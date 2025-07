Labrador Transparency révèle les lauréats de la 16ème édition des Transparency Awards

Paris, le 3 juillet 2025 – Labrador Transparency, leader de l’information réglementée, a dévoilé hier soir les résultats de la 16ᵉ édition des Transparency Awards, lors d’une cérémonie organisée à l’Hôtel de l’Industrie, à Paris.

Véritable référence en matière de transparence, cet événement distingue chaque année les meilleures pratiques de communication financière, extra-financière et éthique des sociétés cotées françaises.

Une soirée placée sous le signe du dialogue et de l’innovation

En plus de la remise de prix, la soirée a permis d’ouvrir des échanges riches sur des thématiques clés pour l’avenir de l’information réglementée : intelligence artificielle, cybersécurité, ou encore transformation des assemblées générales. Ces discussions ont été animées par des intervenants de renom :

Ludovic Chaker, Adjoint au Délégué Général pour l'Armement

Selim Miled, Président de Crisalyde et Akil

Anne Gaignard, Directrice Générale – Place des investisseurs

Auriane de Soultrait, Administratrice indépendante

Un engagement salué par le comité scientifique

Nous adressons nos sincères remerciements aux membres du comité scientifique, dont l’implication et l’expertise ont, une fois de plus, été essentielles pour garantir la rigueur et la pertinence de ce palmarès. Leur engagement aux côtés de Labrador Transparency renforce notre ambition commune : faire progresser durablement la clarté, l’accessibilité et la qualité de l’information d’entreprise.

Palmarès 2025 : la transparence en mouvement

Cette édition a été marquée par la création d’un nouveau prix, dédié à la transparence des Assemblées Générales, remporté par AIR LIQUIDE (également nommés : FDJ UNITED, SCHNEIDER ELECTRIC, VEOLIA).

Les lauréats des Transparency Awards 2025 dans les autres catégories sont :

Grand Prix toutes catégories : SOPRA STERIA



Nommés : MERCIALYS, SCHNEIDER ELECTRIC

Catégorie CAC Large 60 : HERMES



Nommés : EDENRED, SCHNEIDER ELECTRIC

Catégorie CAC Mid 60 : MERCIALYS



Nommés : OP MOBILITY, SOITEC

Information ESG : SCHNEIDER ELECTRIC



Nommés : HERMES, SOPRA STERIA

Document d’enregistrement universel : ENGIE



Nommés : BUREAU VERITAS, HERMES, SOPRA STERIA, MERCIALYS

Brochure de convocation : VEOLIA



Nommés : MERCIALYS, SOPRA STERIA

Portail investisseurs et actionnaires : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE



Nommés : EDENRED, SOPRA STERIA

Meilleure progression : SOITEC



Nommés : EURAZEO, NEXITY

Hors SBF 120 : QUADIENT



Nommés : BPCE, EDF, VOLTALIA

« La transparence est un levier fondamental de confiance entre les entreprises et leurs parties prenantes. Félicitations aux Lauréats pour leur engagement exemplaire. En allant au-delà des obligations réglementaires, ces entreprises montrent la voie vers une information claire, accessible et durable. Le langage clair est aujourd’hui essentiel pour répondre aux défis de l’intelligence artificielle et accompagner les nouvelles générations dans leur rapport à l’information. » Laurent Rouyrès, Président-fondateur de Labrador Transparency





À propos des Transparency Awards :

Les Transparency Awards organisés par Labrador Transparency récompensent chaque année les entreprises exemplaires en matière de transparence et de communication financière. Créés pour promouvoir les meilleures pratiques en matière d’information réglementée, ces prix mettent en lumière les sociétés qui, par leur engagement à fournir des informations claires et accessibles, renforcent la confiance et les relations avec leurs parties prenantes. Chaque année, les Transparency Awards évaluent plus de 450 supports de référence émis par les sociétés cotées du SBF 120, selon une méthodologie rigoureuse fondée sur plus de 350 critères objectifs. Ils constituent aujourd’hui la référence en matière de transparence des entreprises françaises.

À propos de Labrador Transparency :

Labrador est le leader de l’information réglementée devenu société à mission en 2025. Depuis plus de 30 ans, le Groupe développe une expertise unique en édition financière, RSE, gouvernance, édition extra-financière, communication financière, éthique, langage clair, legal design, conseil, traduction juridique, traduction financière, relation investisseurs et actionnaires, régulation, conseil en communication réglementée, slideshow communication extra-financière, ESG, Digital Design, ESEF et IPO. Militant actif pour une information d’entreprise plus transparente et performante, grâce à une expertise opérationnelle unique et à une méthode alliant design, pédagogie et langage clair, Labrador compte 350 professionnels en France, aux États -Unis et en Asie et accompagne plus de 500 clients représentant 50% de la valeur boursière mondiale.

www.labrador-transparency.com

Contact presse :

Sarah OGER, Directrice de la Communication :

06 20 89 60 98 - oger.s@labrador-company.com