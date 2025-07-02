CertiK发布Hack3d报告：2025上半年损失金额已超去年全年，钓鱼攻击成主因

纽约, July 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 据官方消息，全球最大的Web3安全公司CertiK最新发布了《Hack3d：2025年第二季度及上半年Web3安全报告》。报告指出，仅2025年上半年，因安全事件导致的损失近25亿美元；截至目前，总损失已超过去年全年水平。整体来看，Web3安全形势依然严峻，且威胁手段仍在不断演化升级。

报告还指出，第二季度损失金额约8亿美元，若仅计算确认无法追回的净损失（不包括白帽追回及被冻结资金），2025年目前已累计损失22.9亿美元，已超过去年19.8亿美元的净损失总额。

尽管从整体数据来看，安全形势日益严峻；但今年的损失中，约有17.8亿美元集中于两起事件（Bybit与Cetus Protocol）。若不计入这两起事件，今年行业整体损失为6.9亿美元，表明风险格局仍需辩证看待。

今年第二季度最显著的变化之一，是钓鱼攻击跃升为造成损失最严重的攻击方式，损失金额近4亿美元，已超过去年同期水平。相比之下，私钥泄露事件持续减少，代码漏洞攻击保持在历史平均水平，但也存在Cetus Protocol这类个案事件。

此外，报告还详细列出了遭受攻击最多的区块链、季度三大安全事件、Web3发展趋势等，并为用户及项目方提供了相应的安全性提升建议。

CertiK发言人称：“随着个人用户、机构乃至国家部门不断深入Web3领域，行业亟需构建完善的前置防护机制、提升透明度，并强化实时监测能力。”

CertiK每季度发布Hack3d安全报告，周期盘点安全事件及行业发展趋势，为理解Web3安全现状、挑战与机遇提供参考，并为社区提供安全信息的教育与支持。该报告可从CertiK的微信公众号上免费下载。