EBCファイナンシャルグループ (EBC Financial Group)、2025年における複数アワード受賞の栄誉を称える

ロンドン発, July 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBCファイナンシャルグループ (EBC) は、2025年に業界を代表する2つのアワード団体から表彰され、オンライン・マネーアワードにおいて最優秀CFDプロバイダー (Best CFD Provider) を、ワールド・ファイナンスフォレックス・アワード2025 (Forex Awards 2025) において最も信頼されるブローカー (Most Trusted Broker) および最優秀取引プラットフォーム (Best Trading Platform) のタイトルを獲得し、信頼されるブローカーとしての地位をさらに強固なものとした。

今回のワールド・ファイナンスフォレックス・アワードの受賞は、EBCがこの授賞団体から3年連続で表彰されていることを意味し、テクノロジーの実行力および顧客からの信頼指標の両面における継続的な成果を示している。 2025年のダブル受賞は、2023年と2024年の表彰に続く快挙であり、EBCがグローバル市場において堅牢な取引ソリューションを一貫して提供してきたことを強調するものとなっている。

これらの評価は、商品提供と信頼性指標の両面に及び、規制された取引環境下において、実行品質、プラットフォームの革新、顧客保護に重点を置くEBCの運営方針を反映している。

EBCファイナンシャルグループ (UK) リミテッド (EBC Financial Group (UK) Ltd.) のCEO、デイビッド・バレット (David Barrett) は以下のように述べている。「これらの受賞は、効率的で透明性があり、規制に準拠した取引インフラの構築に対する当グループの取り組みを証明するものです。 ETF CFD商品の拡充、プラットフォームの強化、あるいは顧客第一のサービスモデルを通じて、当社は常にトレーダーが明確さ、自信、そして主体性を持って行動できるよう支援するツールと体験の構築に注力しています」。

成長を牽引するテーマ型および戦術的CFDソリューション

EBCは最近、米国上場ETFのCFDを100銘柄以上新たに導入し、マルチアセット商品群を拡充するとともに、テーマ型取引の革新において業界の最前線に立つ存在となった。 これらのCFD商品は、クリーンエネルギー、米国テック、高配当資産、債券、新興市場といった多様なグローバルテーマにまたがるETFに対して、リアルタイムかつレバレッジ付きでアクセスする手段を顧客に提供する。

提供対象には、バンガード (Vanguard)、iシェアーズ (iShares) (ブラックロック (BlackRock) )、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ (State Street Global Advisors) といった大手発行体のETFが含まれ、主な利点として、ファンド運用手数料ゼロ、レバレッジの選択肢、空売りの機能に加え、リアルタイム執行、NYSEおよびNASDAQ上場資産への低コストアクセスが挙げられる。

この商品拡充は、よりスマートなエクスポージャーツールの提供を目指すEBCの戦略的方針と合致しており、トレーダーがマクロ環境の変化に迅速に対応し、市場見通しをヘッジし、あるいは精緻に分散ポートフォリオを構築できるよう支援するものとなっている。

プラットフォームの革新と顧客体験を中核に

商品拡充にとどまらず、EBCはスマートな流動性ルーティング、多言語対応の拡充、超低遅延執行といった機能により、プラットフォームの強化を継続している。 トレーディング・ブラックボックス (Trading Black Box) やプライベート・ルーム (Private Room) といった独自ツールは、価格の集約を最適化し、取引の完全性を保護し、リテールから機関投資家に至るまで、全体の取引体験を向上させている。

EBCのこれらの強化が評価され、2025年ワールド・ファイナンスフォレックス・アワードにおいて最優秀取引プラットフォームに選出された。また、最も信頼されるブローカーのタイトルは、規制市場におけるガバナンス、顧客保護、関係構築への長期的な取り組みが認められた結果である。

本記事は、EBCファイナンシャルグループおよびそのすべてのグローバル拠点の見解を反映している。 本内容は、金融または投資に関する助言を目的としたものではない。 商品および外国為替 (FX) の取引には、元本を超える損失が発生する重大なリスクが伴う。 取引または投資に関する意思決定を行う前には、必ず有資格の金融アドバイザーに相談されたい。EBCファイナンシャルグループおよびその関連企業は、本情報に依拠したことによって発生したいかなる損害に対しても責任を負わない。

EBCファイナンシャルグループおよびその受賞歴のあるサービスに関する詳細は、 www.ebc.com を参照のこと。

EBCファイナンシャルグループについて

EBCファイナンシャルグループ (EBC) はロンドンで設立され、金融ブローカー業務および資産運用の専門性で知られるグローバルブランドである。 英国、オーストラリア、ケイマン諸島、モーリシャスなどの主要な金融管轄区域において規制を受ける関連企業を通じて、EBCはリテール投資家、プロフェッショナル投資家、機関投資家に対し、通貨、商品、CFDを含むグローバル市場および取引機会へのアクセスを提供している。

100以上の国・地域の投資家から信頼され、ワールド・ファイナンスによる複数年にわたる表彰を含む国際的なアワードも受賞してきたEBCは、最優秀取引プラットフォームおよび最も信頼されるブローカーなどのタイトルを有し、世界最高のブローカーの1つとして広く認識されている。 強固な規制体制と透明性への継続的な取り組みにより、EBCは競争の激しい国際市場において、安全性、革新性、顧客第一の取引ソリューションを提供できるブローカーとして常に上位にランク付けされている。

EBCの子会社は、それぞれの管轄区域においてライセンスを取得し、規制を受けている。 EBCファイナンシャルグループ (英国) (EBC Financial Group (UK) Limited) は英国の金融行動監視機構 (Financial Conduct Authority: FCA) によって規制され、EBCファイナンシャルグループ (ケイマン諸島) (EBC Financial Group (Cayman) Limited) は、ケイマン諸島金融管理局 (Cayman Islands Monetary Authority: CIMA) によって規制され、EBCファイナンシャルグループ (オーストラリア) Pty Ltd (EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd) およびEBCアセットマネジメント (EBC Asset Management Pty Ltd) はオーストラリアの証券投資委員会 (Australia's Securities and Investments Commission: ASIC) によって規制され、EBCファイナンシャル (MU) (EBC Financial (MU) Ltd) はモーリシャス金融サービス委員会 (Financial Services Commission Mauritius: FSC) によって認可および規制されている。

EBCの中核を担うのは、主要な金融機関で40年以上の経験を持つ業界のベテランチームである。 プラザ合意や2015年のスイスフラン危機、新型コロナウイルスのパンデミックによる市場混乱といった主要な経済サイクルを乗り越えてきた実績を持つ。 EBCは、誠実さ、敬意、顧客資産の安全性を最優先する企業文化を育み、すべての投資家との関係を最大限の真剣さをもって取り扱うことを徹底している。

EBCは、FCバルセロナの誇り高き公式外国為替パートナーであり、影響力あるパートナーシップを通じてコミュニティの力を高める取り組みを継続している。具体的には、国連財団による「団結してマラリア撲滅へ (United to Beat Malaria)」イニシアチブ、オックスフォード大学経済学部との連携、さらにはグローバルヘルス、経済、教育、サステナビリティ分野の取り組みを推進する多様なパートナーとの協働が挙げられる。

