria identità digitale. La sua architettura è particolarmente adatta all'IA, in quanto fornisce la velocità, la scalabilità e la riservatezza dei dati necessarie per supportare applicazioni e agenti autonomi alimentati dall'IA.

Nel secondo timestre del 2025, NEAR si è classificata al secondo posto per numero di utenti attivi mensili, subito dopo Solana3. Questa crescita si è dovuta in parte all’innovativa tecnologia di astrazione della catena di NEAR, che rende più facile l'utilizzo di applicazioni su diverse blockchain senza dover ricorrere a più portafogli o token. Anche gli sviluppatori beneficiano dell'infrastruttura di NEAR. I suoi contratti intelligenti personalizzabili supportano applicazioni finanziarie multi-catena utilizzando strumenti crittografici sicuri, senza la necessità di ponti o token avvolti, che possono introdurre rischi e complessità.

Lo staking di NEAR

Lo staking è un modo per generare reddito per i proprietari di criptovalute ed è una caratteristica fondamentale di NEAR. Nel protocollo NEAR, lo staking consente ai possessori di token di aiutare a convalidare le transazioni sulla rete, contribuendo alla sua sicurezza e affidabilità. In cambio, guadagnano ulteriori token - i cosiddetti premi di staking - in modo non dissimile al funzionamento dei dividendi nelle azioni tradizionali.

Il Bitwise NEAR Staking ETP è in grado di offrire una soluzione semplificata per ottenere un'esposizione ai premi di staking, senza gestire direttamente gli aspetti tecnici dello staking o della custodia dei token. Mentre i possessori diretti di NEAR possono effettuare lo staking tramite portafogli o validatori, l'ETP offre vantaggi distinti, in particolare la liquidità giornaliera, poiché è negoziato su borse regolamentate e non comporta periodi di blocco o deleghe manuali. Inoltre, i token NEAR sottostanti sono conservati in un deposito cold-storage sicuro, garantito da un depositario istituzionale professionale, che offre un ulteriore livello di protezione degli asset.

Dati chiave del prodotto

Nome dell’ETP Bitwise NEAR Staking ETP Ticker NEAR ISIN DE000A4A5GV2 Indice benchmark CF NEAR Staked Return Index TER 0,85 % p.a. Ricompensa netta prevista dallo staking* 5,5 %*

*La Ricompensa Netta da Staking riflette il rendimento da staking al netto di tutte le commissioni (Commissione per il Servizio di Staking e TER), calcolato per singola unità dell’ETP. Questa cifra rappresenta il rendimento che l’ETP si prevede possa offrire, espresso in termini percentuali annualizzati e non composti.

Nota: Il tasso è soggetto a variazioni in base alle dinamiche del mercato e della rete. Le Ricompense Nette da Staking si accumulano quotidianamente all’interno dell’ETP, con l’obiettivo di migliorarne la performance. Questo meccanismo incrementa la quantità di criptovaluta spettante per ogni unità dell’ETP alla fine di ogni giornata di negoziazione, il che significa che l’ammontare di NEAR a supporto di ciascuna quota dell’ETP aumenta nel tempo. Puoi consultare l’attuale importo spettante per unità dell’ETP nella Tabella delle Assegnazioni in Criptovaluta disponibile nella pagina del prodotto su www.bitwiseinvestments.eu/products.

Contatti stampa

Marco Messori



Mobile +39.335.5985809



messori@mymediarelation.it

Elena Soffientini



Mobile +39.375.6706207



soffientini@mymediarelation.it

Paola Sacerdote



Mobile +39.393.5625186



sacerdote@mymediarelation.it

Mymediarelation Srl



Via Monferrato, 13



20144 Milano

Bitwise

Bitwise è uno dei principali asset manager specializzati in criptovalute al mondo. Migliaia di consulenti finanziari, family office e investitori istituzionali collaborano con Bitwise per comprendere e accedere alle opportunità offerte dalle criptovalute. Dal 2017, Bitwise ha stabilito un track record di eccellenza nella gestione di un'ampia gamma di soluzioni indicizzate e attive attraverso ETP, gestioni personalizzate, fondi privati e strategie di hedge fund, sia negli Stati Uniti che in Europa. In Europa, negli ultimi cinque anni Bitwise (ex ETC Group) ha sviluppato un'ampia e innovativa gamma di ETP su criptovalute, tra cui l'ETP sul bitcoin, uno tra i più liquidi d'Europa ed il primo ETP diversificato Crypto Basket che replica un indice MSCI di asset digitali. Questa famiglia di ETP cripto è domiciliata in Germania e approvata dalla BaFin. Bitwise collabora esclusivamente con istituzioni che operano nel settore finanziario tradizionale, assicurando che il 100% degli asset sia conservato in modo sicuro offline (cold storage) attraverso depositari regolamentati. I prodotti europei di Bitwise comprendono una gamma di strumenti finanziari accuratamente progettati che si integrano perfettamente in qualsiasi portafoglio professionale, fornendo un'esposizione completa alle criptovalute come classe di attivi. L'accesso è immediato attraverso le principali borse europee, con quotazioni primarie su Xetra, la borsa più liquida per la negoziazione di ETF in Europa. Gli investitori al dettaglio beneficiano di un facile accesso attraverso numerosi broker fai-da-te/online, unitamente alla nostra struttura ETP fisica solida e sicura, che include una funzione di rimborso. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bitwisevinestments.eu



NEAR Foundation

Il protocollo NEAR è la blockchain per l'IA. Una piattaforma ad alte prestazioni e nativa per l'AI costruita per alimentare la prossima generazione di applicazioni decentralizzate e agenti intelligenti. Fornisce l'infrastruttura di cui l'IA ha bisogno per transare, operare e interagire attraverso il Web2 e il Web3. NEAR combina tre elementi fondamentali: User-Owned AI, che garantisce che gli agenti agiscano nel migliore interesse degli utenti; Intents e Chain Abstraction, che eliminano la complessità della blockchain per transazioni senza soluzione di continuità e guidate dagli obiettivi attraverso le catene; e un'architettura blockchain sharded che offre la scalabilità, la velocità e l'esecuzione a basso costo necessarie per l'utilizzo dell'IA e del Web3 nel mondo reale. Questo stack integrato rende NEAR la base per la costruzione di applicazioni AI-native sicure e di proprietà dell'utente su scala Internet.

Informazioni importanti

Il presente comunicato stampa non costituisce consulenza in materia di investimenti, né un'offerta o una sollecitazione all’acquisto di prodotti finanziari. Il comunicato è diffuso da Bitwise Europe GmbH (“BEU”), società a responsabilità limitata con sede in Germania, a scopo esclusivamente informativo e in conformità alle normative e leggi applicabili. BEU non fornisce alcuna garanzia, né espressa né implicita, in merito all’equità, accuratezza, completezza o correttezza delle informazioni contenute nel presente documento o delle opinioni ivi espresse. Si raccomanda pertanto di non fare affidamento sull’equità, accuratezza, completezza o correttezza delle informazioni o delle opinioni riportate. Il presente documento non costituisce in alcun modo consulenza finanziaria, né rappresenta un’offerta o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari o criptovalute.

Avvertenze per gli investitori

Prima di investire in Exchange Traded Products (“ETP”) su criptovalute, gli investitori potenziali devono prendere in considerazione quanto segue:

Gli investitori dovrebbero richiedere una consulenza indipendente e valutare attentamente le informazioni contenute nel prospetto di base e nei termini finali relativi agli ETP, con particolare attenzione ai fattori di rischio. Gli ETP emessi da BEU sono destinati esclusivamente a soggetti con esperienza negli investimenti in criptovalute. I rischi associati a tali strumenti sono illustrati nel prospetto e nei termini finali disponibili sul sito www.bitwiseinvestments.eu.

Il capitale investito è soggetto a rischio e si possono verificare perdite fino all’intero ammontare investito. Gli ETP garantiti da criptovalute sono strumenti ad elevata volatilità e la loro performance è imprevedibile. Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile di quelle future. Il prezzo di mercato degli ETP può variare e tali strumenti non garantiscono un reddito fisso né replicano in modo preciso l’andamento dell’asset sottostante.

L’investimento in ETP comporta numerosi rischi, inclusi rischi generali di mercato legati all’asset sottostante, movimenti avversi dei prezzi, rischi valutari, di liquidità, operativi, legali e regolamentari.

1 Fonte: NEAR Foundation

2 Fonte: Bitwise Europe Research; NEAR Foundation

3 Fonte: Artemis, Bitwise Europe Research; https://app.artemisanalytics.com/chains