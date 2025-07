EBC Financial Group Merayakan Keberhasilan Meraih Berbagai Penghargaan pada Tahun 2025

LONDON, July 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) telah mendapatkan pengakuan dari dua lembaga penghargaan industri terkemuka pada tahun 2025, memperkuat posisinya sebagai broker tepercaya melalui penghargaan Best CFD Provider dari Online Money Awards serta gelar Most Trusted Broker dan Best Trading Platform di World Finance Forex Awards 2025.

Kemenangan EBC di World Finance Forex Awards menandai tahun ketiga berturut-turut Grup ini menerima penghargaan dari lembaga pemberi penghargaan itu—yang menunjukkan kinerja berkelanjutannya dalam metrik kepercayaan klien dan pelaksanaan teknologi. Penghargaan ganda pada tahun 2025 ini dibangun berdasarkan pengakuan yang diterima sebelumnya oleh EBC pada tahun 2023 dan 2024, yang menyoroti konsistensinya dalam memberikan solusi trading yang tangguh di seluruh pasar global.

Pengakuan tersebut mencakup metrik kepercayaan dan penyampaian produk, yang mencerminkan fokus operasional EBC pada kualitas pelaksanaan, inovasi platform, dan perlindungan klien di dalam lingkungan trading yang diregulasi.

“Penghargaan ini menegaskan penekanan Grup dalam membangun infrastruktur trading yang efisien, transparan, dan teregulasi,” ungkap David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd. “Baik melalui perluasan rangkaian CFD ETF, penyempurnaan platform, maupun model layanan yang mengutamakan klien, kami tetap berfokus dalam membangun alat bantu dan pengalaman yang membantu para trader mengambil tindakan dengan kejelasan, keyakinan, dan kendali.”

Mendorong Pertumbuhan dengan Solusi CFD Tematik dan Taktis

Peluncuran lebih dari 100 CFD ETF yang terdaftar di A.S. oleh EBC baru-baru ini telah memperluas rangkaian produk multiasetnya dan menempatkan Grup ini di garis depan inovasi trading tematik. Instrumen-instrumen ini memberikan akses langsung dan instan dengan leverage kepada klien untuk melakukan trading ETF yang mewakili berbagai sektor investasi utama di seluruh dunia—termasuk energi bersih, teknologi A.S., aset dengan hasil dividen, pendapatan tetap, dan pasar negara berkembang.

Penawaran itu menghadirkan ETF dari penerbit terkemuka seperti Vanguard, iShares (BlackRock), dan State Street Global Advisors, dengan berbagai keunggulan utama termasuk biaya pengelolaan dana nol, opsi leverage, dan kemampuan mengambil posisi jual untuk mendapatkan keuntungan dari penurunan harga aset (short-selling) serta pelaksanaan langsung dan instan mengikuti pergerakan pasar dan akses berbiaya rendah ke aset yang terdaftar di NYSE dan NASDAQ.

Perluasan ini sejalan dengan fokus strategis EBC dalam menyediakan alat bantu eksposur yang lebih cerdas—sehingga memungkinkan para trader untuk merespons perubahan makroekonomi dengan cepat, melakukan lindung nilai terhadap pandangan pasar, atau membangun portofolio yang terdiversifikasi dengan tepat.

Inovasi Platform dan Pengalaman Klien Menjadi Fokus Utama

Selain pertumbuhan produk, EBC terus meningkatkan platformnya dengan fitur-fitur seperti perutean likuiditas cerdas, perluasan dukungan multibahasa, dan pelaksanaan transaksi dengan latensi ultra-rendah. Alat bantu eksklusif perusahaan seperti Trading Black Box dan Private Room membantu mengoptimalkan agregasi harga, melindungi integritas perdagangan, dan meningkatkan pengalaman trading di seluruh segmen ritel dan institusional.

Peningkatan ini berkontribusi pada pengakuan terhadap EBC sebagai Best Trading Platform di World Finance Forex Awards tahun 2025, sementara itu gelar Most Trusted Broker mengakui dedikasi jangka panjang Grup terhadap tata kelola, perlindungan klien, dan pembangunan hubungan di pasar yang diregulasi.

Artikel ini mencerminkan pengamatan terhadap EBC Financial Group dan semua entitas globalnya. Artikel ini bukan nasihat keuangan atau investasi. Perdagangan komoditas dan valuta asing (valas) melibatkan risiko kerugian signifikan yang berpotensi melebihi investasi awal Anda. Konsultasikan dengan penasihat keuangan yang berkualifikasi sebelum membuat keputusan trading atau investasi apa pun, karena EBC Financial Group dan entitasnya tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat mengandalkan informasi ini.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang EBC Financial Group dan layanannya yang memenangkan penghargaan, kunjungi www.ebc.com .

Tentang EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC), yang didirikan di London, merupakan merek global yang terkenal akan keahliannya di bidang broker keuangan dan manajemen aset. Melalui entitas teregulasinya yang beroperasi di berbagai yurisdiksi keuangan utama—termasuk Inggris Raya, Australia, Kepulauan Cayman, Mauritius, dan lainnya—EBC memungkinkan investor ritel, profesional, dan institusional untuk mengakses berbagai peluang trading dan pasar global, termasuk mata uang, komoditas, CFD, dan banyak lagi.

EBC, yang dipercaya oleh investor di lebih dari 100 negara dan mendapatkan penghargaan global, termasuk pengakuan selama beberapa tahun dari World Finance, secara luas dianggap sebagai salah satu broker terbaik di dunia dengan gelar seperti Best Trading Platform dan Most Trusted Broker. Berkat posisi regulasinya yang kuat dan komitmen terhadap transparansi, EBC juga secara konsisten masuk dalam jajaran broker teratas—dipercaya atas kemampuannya dalam memberikan solusi trading yang aman, inovatif, dan mengutamakan klien di seluruh pasar internasional yang kompetitif.

Semua anak perusahaan EBC berlisensi dan diregulasi dalam yurisdiksi mereka masing-masing. EBC Financial Group (UK) Limited diregulasi oleh Financial Conduct Authority (FCA) Inggris Raya; EBC Financial Group (Cayman) Limited diregulasi oleh Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd dan EBC Asset Management Pty Ltd diregulasi oleh Australia's Securities and Investments Commission (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd diotorisasi dan diregulasi oleh Financial Services Commission (FSC) Mauritius.

Bagian terpenting di EBC adalah tim veteran industri yang memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun dalam lembaga keuangan besar. Kami telah mengarungi berbagai siklus ekonomi penting, dari Perjanjian Plaza dan krisis franc Swiss pada tahun 2015 hingga pergolakan pasar akibat pandemi COVID-19. Kami memupuk budaya yang mengutamakan integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien, dengan memastikan setiap hubungan investor benar-benar diperlakukan sebagaimana mestinya.

EBC dengan bangga menjadi mitra valuta asing resmi FC Barcelona dan terus mendorong kemitraan yang berdampak untuk memberdayakan masyarakat–khususnya melalui inisiatif United to Beat Malaria Yayasan PBB, Departemen Ekonomi Oxford University, dan beragam mitra untuk memperjuangkan berbagai inisiatif dalam kesehatan global, ekonomi, pendidikan, dan keberlanjutan.

Kontak Media:

Savitha Ravindran

Manajer Hubungan Masyarakat Global

savitha.ravindran@ebc.com