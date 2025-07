Ipsen inaugure son nouveau siège social mondial à Paris, en présence du ministre délégué chargé de la Santé et de l'Accès aux Soins Yannick Neuder

PARIS, FRANCE, 2 JUILLET 2025 - Ipsen (Euronext: IPN; ADR: IPSEY) inaugure aujourd’hui son nouveau siège social dans le 15ème arrondissement de Paris au 70, rue Balard. Le bâtiment, entièrement rénové pour accueillir le siège mondial d’Ipsen, s’étend sur une superficie totale de 9 500 m² répartis sur 7 étages (hors rez-de-chaussée) et accueille 600 postes de travail individuels.

Conçu pour favoriser le bien-être au travail et la collaboration inter-équipes, ce nouvel espace réunit le siège social, les équipes de recherche & développement basées en France, ainsi que la filiale commerciale française du Groupe. Au cœur d’un environnement innovant, à proximité de l’hôpital européen Georges Pompidou, de l’Institut Imagine et de l’ensemble des groupes hospitalo-universitaires de l’AP-HP, Ipsen s’intègre parfaitement dans son écosystème. De plus, situé dans un quartier dynamique, disposant d'excellentes liaisons de transport et de nombreuses commodités à proximité, le nouveau siège est attractif pour les nouveaux talents qui rejoignent le Groupe.

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous inaugurons aujourd’hui notre nouveau siège mondial, un lieu pensé pour rassembler, stimuler la créativité et renforcer la collaboration entre nos équipes et avec les différents acteurs de l’écosystème, hôpitaux, bioclusters, starts-up et biotechs. Ce déménagement représente un nouveau chapitre de l’histoire bientôt centenaire d’Ipsen. C’est une avancée importante, pour notre culture et nos modes de travail, qui propulsera notre mission d’entreprise ouverte, agile et unie au service des patients et de la société », a déclaré David Loew, Directeur général d’Ipsen.

Ce nouvel environnement reflète et optimise le modèle de travail hybride. Il est conçu selon une logique de bureaux flexibles : jusqu’à 1200 collaborateurs peuvent y être accueillis. Les zones de travail sont adaptées à différents usages avec un mobilier ergonomique (postes assis-debout, doubles écrans), des espaces collaboratifs et partagés (ouverts pour le travail en équipe, salons, bulles), des balcons et terrasses, une entrée sous verrière, conçue pour offrir un accueil lumineux et moderne.

Le nouveau siège s’inscrit dans les standards environnementaux les plus exigeants. Sobriété énergétique et durabilité environnementale sont illustrées par une réduction de 60 % de la consommation d'électricité (par rapport à l’ancien siège), et par l'utilisation de matériaux durables et éco-responsables de haute qualité dans l'ensemble des locaux.

Cette inauguration sera suivie le 3 juillet 2025 par celle des nouveaux laboratoires consacrés au développement précoce sur le site Ipsen de Dreux.

