EBC Financial Group เฉลิมฉลองการพิชิตรางวัลมากมายในปี 2025

ชัยชนะของ EBC ในงาน World Finance Forex Awards นี้นับเป็นปีที่สามติดต่อกันที่กลุ่มบริษัทนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงานที่มอบรางวัล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ยั่งยืนทั้งในการดำเนินการด้านเทคโนโลยีและการวัดความไว้วางใจของลูกค้า รางวัลประจำปี 2025 ทั้งสองรางวัลนี้เกิดขึ้นจากการที่ EBC ได้รับการยอมรับครั้งก่อนในปี 2023 และ 2024 โดยเน้นย้ำถึงการส่งมอบโซลูชันการซื้อขายที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในตลาดทั่วโลก

รางวัลรับรองเหล่านี้ครอบคลุมทั้งการส่งมอบผลิตภัณฑ์และการวัดความน่าเชื่อถือ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมุ่งเน้นเกี่ยวกับการดำเนินงานของ EBC ในด้านคุณภาพการดำเนินงาน นวัตกรรมแพลตฟอร์ม และการปกป้องลูกค้าในสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่อยู่ภายใต้ความควบคุม

“รางวัลเหล่านี้ถือเป็นเครื่องตอกย้ำถึงความสำคัญของ EBC Financial Group ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และอยู่ในความควบคุม” David Barrett ประธานกรรมการบริหารของ EBC Financial Group (UK) Ltd. กล่าว “ไม่ว่าจะโดยวิธีการเสริมต่อชุด ETF CFD การปรับปรุงแพลตฟอร์ม หรือรูปแบบการให้บริการที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก เรายังคงมุ่งเน้นการสร้างเครื่องมือและประสบการณ์ที่ช่วยให้เทรดเดอร์ดำเนินการได้ด้วยความชัดเจน ความมั่นใจ และการควบคุม”

การขับเคลื่อนการเติบโตด้วยโซลูชัน CFD ตามธีมและกลยุทธ์ต่าง ๆ

ทำให้การเปิดตัว ETF CFD ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ กว่า 100 รายการล่าสุดของ EBC นั้น ช่วยเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์สินทรัพย์หลายประเภท และทำให้กลุ่มบริษัทนี้ถูกจัดอยู่ในแนวหน้าของนวัตกรรมการซื้อขายตามธีม ตราสารเหล่านี้ทำให้ลูกค้าเข้าถึงและและใช้ประโยชน์ ETF ที่มีมากมายหลากหลายแบบทั่วโลกได้แบบเรียลไทม์ รวมถึงพลังงานสะอาด เทคโนโลยีของสหรัฐฯ สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผล ตราสารหนี้ และตลาดเกิดใหม่

ข้อเสนอนี้ประกอบด้วย ETF ต่าง ๆ จากผู้ออกหลักทรัพย์ชั้นนำ เช่น Vanguard, iShares (BlackRock) และ State Street Global Advisors ซึ่งมีข้อได้เปรียบหลัก ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนเป็นศูนย์ มีตัวเลือกเลเวอเรจและความสามารถในการขายชอร์ต รวมทั้งการดำเนินการแบบเรียลไทม์และการเข้าถึงสินทรัพย์ที่จดทะเบียนใน NYSE และ NASDAQ ได้ด้วยต้นทุนต่ำ

การครอบคลุมเพิ่มเติมนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ EBC ที่มุ่งเน้นการส่งมอบเครื่องมือเปิดรับความเสี่ยงที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาค การป้องกันความเสี่ยงจากมุมมองของตลาด หรือการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายได้อย่างแม่นยำ

นวัตกรรมแพลตฟอร์มและประสบการณ์ของลูกค้าคือหัวใจสำคัญ

นอกเหนือจากการเติบโตของผลิตภัณฑ์แล้ว EBC ยังเดินหน้ายกระดับแพลตฟอร์มของตนด้วยฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น การกำหนดเส้นทางสภาพคล่องอัจฉริยะ การรองรับหลายภาษาเพิ่มมากขึ้น และการดำเนินงานที่มีค่าความหน่วงต่ำเป็นพิเศษ เครื่องมือที่เป็นกรรมสิทธิ์ เช่น Trading Black Box และ Private Room ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรวมราคา ปกป้องความสมบูรณ์ในการซื้อขาย และยกระดับประสบการณ์การซื้อขายในกลุ่มรายย่อยและสถาบัน

การอัปเกรดเหล่านี้มีส่วนส่งเสริมให้ EBC ได้รับการยอมรับให้เป็น Best Trading Platform ในงาน 2025 World Finance Forex Awards ไปพร้อมกับได้ชื่อว่าเป็น Most Trusted Broker โดยเป็นการรับรองถึงความทุ่มเทในระยะยาวของกลุ่มบริษัทดังกล่าวในด้านการกำกับดูแล การปกป้องลูกค้า และการสร้างความสัมพันธ์ในตลาดที่อยู่ในความควบคุม

บทความนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเห็นจาก EBC Financial Group และหน่วยงานทั่วโลกทั้งหมด นี่ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) มีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุน ซึ่งอาจเกินกว่าเงินลงทุนแรกเริ่มของคุณได้ ให้ปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนตัดสินใจซื้อขายหรือลงทุนใด ๆ เนื่องจาก EBC Financial Group และหน่วยงานของกลุ่มบริษัทนี้ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการอาศัยข้อมูลนี้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EBC Financial Group และบริการที่ได้รับรางวัล โปรดเยี่ยมชมได้ที่ www.ebc.com

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ได้รับการก่อตั้งขึ้นในลอนดอน โดยเป็นแบรนด์ระดับโลกที่มีชื่อเสียงด้านความเชี่ยวชาญในการเป็นโบรกเกอร์ทางการเงินและการบริหารสินทรัพย์ EBC ช่วยให้ผู้ลงทุนทั้งรายย่อย มืออาชีพ และสถาบันสามารถเข้าถึงตลาดทั่วโลกและโอกาสการซื้อขาย รวมถึงสกุลเงิน, สินค้าโภคภัณฑ์, CFD และอีกมากมาย โดยดำเนินการผ่านหน่วยงานที่ได้รับการกำกับดูแลซึ่งดำเนินงานในเขตอำนาจศาลทางการเงินที่สำคัญ ได้แก่ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย หมู่เกาะเคย์แมน มอริเชียส และอื่น ๆ

EBC ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนในกว่า 100 ประเทศ และได้รับรางวัลเกียรติคุณจากทั่วโลก รวมถึงการยอมรับจาก World Finance มานานหลายปี นอกจากนี้ EBC ยังได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดของโลก โดยคว้ารางวัลต่าง ๆ เช่น Best Trading Platform และ Most Trusted Broker เนื่องจากมีจุดยืนด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดและความมุ่งมั่นในการสร้างความโปร่งใส EBC จึงได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสุดยอดโบรกเกอร์อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความไว้วางใจจากตลาดนานาชาติที่มีการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นความไว้วางใจในด้านความสามารถในการส่งมอบโซลูชันการซื้อขายที่ปลอดภัย เป็นนวัตกรรม และให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก

บริษัทต่าง ๆ ในเครือของ EBC ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในเขตอำนาจศาลที่แต่ละบริษัทในเครืออยู่ EBC Financial Group (UK) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร, EBC Financial Group (Cayman) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Australia's Securities and Investments Commission (ASIC), EBC Financial (MU) Ltd ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Services Commission Mauritius (FSC)

แกนหลักของ EBC คือทีมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการเงินที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปีจากสถาบันการเงินชั้นนำ พวกเขาได้ผ่านวัฏจักรเศรษฐกิจสำคัญ ตั้งแต่วิกฤตพลาซาและวิกฤตสวิสฟรังก์ในปี 2015 ไปจนถึงความปั่นป่วนของตลาดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เราส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าความสัมพันธ์ของนักลงทุนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติด้วยความจริงจังสูงสุดตามที่สมควรได้รับ

EBC ภาคภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของ FC Barcelona และยังคงผลักดันความร่วมมือที่สร้างผลกระทบเพื่อเสริมสร้างพลังให้กับชุมชน โดยผ่านโครงการริเริ่ม United to Beat Malaria ของ UN Foundation ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของ Oxford University และพันธมิตรที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนโครงการริเริ่มในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ การศึกษา และความยั่งยืนระดับโลก

