EBC Financial Group celebra los múltiples reconocimientos recibidos en 2025

LONDRES, July 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) fue reconocida por dos organismos de premios líderes del sector en 2025, reforzando su posición como bróker confiable a través del premio al Mejor Proveedor de CFDs por Online Money Awards, así como los títulos de Bróker Más Confiable y Mejor Plataforma de Trading en los World Finance Forex Awards 2025.

Los reconocimientos de EBC en los World Finance Forex Awards marcan el tercer año consecutivo en que el Grupo es reconocido por esta entidad, una indicación de su rendimiento sostenido en la ejecución de tecnología, así como en las métricas de confianza del cliente. Los premios dobles 2025 se suman a los reconocimientos anteriores de EBC en 2023 y 2024, destacando su entrega constante de soluciones de trading sólidas en los mercados globales.

Los logros abarcan tanto la entrega de productos como las métricas de confianza, lo que refleja el enfoque operativo de EBC en la calidad de ejecución, innovación de la plataforma y protección del cliente dentro de entornos de trading regulados.

"Estos premios afirman el énfasis del Grupo en crear una infraestructura de trading eficaz, transparente y regulada", dijo David Barrett, director ejecutivo de EBC Financial Group (UK) Ltd. "Ya sea a través de nuestra expansión de la suite de CFD de ETF, mejoras de la plataforma o modelo de servicio al cliente, seguimos enfocados en desarrollar herramientas y experiencias que ayuden a los traders a actuar con claridad, confianza y control".

Impulsar el crecimiento con soluciones de CFD temáticas y tácticas

El reciente lanzamiento de EBC de más de 100 CFDs de ETF que cotizan en EE. UU. expandió su conjunto de productos de múltiples activos y posicionó al Grupo a la vanguardia de la innovación de trading temática. Estos instrumentos brindan a los clientes acceso apalancado en tiempo real a ETF en un amplio espectro de narrativas globales, que incluyen energía limpia, tecnología de EE. UU., activos que producen dividendos, renta fija y mercados emergentes.

La oferta presenta ETFs de emisores líderes como Vanguard, iShares (BlackRock) y State Street Global Advisors, con ventajas clave que incluyen tarifas de administración de fondos cero, opciones de apalancamiento y capacidades de venta en corto, así como ejecución en tiempo real y acceso de bajo costo a activos que cotizan en NYSE y NASDAQ.

Esta expansión se alinea con el enfoque estratégico de EBC de ofrecer herramientas de exposición más inteligentes, que permiten a los traders responder con agilidad a cambios macroeconómicos, cubrir sus posiciones en el mercado o construir carteras diversificadas con precisión.

Innovación en la plataforma y experiencia del cliente como puntos centrales

Más allá del crecimiento del producto, EBC continúa mejorando sus plataformas con características tales como enrutamiento inteligente de liquidez, soporte multilingüe ampliado y ejecución de latencia ultrabaja. Herramientas patentadas como Trading Black Box y Private Room ayudan a optimizar la agregación de precios, proteger la integridad de trading y elevar la experiencia de trading en todos los segmentos minoristas e institucionales.

Estas mejoras contribuyeron al reconocimiento de EBC como Mejor Plataforma de Trading en los World Finance Forex Awards de 2025, mientras que el título de Bróker Más Confiable reconoció la dedicación a largo plazo del Grupo a la gobernanza, la protección del cliente y la creación de relaciones en los mercados regulados.

Para más información acerca de EBC Financial Group y sus servicios galardonados, visite www.ebc.com .

Acerca de EBC Financial Group

Fundado en Londres, EBC Financial Group (EBC) es una marca global reconocida por su experiencia en servicios en corretaje financiero y gestión de activos. A través de sus entidades reguladas que operan en las principales jurisdicciones financieras, incluyendo el Reino Unido, Australia, Islas Caimán, Mauricio y otras, EBC permite a los inversores minoristas, profesionales e institucionales acceder a mercados globales y oportunidades de trading, incluyendo divisas, materias primas, CFDs y más.

Con la confianza de inversores en más de 100 países y reconocido con premios globales, incluido el reconocimiento de varios años de World Finance, EBC es ampliamente considerado como uno de los mejores brókers del mundo con títulos que incluyen Mejor plataforma de trading y Bróker más confiable. Con su sólida posición regulatoria y su compromiso con la transparencia, EBC también se ha clasificado constantemente entre los principales brókers de confianza por su capacidad para ofrecer soluciones de trading seguras, innovadoras y centradas en el cliente en mercados internacionales competitivos.

Las subsidiarias de EBC están autorizadas y reguladas dentro de sus respectivas jurisdicciones. EBC Financial Group (Reino Unido) Limited está regulado por la Autoridad Conductal Fiananciera (FCA) del Reino Unido, EBC Financial Group (Caimán) Limited está regulado por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, y EBC Asset Management Pty Ltd están reguladas por la Autoridad de la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd está autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros Mauritius (FSC).

En el núcleo de EBC está un equipo de veteranos de la industria con más de 40 años de experiencia en las instituciones financieras líderes. Habiendo navegado por ciclos económicos clave desde el Acuerdo Plaza y la crisis del franco suizo de 2015 hasta los trastornos del mercado causados por la pandemia de COVID-19. Promovemos una cultura en la que la integridad, el respeto y la seguridad de los activos de los clientes son primordiales, garantizando que cada relación con los inversores sea manejada con la máxima seriedad que merece.

EBC es un orgulloso socio oficial de divisas extranjeras del FC Barcelona y continúa impulsando asociaciones impactantes para empoderar a las comunidades, a través de la iniciativa United to Beat Malaria de la Fundación de las Naciones Unidas, el Departamento de Economía de la Universidad de Oxford y una diversa variedad de socios para defender iniciativas en salud global, economía, educación y sostenibilidad.

