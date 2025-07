Axi lança campanha ‘Trocando de lugares’ com estrelas do Manchester City Feminino

SYDNEY, July 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A principal corretora online de FX e CFD, Axi, lançou sua nova campanha, ‘Trocando de lugares’, com as atletas do Manchester City Feminino. Apresentada pela narradora esportiva e apresentadora do Manchester City, Natalie Pike, a campanha ‘Trocando de lugares’ mostra as estrelas do Man City Feminino saindo de suas zonas de conforto e competindo entre si em novos papéis.

A Axi é Parceira Oficial de Trading Online do Manchester City desde 2020, tendo estendido seu contrato em 2023 para incluir o Manchester City Feminino. No ano passado, a corretora lançou ‘The Mentality Edge’, sua primeira ação com jogadoras do Manchester City Feminino. Neste ano, as estrelas Katie Startup, Leila Ouahabi e Naomi Layzell disputam uma competição direta em uma série de desafios, como construção de torres e decoração de bolos.



Hannah Hill, Lider de Marca e Patrocínios da Axi, expressou seu entusiasmo pela nova campanha, afirmando: “Como em todos os anos, trabalhar com as jogadoras do Man City Feminino foi realmente empolgante. A química natural delas, dentro e fora do campo, traz uma energia incrível para tudo que criamos juntos. Assim como a Axi, o Man City Feminino sempre busca aquele diferencial extra – e esse compromisso compartilhado com a excelência resulta numa parceria excelente.”



Em 2025, a Axi tem tido um ano movimentado, mantendo seu compromisso com seu portfólio de patrocínios. Em março, a corretora lançou com orgulho a campanha ‘Four Years’ – uma celebração de quatro anos de colaboração e conquistas compartilhadas com o Manchester City. Além disso, a Axi é também Parceira Oficial de Trading Online LATAM do clube LaLiga Girona FC e Parceira Oficial de Trading Online do clube brasileiro Esporte Clube Bahia.



https://www.youtube.com/watch?v=v48gZEDQvZA&list=PLd10IG9ySzEwMF_ZM4ZYKDoLgUT_EUMn0&pp=gAQB





Sobre a Axi

A Axi é uma empresa global de trading online de FX e CFD, com milhares de clientes em mais de 100 países em todo o mundo. A Axi oferece CFDs para várias classes de ativos, incluindo Forex, Ações, Ouro, Petróleo, Café e mais.



Para mais informações ou comentários adicionais da Axi, por favor contate: mediaenquiries@axi.com

Promovido por AxiTrader Limited. Derivativos de balcão (OTC) apresentam alto risco de perda de investimento. Não disponível para residentes da Austrália, Reino Unido, União Europeia e Nova Zelândia. Não destinado como aconselhamento de investimento.

Foto deste comunicado disponível em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d71e63ca-5ec7-4547-af03-782b95b48b61