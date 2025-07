Azimut renforce son Projet-phare Elmer avec l'acquisition de la Propriété K2

LONGUEIL, Québec, 03 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV: AZM) (OTCQX: AZMTF) annonce qu'elle a conclu une convention d'achat et de vente (la « Convention ») avec Exploration Dios Inc. (« Dios ») pour l'acquisition de leur Propriété K2, adjacente à la Propriété Elmer (la « Propriété ») dans la région Eeyou Istchee Baie James (« Baie James ») au Québec, Canada (voir figures 1 à 3).

Dans le cadre de la Convention, Azimut acquerra 100% d'intérêt dans 103 claims couvrant 54,3 km2 formant la Propriété K2 (les « claims K2 » ou le « bloc K2 ») pour un paiement en argent de 120 000 $ Ca et l'émission de 200 000 actions ordinaires d'Azimut. Dios conservera une redevance sur le revenu net de fonderie (« NSR ») de 2,0% sur les claims K2, soumise à une option de rachat de 1% NSR pour 3 000 000 $ Ca. Les parties ont traité à distance sans lien de dépendance. L'entente est assujettie à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

Renforcement stratégique du Projet Elmer

L’acquisition des claims K2 permet à Azimut de consolider sa position stratégique le long de la ceinture de roches vertes archéennes Eastmain inférieure, où la Société a défini une ressource aurifère initiale sur la Zone Patwon (Rapport NI 43-101; voir le lien ci-dessous). Le bloc K2, qui comprend 25 indices aurifères et de cuivre-or-argent, prolonge la Propriété Elmer sur une longueur additionnelle de 7 km. Les contextes minéralisés suivants ont été identifiés sur les claims K2:

Minéralisations en or et cuivre-or-argent dans des veines, stockwerks et remplissages de fractures au sein d’intrusions felsiques porphyriques;

Minéralisations en or ou en cuivre-argent dans des roches volcaniques felsiques cisaillées;

Minéralisations polymétalliques en cuivre-argent-or-zinc, potentiellement de type volcanogène, encaissées dans des unités volcaniques felsiques.



Les indices du bloc K2 soulignent de nouveau le potentiel minéral reconnu à l’échelle de la Propriété Elmer. Une étude d’orientation (« scoping study ») est en cours de réalisation pour réévaluer les différentes possibilités de croissance sur Elmer (voir le communiqué de presse du 31 mars 2025). Le gîte aurifère Patwon demeure ouvert latéralement et en profondeur, avec plusieurs cibles de forage identifiées à proximité qui pourraient permettre d’augmenter les ressources. Les indices nouvellement acquis du bloc K2 seront également réévalués, ce qui permettra d’étendre le programme de travaux prévu en 2025.

A propos de la Propriété Elmer

La Propriété Elmer comprend 658 claims (346,6 km2) en un bloc sur 42,8 km de long. Cela inclut les 103 claims acquis de Dios ainsi que 32 claims additionnels récemment désignés sur carte par Azimut. La Propriété est située à 285 km au nord de la ville de Matagami, 60 km à l'est du village d'Eastmain et à 5 km de la route Billy-Diamond, une voie d’accès majeure accessible en toute saison. La région dispose d'infrastructures de qualité, incluant un réseau routier développé, un réseau hydroélectrique et des aéroports.

Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin, géologue, président et chef de la direction d’Azimut, a préparé ce communiqué de presse et a approuvé l'information scientifique et technique divulguée, y compris les résultats antérieurs présentés par Azimut dans les figures supportant ce communiqué. Il agit en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101 sur l’information concernant les projets miniers.

A propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. Elle détient le plus important portfolio de projets d’exploration minière au Québec, et contrôle des positions stratégiques pour le cuivre-or, le nickel et le lithium.

Son projet-phare Elmer (or), détenu à 100%, est à l’étape des ressources (311 200 onces indiquées; 513 900 onces présumées en se basant sur un prix de l’or à 1 800 $US par once*) et présente un fort potentiel d’exploration. D'importantes activités d'exploration sont planifiées en 2025 sur Wabamisk (antimoine-or; lithium), et Kukamas (nickel-cuivre-EGP). Azimut détient également une position significative dans un district émergent avec sa découverte de lithium sur Galinée en joint-venture avec SOQUEM Inc.

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse.

(*) Technical Report and Initial Mineral Resource Estimate for the Patwon Deposit, Elmer Property, Quebec. Canada, dated January 4, 2024, and prepared by Martin Perron, P.Eng., Chafana Hamed Sako, P.Geo., Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo., and Simon Boudreau, P.Eng., of InnovExplo Inc.

Les résultats des travaux d'Azimut depuis l'acquisition de la Propriété Elmer en 2018, y compris ceux mentionnés dans ce communiqué de presse, ont été divulgués dans 51 communiqués de presse disponibles sur le site web de la Société ou via SEDAR (www.sedarplus.ca). Les rapports techniques associés ont été déposés auprès du Ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec et sont accessibles via SIGÉOM. Les références aux rapports d'exploration pertinents pour la Propriété avant son acquisition par Azimut sont répertoriées dans le Rapport NI 43-101 mentionné ci-dessus. Les résultats minéralisés associés au bloc de claims K2, y compris les 25 indices identifiés, sont dûment référencés dans la base de données SIGÉOM et sont accessibles au public. Veuillez noter que les échantillons choisis sont sélectifs par nature et il est improbable qu’ils représentent des teneurs moyennes.

