EBC Financial Group 庆祝在 2025 年斩获多项大奖

伦敦, July 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) 在 2025 年获得了两个领先的行业奖项机构的认可：荣获 Online Money Awards 颁发的“Best CFD Provider”（最佳 CFD 券商）奖项，并在 World Finance Forex Awards 2025（《世界金融》2025 年外汇奖）评选中摘得“Most Trusted Broker”（最受信赖券商）和“Best Trading Platform”（最佳交易平台）两项殊荣。这些殊荣进一步巩固了其作为值得信赖的经纪商的地位。
EBC 此次获得 World Finance Forex Awards 奖项标志着该集团已连续第三年获得该颁奖机构嘉奖——这一成就印证了其在技术执行和客户信任指标方面的持续卓越表现。 继 2023 年和 2024 年获得认可后，2025 年再获双项大奖，彰显了 EBC 在全球市场持续提供稳健交易解决方案的实力。
此次获奖涵盖产品交付与信任指标两大维度，反映出 EBC 在受监管交易环境中，始终以执行质量、平台创新和客户保护为运营重点。
“这些奖项印证了集团对建设高效、透明且受监管的交易基础设施的重视，”EBC Financial Group (UK) Ltd 首席执行官 David Barrett 表示。 “无论是通过扩展 ETF 差价合约套件、优化平台功能，还是践行客户至上的服务模式，我们始终专注于打造工具与体验，助力交易者在交易中保持清晰认知、满怀信心并实现自主掌控。”
以主题性与战术性差价合约解决方案驱动增长
EBC 近期推出的 100 多种在美上市 ETF 差价合约进一步扩充了其多资产产品套件，使集团在主题性交易创新领域居于领先地位。 这些工具为客户提供了实时、杠杆化的 ETF 交易机会，涵盖广泛的全球主题——包括清洁能源、美国科技、高股息资产、固定收益和新兴市场。
该产品系列涵盖来自 Vanguard、iShares (BlackRock) 和 State Street Global Advisors 等顶级发行机构的 ETF，核心优势包括：零基金管理费、杠杆选项和做空功能、实时执行，以及低成本交易纽交所和纳斯达克上市资产。
这一扩展符合 EBC 的战略重点，即提供更智能的风险敞口工具，使交易者能够快速应对宏观变化、对冲市场判断风险或精准构建多元化投资组合。
以平台创新和客户体验为核心
除产品拓展外，EBC 通过智能流动性路由、更全面的多语言支持以及超低延迟执行等功能，持续强化其平台。 Trading Black Box 和 Private Room 等专有工具有助于优化价格聚合，保护交易完整性，提升零售和机构客户的交易体验。
这些升级助力 EBC 在 2025 World Finance Forex Awards 中斩获“Best Trading Platform”（最佳交易平台）殊荣，而“Most Trusted Broker”（最受信赖券商）称号则充分肯定了集团在受监管市场中长期恪守治理准则、践行客户保护及深化客户关系的卓越表现。
本文反映了 EBC Financial Group 及其所有全球实体的观点， 并非金融或投资建议。 大宗商品和外汇 (FX) 交易存在重大亏损风险，亏损可能超过初始投资额。 在作出任何交易或投资决策之前，请咨询合格的财务顾问。EBC Financial Group 及其实体不对因依赖本信息而造成的任何损失承担责任。
如需进一步了解 EBC Financial Group 及其屡获殊荣的服务，请访问 www.ebc.com。
关于 EBC Financial Group
EBC Financial Group (EBC) 成立于伦敦，是以金融经纪和资产管理领域的专业知识而闻名的全球品牌。 通过在主要金融管辖区 (包括英国、澳大利亚、开曼群岛、毛里求斯等地) 运营的受监管实体，EBC 帮助零售、专业和机构投资者进入全球市场，并获得包括货币、大宗商品、差价合约等方面的交易机会。
作为备受全球 100 多个国家和地区投资者信赖的经纪商，EBC 屡获国际殊荣，其中包括 World Finance 连续多年的认可，更凭借“Best Trading Platform”（最佳交易平台）和“Most Trusted Broker”（最受信赖券商）等荣誉，跻身全球顶尖经纪商行列。 凭借其强大的监管合规资质和对透明度的坚守，EBC 持续稳居顶级经纪商行列，其在竞争激烈的国际市场中提供安全、创新、客户至上的交易解决方案的能力赢得了广泛信任。
EBC 的子公司均在各自司法管辖区内获得许可并受到监管。 EBC Financial Group (UK) Limited 受英国金融行为监管局 (FCA) 监管，EBC Financial Group (Cayman) Limited 受开曼群岛金融管理局 (CIMA) 监管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 和 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 监管，EBC Financial (MU) Ltd 受毛里求斯金融服务委员会 (FSC) 授权和监管。
EBC 的核心成员拥有 40 余年丰富经验，曾在主要金融机构中成功应对多次重大经济周期的挑战， 从广场协议、2015 年瑞士法郎危机到新冠疫情引发的市场动荡，无不显示出其卓越的专业能力。 我们秉持诚信、尊重和客户资产安全至上的文化，确保认真对待每一位投资者，给予他们应有的重视。
作为 FC Barcelona 的官方外汇合作伙伴，EBC 持续致力于推动富有成效的合作以赋能社区。EBC 通过参与联合国基金会“United to Beat Malaria”（联合抗击疟疾）倡议、与牛津大学经济系展开合作，并联合多方合作伙伴，共同推动全球健康、经济、教育和可持续发展领域的各项倡议。
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