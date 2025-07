Urandir Oliveira assume Presidência do Conselho de Pesquisas Avançadas da Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito

SÃO PAULO, Brasil, July 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O fundador e presidente do Ecossistema Internacional Dakila, Urandir Fernandes de Oliveira foi empossado, nesta quinta-feira, 26 de junho, como presidente do Conselho de Pesquisas Avançadas da Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito (ABRAHM). A cerimônia, que integra a programação comemorativa pelos 25 anos da Academia, foi realizada no Auditório André Franco Montoro, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

Segundo o presidente da ABRAHM, comendador Regino Barros, a criação da cadeira de Pesquisas Avançadas foi motivada pela visita da comitiva à sede de Dakila, em Campo Grande. “Fiquei profundamente impactado com o brilhante trabalho realizado por Urandir e sua comunidade. A partir dessa experiência, traçamos um plano conjunto. Hoje, unimos dois grandes ecossistemas: Dakila e ABRAHM, com o apoio da Associação Brasileira da Influência Digital (ABRID) e da Secretaria Executiva do Congresso Nacional, que reúne 241 parlamentares”, afirmou Barros.

Em seu discurso, Urandir destacou o orgulho de liderar o conselho. “É uma honra representar todos que trilham conosco essa jornada. Esse reconhecimento fortalece nosso compromisso com a ciência, a tecnologia e a humanidade. Queremos impactar positivamente o Brasil e o mundo”, declarou o novo presidente, que foi ovacionado de pé. Urandir também foi homenageado com medalhões que trazem a esfinge do ex-presidente Juscelino Kubitschek, patrono da Academia e símbolo de progresso e inovação no Brasil.

Na ocasião, Urandir entregou a Medalha Juscelino Kubitschek ao Secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, que destacou a importância da ABRAHM como entidade de valorização das personalidades que contribuem para uma sociedade mais justa e civilizada.

O evento reuniu autoridades políticas, cientistas, representantes de instituições acadêmicas e lideranças do setor produtivo.

Ecossistema Dakila

Fundado há mais de 30 anos, o Ecossistema Internacional Dakila se transformou em uma rede global com associados em quatro continentes. A estrutura institucional articula diversas frentes de pesquisas científicas, por meio da Dakila Pesquisas, e tem promovido descobertas que desafiam as visões tradicionais da ciência oficial.

Entre os estudos mais notáveis estão a descoberta da antiga cidade de Ratanabá, na Amazônia — com mais de 16 km de ruas, quadras e construções reveladas por meio da tecnologia LiDAR (sigla em inglês para detecção e alcance por luz); pesquisas sobre o Sistema Terra e suas anomalias; o desenvolvimento de novas tecnologias para saúde e energia; o remapeamento do ancestral Caminho do Peabiru; e a investigação das origens da humanidade e de registros históricos esquecidos.

Contact information: Eliane do Canto | eliane.canto@dakila.com.br

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c372cb20-6f3b-4b5e-beeb-58ba01c3fd7d