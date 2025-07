Planisware accélère son développement en Asie et annonce l’ouverture d’un bureau à Séoul

Paris, France, 3 juillet 2025 - Planisware, un leader de l’édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy (« l’Economie de Projet »), annonce l’ouverture d’un bureau à Séoul. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de développement international de l’entreprise et renforce son ancrage en Asie, où elle est déjà présente à Singapour et au Japon.

Classée parmi les pays les plus innovants de l’OCDE, la Corée du Sud représente un marché à fort potentiel pour Planisware. Le pays bénéficie d’une économie dynamique, portée par des industries de pointe telles que l’électronique, la chimie, les sciences de la vie ou encore les équipements industriels. Autant de secteurs dans lesquels Planisware dispose d’une expertise reconnue et d’un solide portefeuille de clients internationaux.

L’ouverture de ce bureau vise à développer des relations avec de nouveaux acteurs sud-coréens, en leur apportant un accompagnement de proximité, tout en consolidant les liens avec les clients existants, notamment les filiales de grands groupes internationaux. Cette implantation locale permettra de les soutenir plus étroitement dans leur transformation digitale et dans la gestion de projets complexes, notamment dans les secteurs de la finance, des télécommunications, l’industrie et du secteur public.

« L’Asie constitue un axe de développement stratégique majeur pour Planisware », déclare Loïc Sautour, Directeur Général de Planisware. « L’ouverture de ce troisième bureau sur le continent asiatique marque une étape importante dans notre expansion régionale. Cette présence nouvelle en Corée du Sud nous permettra de soutenir notre croissance au sein d’une économie reconnue pour son excellence technologique et son dynamisme industriel. Je suis ravi de l’arrivée de Victor Mercier à la tête de ce nouveau bureau. Son expérience, sa connaissance fine de nos solutions et sa capacité à accompagner la transformation de nos clients seront des atouts précieux pour accélérer notre développement en Corée du Sud. »

Yves Humblot, co-fondateur de Planisware, ajoute : « La Corée du Sud offre un environnement unique, à la croisée de l’innovation, de l’exigence industrielle et de la digitalisation. Ce nouveau bureau nous permettra de mieux servir nos clients et de tisser des partenariats solides avec les acteurs clés du marché local. »

Fort de plus de 15 ans d’expérience dans la gestion de projets complexes et la transformation digitale, Victor Mercier a rejoint Planisware en 2021. Il a occupé pendant plus de quatre ans le poste de Directeur de projet avant de prendre la direction de la filiale sud-coréenne. Il a auparavant passé plus de sept ans chez Accenture, où il a mené de nombreuses missions de conseil dans les secteurs de l’énergie, de l’industrie et des infrastructures, développant une expertise reconnue en pilotage de projets IT, en méthodes agiles et en accompagnement du changement. Ingénieur diplômé de l’IMT Atlantique (2010), il apporte une solide expertise en transformation digitale et gestion de projets complexes.



