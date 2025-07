Årsrapport 2024/25: Bang & Olufsen rapporterer et overgangsår med rekordhøj bruttomargin, positivt driftsresultat og forbedret performance i virksomhedens brandede salgskanaler

Bang & Olufsen afsluttede året med en omsætningsvækst på 4% i 4. kvartal og et fald på 1% målt i lokal valuta for hele året, hvilket bragte den samlede koncernomsætning op på DKK 2,6 mia. Bruttomarginen fortsatte med at stige til et rekordhøjt niveau på 55,8% i 4. kvartal og 55,0% for året. For hele året udgjorde EBIT-marginen før særlige poster 1,0%, og det frie cash flow udgjorde DKK 16 mio. Overordnet set var resultatet i tråd med virksomhedens planer og på niveau med forventningerne for året.

“I regnskabsåret 2024/25 skabte vi et solidt fundament ved at opnå en rekordhøj brutto-margin, positivt driftsresultat og en forbedring af vores performance i brandede salgskanaler. Fokus på vores retail oplevelser, produktportefølje, marketing og Win Cities har skabt en positiv impact og vil fortsat være en prioritet, mens vi sideløbende vil styrke vores ledende position i det globale marked for luksus lydoplevelser. Vi er fortsat opmærksomme på uforudsigeligheder i markedet, og er samtidig begejstrede og ser med stor tiltro mod fejringen af Bang & Olufsens 100-års jubilæum senere på året. For at markere denne milepæl, vil vi ære vores arv og forme vejen frem, når vi træder ind i B&O’s næste århundrede i spidsen for luksus lydoplevelser.”

Kristian Teär, CEO

Finansielle highlights, helår 2024/25 (helår 2023/24 i parentes)

Like-for-like sell-out steg med 4% (3%), mens like-for-like sell-out i brandede salgskanaler steg med 9% (-2%).

Omsætningen faldt med 1,4% (-6,0%) i forhold til sidste år, svarende til -1% i lokal valuta (-5%), til DKK 2.553 mio. (DKK 2.588 mio.).

Omsætningen fra brandede salgskanaler steg med 3% (0%), svarende til 2% i lokal valuta (1%).

Bruttomarginen steg med 1,7 %-point til 55,0% (53,3%).

EBITDA før særlige poster udgjorde DKK 271 mio. (DKK 300 mio.), og EBITDA-marginen før særlige poster var 10,6% (11,6%).

EBIT før særlige poster udgjorde DKK 26 mio. (DKK 61 mio.), og EBIT-marginen før særlige poster var 1,0% (2,4%).

Resultat før skat blev DKK 2 mio. (DKK -7 mio.).

Det frie cash flow udgjorde DKK 16 mio. (DKK 11 mio.).

Finansielle highlights, 4. kvartal 2024/25 (4. kvartal 2023/24 i parentes)

Like-for-like sell-out steg med 7% (-2%). Like-for-like sell-out for brandede salgskanaler steg med 8% (-1%).

Omsætningen steg med 3,7% (1,4%) i forhold til sidste år, svarende til 4% i lokal valuta (3%), til DKK 680 mio. (DKK 655 mio.).

Omsætningen fra brandede salgskanaler steg med 14% (-1%), svarende til 14% i lokal valuta (0%).

Bruttomarginen steg med 1,5 %-point til 55,8% (54,3%).

EBITDA før særlige poster udgjorde DKK 72 mio. (DKK 72 mio.), og EBITDA-marginen før særlige poster var 10,5% (11,0%).

EBIT før særlige poster udgjorde DKK 7 mio. (DKK 12 mio.), og EBIT-marginen før særlige poster var 1,0% (1,8%).

Resultat før skat blev DKK 11 mio. (DKK -30 mio.)

Det frie cash flow udgjorde DKK 4 mio. (DKK 43 mio.).

Business highlights

I november 2024 gennemførte vi en kapitaludvidelse, hvor der blev rejst DKK 217 mio. i nettoprovenu til realisering af den udmeldte 3-årige vækstplan.

I maj 2025 blev virksomhedens kreditfacilitet (RCF) refinansieret og blev udvidet fra DKK 200 mio. til DKK 300 mio.

I regnskabsåret 2024/25 blev følgende nye produkter lanceret: Beoplay H100, Beoplay Eleven, Beosound A1 3 gen. og den genskabte Beogram 3000c. Derudover introducerede vi Bang & Olufsen Atelier, som tilbyder kunder specialfremstillede produkter.

Seks produkter blev Cradle to Cradle Certified® på bronzeniveau, hvilket bringer det samlede antal Cradle to Cradle Certified®-produkter op på i alt otte.

For hele året rapporterede Win Cities-konceptet tilsammen en salgsstigning på 30% sammenlignet med året før, mens 4. kvartal viste en salgsstigning på 38% (YoY).

Monobrandnetværket, inklusive egne butikker (CoCo butikker), består af 346 butikker, hvilket er 41 færre end sidste år. 15 butikker blev åbnet og 56 lukket, mens 9 butikker blev opgraderet, og 7 butikker blev flyttet til nye lokationer.

Forventninger til 2025/26

Virksomhedens forventninger til regnskabsåret 2025/26 er som følger:

Omsætningsvækst (i lokal valuta) 1% til 8% EBIT-margin før særlige poster: -3% til 1% Frit cash flow (DKK): -100m til 0m

Der henvises til Annual Report 2024/25 for yderligere oplysninger om forventninger og antagelser.

Telekonference for analytikere og investorer

B&O afholder webcast den 3. juli 2025, kl. 10.00 CEST, hvor resultatudviklingen for regnskabsåret 2024/25 vil blive præsenteret.

Webcastet kan tilgås via https://bangolufsen.eventcdn.net/events/annual-report-202425

For at deltage i Q&A kan følgende telefonnumre anvendes (PIN: 193621):

DK: +45 78768490

UK: +44 2037696819

US: +1 6467870157

