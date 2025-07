Axi lanza la campaña ‘Trading Places’ con las estrellas del Manchester City Women

SYDNEY, July 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, el reconocido bróker online de FX y CFD, ha lanzado su nueva campaña, Trading Places, junto a las estrellas del Manchester City Women. Presentada por la periodista deportiva y conductora del Manchester City, Natalie Pike, la campaña muestra a las jugadoras del equipo saliendo de su zona de confort y compitiendo entre ellas en nuevos roles.

Axi es Socio Oficial de Trading Online del Manchester City desde 2020, y en 2023 extendió su contrato para incluir al equipo femenino. El año pasado, el bróker lanzó The Mentality Edge, su primera activación con las jugadoras del Manchester City Women. Este año, las estrellas Katie Startup, Leila Ouahabi y Naomi Layzell se enfrentan en una serie de retos que incluyen la construcción de torres y la decoración de pasteles.



Hannah Hill, Directora de Marca y Patrocinios en Axi, expresó su entusiasmo por la nueva campaña, afirmando:

“Como cada año, trabajar con las jugadoras del Man City Women fue realmente emocionante. Su química natural, tanto dentro como fuera del campo, aporta una energía increíble a todo lo que creamos juntos. Al igual que Axi, el equipo siempre busca esa ventaja adicional, y ese compromiso compartido con la excelencia hace que nuestra colaboración sea excepcional.”



Em 2025, a Axi tem tido um ano movimentado, mantendo seu compromisso com seu portfólio de patrocínios. Em março, a corretora lançou com orgulho a campanha ‘Four Years’ – uma celebração de quatro anos de colaboração e conquistas compartilhadas com o Manchester City. Além disso, a Axi é também Parceira Oficial de Trading Online LATAM do clube LaLiga Girona FC e Parceira Oficial de Trading Online do clube brasileiro Esporte Clube Bahia.



Acerca de Axi

Axi es una empresa global de trading en FX y CFD en línea, con miles de clientes en más de 100 países en todo el mundo. Axi ofrece CFDs para varias clases de activos, incluyendo Forex, Acciones, Oro, Petróleo, Café y más.



