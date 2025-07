EBC Financial Group célèbre l’obtention de plusieurs prix en 2025

LONDRES, 03 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) a été récompensé en 2025 par deux organismes de remise de prix leaders du secteur et renforce ainsi sa position de courtier de confiance grâce au titre de Meilleur fournisseur de CFD qui lui a été décerné dans le cadre des Online Money Awards, et aux titres de Courtier le plus fiable et de Meilleure plateforme de trading qui lui ont été attribués lors des World Finance Forex Awards 2025.

Marquant la troisième année consécutive d’obtention de distinctions par le groupe, les victoires remportées par EBC aux World Finance Forex Awards témoignent de ses performances continues aussi bien en termes d’exécution technologique que de confiance client. Les deux prix obtenus en 2025 s’appuient sur les précédentes distinctions décrochées par EBC en 2023 et 2024 et viennent souligner la constance de l’entreprise dans sa capacité à fournir des solutions de trading performantes sur les marchés mondiaux.

Ces distinctions portent à la fois sur la mise en œuvre des produits et sur les indicateurs de confiance, ce qui reflète l’accent mis par EBC sur la qualité d’exécution, l’innovation de ses plateformes et la protection de ses clients dans les environnements de trading réglementés.

« Ces prix confirment la priorité accordée par le groupe à la création d’une infrastructure de trading efficace, transparente et réglementée », a déclaré David Barrett, PDG d’EBC Financial Group (UK) Ltd. « Que ce soit par l’extension de notre gamme de CFD sur ETF, l’amélioration de nos plateformes ou notre modèle de service axé sur le client, nous continuons de mettre l’accent sur la création d’outils et d’expériences qui aident les traders à opérer dans un cadre de clarté, de confiance et de contrôle. »

Stimuler la croissance grâce à des solutions CFD thématiques et tactiques

Le récent lancement par EBC de plus de 100 CFD sur ETF cotés aux États-Unis a permis d’élargir sa gamme de produits multi-actifs et de positionner le groupe à l’avant-garde de l’innovation en matière de trading thématique. Grâce à ces instruments, les clients bénéficient d’un accès en temps réel et assorti d’un effet de levier à des ETF couvrant un large éventail de marchés mondiaux, notamment les énergies propres, les technologies américaines, les actifs à dividendes élevés, les titres à revenu fixe et les marchés émergents.

L’offre comprend des ETF d’émetteurs de premier plan tels que Vanguard, iShares (BlackRock) et State Street Global Advisors, avec des avantages clés tels que l’absence de frais de gestion, des options d’effet de levier et des possibilités de vente à découvert, ainsi qu’une exécution en temps réel et un accès à coût réduit aux actifs cotés au NYSE et au NASDAQ.

Cette expansion est conforme à la stratégie d’EBC visant à proposer des outils d’exposition plus intelligents qui permettent aux traders de réagir rapidement aux fluctuations macroéconomiques, de couvrir leurs perspectives de marché ou encore de bâtir des portefeuilles diversifiés avec précision.

L’innovation des plateformes et l’expérience client sont au cœur des préoccupations du groupe

Au-delà de la croissance de ses produits, EBC continue d’améliorer ses plateformes avec des fonctionnalités telles que le routage intelligent des liquidités, une prise en charge multilingue étendue et une exécution à très faible latence. Des outils propriétaires tels que la Trading Black Box et la Private Room contribuent à optimiser l’agrégation des prix, à protéger l’intégrité des transactions et à améliorer l’expérience de trading sur les segments des traders particuliers et institutionnels.

Ce sont ces améliorations qui ont contribué à la reconnaissance d’EBC comme Meilleure plateforme de trading lors des World Finance Forex Awards 2025, tandis que le titre de Courtier le plus fiable a récompensé l’engagement de longue date du groupe en matière de gouvernance, de protection des clients et de développement des relations sur les marchés réglementés.

Cet article reflète les observations d’EBC Financial Group et de toutes ses entités mondiales. Il ne constitue pas un conseil financier ou d’investissement. Le trading de matières premières et de devises (FX) comporte un risque de perte important, potentiellement supérieur à votre investissement initial. Avant toute décision de trading ou d’investissement, consultez un conseiller financier qualifié, car EBC Financial Group et ses entités ne pourront être tenus responsables de tout dommage découlant de l’utilisation de ces informations.

À propos d’EBC Financial Group

Fondée à Londres, EBC Financial Group (EBC) est une marque connue à l’échelle mondiale et réputée pour son expertise en matière de courtage financier et de gestion d’actifs. Grâce à ses entités réglementées opérant dans les principales juridictions financières, notamment au Royaume-Uni, en Australie, dans les îles Caïmans, et l’île Maurice, entre autres, EBC permet aux investisseurs particuliers, professionnels et institutionnels d’accéder à un large éventail de marchés mondiaux et d’opportunités de trading, notamment dans le domaine des devises, des matières premières, des CFD et bien d’autres encore.

EBC bénéficie de la confiance des investisseurs dans plus de 100 pays. Récompensé par de nombreux prix internationaux, dont une distinction pluriannuelle décernée par World Finance, EBC est largement reconnu comme l’un des meilleurs courtiers au monde avec des titres tels que Meilleure plateforme de trading et Courtier le plus fiable. Grâce à sa solide réputation réglementaire et à son engagement en faveur de la transparence, EBC figure régulièrement dans le classement des meilleurs courtiers du monde, reconnu pour sa capacité à proposer des solutions de trading sécurisées, innovantes et centrées sur le client sur des marchés internationaux compétitifs.

Les filiales d’EBC sont agréées et réglementées dans leurs juridictions respectives. EBC Financial Group (UK) Limited est réglementée par la Financial Conduct Authority (« FCA ») du Royaume-Uni, EBC Financial Group (Cayman) Limited est réglementée par la Cayman Islands Monetary Authority (« CIMA ») des îles Caïmans ; EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd et EBC Asset Management Pty Ltd sont réglementées par la Securities and Investments Commission (« ASIC ») d'Australie ; et EBC Financial (MU) Ltd est autorisée et réglementée par la Financial Services Commission de l’île Maurice (« FSC »).

Au cœur d’EBC œuvre une équipe de vétérans du secteur, forts de plus de 40 ans d’expérience au sein de grandes institutions financières. Ils ont traversé des cycles économiques clés, des Accords du Plaza à la crise du franc suisse de 2015, en passant par les bouleversements du marché liés à la pandémie de COVID-19. Nous promouvons une culture où l’intégrité, le respect et la sécurité des actifs des clients sont primordiaux, en veillant à ce que chaque relation avec un investisseur soit traitée avec le sérieux qu’elle mérite.

EBC est fier d’être le partenaire officiel de change du FC Barcelone et poursuit la promotion de partenariats efficaces visant à autonomiser les communautés, notamment par le biais de l’initiative United to Beat Malaria de la Fondation des Nations Unies, du département d’économie de l’Université d’Oxford et d’un large éventail de partenaires afin de défendre des initiatives en matière de santé mondiale, d’économie, d’éducation et de durabilité.

Contact avec les médias :

Savitha Ravindran

Responsable des relations publiques internationales

savitha.ravindran@ebc.com