EBC Financial Group חוגגת זכיות מרובות בפרסים בשנת 2025

July 03, 2025

EBC Financial Group (EBC) זכתה להכרה מטעם שני גופי פרסים מובילים בתעשייה בשנת 2025, וחיזקה את מעמדה כחברת ברוקרים אמינה עם הפרס Best CFD Provider מטעם Online Money Awards והפרסים Most Trusted Broker ו-Best Trading Platform titles בכנס World Finance Forex Awards 2025.



זכיותיה של EBC ב-World Finance Forex Awards מציינים את השנה השלישית ברציפות בה הקבוצה מקבלת פרסים מהגוף המעניק - אינדיקציה לביצועיה המתמשכים בביצועים הטכנולוגיים וגם במדדי האמון של הלקוחות. הפרס הכפול ב-2025 מתבסס על ההכרות הקודמות ב-EBC ב-2023 וב-2024, והוא מדגיש את אספקת פתרונות המסחר החזקים והעקביים של החברה בשווקים הגלובליים.



ההכרות משתרעות הן על אספקת מוצרים והן על מדדי אמון, ומשקפות את ההתמקדות התפעולית של EBC באיכות הביצוע, חדשנות בפלטפורמה והגנה על לקוחות בסביבות מסחר מוסדרות.



"פרסים אלה מאשרים את הדגש של הקבוצה על בניית תשתית מסחר יעילה, שקופה ומוסדרת", אמר דיוויד בארט (David Barrett), מנכ"ל EBC Financial Group (UK) Ltd. "בין אם זה באמצעות הרחבת חבילת ה-CFD של תעודות הסל שלנו, שיפורי פלטפורמה או מודל שירות הלקוח תחילה, אנו ממשיכים להתמקד בבניית כלים וחוויות המסייעים לסוחרים לפעול בבהירות, ביטחון ושליטה".

קידום צמיחה עם פתרונות CFD נושאיים וטקטיים

ההשקה האחרונה של EBC, עם יותר מ-100 ETF CFD הנסחרים בארצות הברית, הרחיבה את חבילת המוצרים מרובי הנכסים שלה ומיצבה את הקבוצה בחזית החדשנות במסחר נושאי. מכשירים אלה מעניקים ללקוחות גישה ממונפת בזמן אמת לקרנות ETF במגוון רחב של נרטיבים גלובליים - כולל אנרגיה נקייה, טכנולוגיה אמריקאית, נכסים מניבים דיבידנד, הכנסה קבועה, ושווקים מתעוררים.

ההיצע כולל ETF של מנפיקות מובילות כמו Vanguard, iShares (BlackRock) ו-State Street Global Advisors, עם יתרונות מרכזיים הכוללים אפס עמלות עבור ניהול קרנות, אפשרויות מינוף ויכולות מכירה בחסר, כמו גם ביצוע בזמן אמת וגישה בעלות נמוכה לנכסים הרשומים בבורסת ניו יורק ובנאסד"ק.



התרחבות זו תואמת את ההתמקדות האסטרטגית של EBC באספקת כלי חשיפה חכמים יותר - המאפשרים לסוחרים להגיב במהירות לשינויי מאקרו, לגדר תצוגות שוק או לבנות תיקים מגוונים בדייקנות.



חדשנות בפלטפורמה וחווית לקוח בליבה

מעבר להתפתחות המוצרים, EBC ממשיכה לשפר את הפלטפורמות שלה עם תכונות כגון ניתוב נזילות חכם, תמיכה רב-לשונית מורחבת וביצוע חביון נמוך במיוחד. כלים קנייניים כמו הקופסה השחורה למסחר וחדר פרטי עוזרים לייעל את צבירת המחירים, להגן על שלמות המסחר ולהעלות את חווית המסחר במגזרים קמעונאיים ומוסדיים.



שדרוגים אלה תרמו להכרה של EBC כפלטפורמת המסחר הטובה ביותר בפרסי המט"ח הפיננסיים העולמיים (World Finance Forex ) לשנת 2025, בעוד שתואר הברוקר המהימן ביותר הכיר במסירות ארוכת הטווח של הקבוצה לממשל, הגנה על לקוחות ובניית קשרים בשווקים מוסדרים.



הודעה לעיתונות זו זה משקפת את התצפיות של EBC Financial Group וכל הישויות הגלובליות שלה. זה אינו ייעוץ פיננסי או השקעות. מסחר בסחורות ובמט"ח (FX) כרוך בסיכון משמעותי להפסד, שעלול לעלות על ההשקעה הראשונית שלכם. התייעצו עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות מסחר או השקעה כלשהן, מכיוון ש-EBC Financial Group והישויות שלה אינן אחראיות לכל נזק הנובע מהסתמכות על מידע זה.



למידע נוסף על EBC Financial Group והשירותים עטורי הפרסים שלה, בקרו באתר www.ebc.com.

אודות EBC Financial Group

EBC - Financial Group EBC, שנוסדה ברובע הפיננסי המוערך של לונדון, ידועה במומחיות שלה בתיווך פיננסי וניהול נכסים. באמצעות הגופים המפוקחים שלה הפועלים בתחומי שיפוט פיננסיים מרכזיים - כולל בריטניה, אוסטרליה, איי קיימן, מאוריציוס ואחרים, EBC מאפשרת למשקיעים קמעונאיים, מקצועיים ומוסדיים לגשת למגוון רחב של שווקים גלובליים והזדמנויות מסחר, כולל מטבעות, סחורות, מניות ומדדים.



מהימנה על ידי משקיעים בלמעלה מ-100 מדינות וזכייה בפרסים גלובליים כולל הכרה רב-שנתית מ-World Finance, חברת EBC נחשבת לאחת הברוקריות הטובות בעולם עם תארים כולל פלטפורמת המסחר הטובה ביותר והברוקר המהימן ביותר. עם מעמדה הרגולטורי החזק והמחויבות לשקיפות, EBC דורגה באופן עקבי בין הברוקרים המובילים - מהימנה ביכולתה לספק פתרונות מסחר מאובטחים, חדשניים וראשונים ללקוח בשווקים בינלאומיים תחרותיים.



EBC, המוכרת גם בזכות הפרסים הרבים שקיבלה, מתגאה בכך שהיא עומדת ברמות הגבוהות ביותר של סטנדרטים אתיים ורגולציה בינלאומית. חברות הבת של EBC Financial Group מוסדרות ומורשות בתחומי השיפוט המקומיים שלהן. EBC Financial Group (UK) Limited מוסדרת על ידי רשות ההתנהלות הפיננסית של בריטניה (FCA), EBC Financial Group (Cayman) Limited מוסדרת על ידי הרשות המוניטרית של איי קיימן (CIMA) וקבוצת EBC Financial (Australia) Pty Ltd ו- EBC Asset Management Pty Ltd מוסדרים על ידי הוועדה לניירות ערך והשקעות באוסטרליה (ASIC). חברת EBC Financial (MU) Ltd מורשית ומוסדרת על ידי נציבות השירותים הפיננסיים של מאוריציוס (FSC).



בליבת קבוצת EBC נמצאים אנשי מקצוע מנוסים עם למעלה מ -40 שנות ניסיון מעמיק במוסדות פיננסיים גדולים, לאחר שניווטו במיומנות דרך מחזורים כלכליים משמעותיים מהסכם פלאזה למשבר הפרנק השוויצרי בשנת 2015 לתהפוכות השוק של מגיפת COVID-19. אנו דוגלים בתרבות שבה יושרה, כבוד ואבטחת נכסי לקוחות הם בעלי חשיבות עליונה, ומבטיחים שכל מעורבות משקיעים תטופל במלוא הרצינות הראויה.



EBC היא שותפת המט"ח הרשמית של מועדון הכדורגל ברצלונה וממשיכה להניע שותפויות בעלות השפעה להעצמת קהילות - כלומר באמצעות יוזמת United to Beat Malaria של קרן האו"ם, המחלקה לכלכלה של אוניברסיטת אוקספורד, ומגוון רחב של שותפים לקידום יוזמות בבריאות גלובלית, כלכלה, חינוך וקיימות.

