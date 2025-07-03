EBC Financial Group 庆祝在 2025 年斩获多项大奖

伦敦, July 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) 在 2025 年获得了两个领先的行业奖项机构的认可：荣获 Online Money Awards 颁发的“Best CFD Provider”（最佳 CFD 券商）奖项，并在 World Finance Forex Awards 2025（《世界金融》2025 年外汇奖）评选中摘得“Most Trusted Broker”（最受信赖券商）和“Best Trading Platform”（最佳交易平台）两项殊荣。这些殊荣进一步巩固了其作为值得信赖的经纪商的地位。

EBC 此次获得 World Finance Forex Awards 奖项标志着该集团已连续第三年获得该颁奖机构嘉奖——这一成就印证了其在技术执行和客户信任指标方面的持续卓越表现。 继 2023 年和 2024 年获得认可后，2025 年再获双项大奖，彰显了 EBC 在全球市场持续提供稳健交易解决方案的实力。

此次获奖涵盖产品交付与信任指标两大维度，反映出 EBC 在受监管交易环境中，始终以执行质量、平台创新和客户保护为运营重点。

“这些奖项印证了集团对建设高效、透明且受监管的交易基础设施的重视，”EBC Financial Group (UK) Ltd 首席执行官 David Barrett 表示。 “无论是通过扩展 ETF 差价合约套件、优化平台功能，还是践行客户至上的服务模式，我们始终专注于打造工具与体验，助力交易者在交易中保持清晰认知、满怀信心并实现自主掌控。”

以主题性与战术性差价合约解决方案驱动增长

EBC 近期推出的 100 多种在美上市 ETF 差价合约进一步扩充了其多资产产品套件，使集团在主题性交易创新领域居于领先地位。 这些工具为客户提供了实时、杠杆化的 ETF 交易机会，涵盖广泛的全球主题——包括清洁能源、美国科技、高股息资产、固定收益和新兴市场。

该产品系列涵盖来自 Vanguard、iShares (BlackRock) 和 State Street Global Advisors 等顶级发行机构的 ETF，核心优势包括：零基金管理费、杠杆选项和做空功能、实时执行，以及低成本交易纽交所和纳斯达克上市资产。

这一扩展符合 EBC 的战略重点，即提供更智能的风险敞口工具，使交易者能够快速应对宏观变化、对冲市场判断风险或精准构建多元化投资组合。

以平台创新和客户体验为核心

除产品拓展外，EBC 通过智能流动性路由、更全面的多语言支持以及超低延迟执行等功能，持续强化其平台。 Trading Black Box 和 Private Room 等专有工具有助于优化价格聚合，保护交易完整性，提升零售和机构客户的交易体验。

这些升级助力 EBC 在 2025 World Finance Forex Awards 中斩获“Best Trading Platform”（最佳交易平台）殊荣，而“Most Trusted Broker”（最受信赖券商）称号则充分肯定了集团在受监管市场中长期恪守治理准则、践行客户保护及深化客户关系的卓越表现。

本文反映了 EBC Financial Group 及其所有全球实体的观点， 并非金融或投资建议。 大宗商品和外汇 (FX) 交易存在重大亏损风险，亏损可能超过初始投资额。 在作出任何交易或投资决策之前，请咨询合格的财务顾问。EBC Financial Group 及其实体不对因依赖本信息而造成的任何损失承担责任。

如需进一步了解 EBC Financial Group 及其屡获殊荣的服务，请访问 www.ebc.com 。

关于 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 成立于伦敦，是以金融经纪和资产管理领域的专业知识而闻名的全球品牌。 通过在主要金融管辖区 (包括英国、澳大利亚、开曼群岛、毛里求斯等地) 运营的受监管实体，EBC 帮助零售、专业和机构投资者进入全球市场，并获得包括货币、大宗商品、差价合约等方面的交易机会。

作为备受全球 100 多个国家和地区投资者信赖的经纪商，EBC 屡获国际殊荣，其中包括 World Finance 连续多年的认可，更凭借“Best Trading Platform”（最佳交易平台）和“Most Trusted Broker”（最受信赖券商）等荣誉，跻身全球顶尖经纪商行列。 凭借其强大的监管合规资质和对透明度的坚守，EBC 持续稳居顶级经纪商行列，其在竞争激烈的国际市场中提供安全、创新、客户至上的交易解决方案的能力赢得了广泛信任。

EBC 的子公司均在各自司法管辖区内获得许可并受到监管。 EBC Financial Group (UK) Limited 受英国金融行为监管局 (FCA) 监管，EBC Financial Group (Cayman) Limited 受开曼群岛金融管理局 (CIMA) 监管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 和 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 监管，EBC Financial (MU) Ltd 受毛里求斯金融服务委员会 (FSC) 授权和监管。

EBC 的核心成员拥有 40 余年丰富经验，曾在主要金融机构中成功应对多次重大经济周期的挑战， 从广场协议、2015 年瑞士法郎危机到新冠疫情引发的市场动荡，无不显示出其卓越的专业能力。 我们秉持诚信、尊重和客户资产安全至上的文化，确保认真对待每一位投资者，给予他们应有的重视。

作为 FC Barcelona 的官方外汇合作伙伴，EBC 持续致力于推动富有成效的合作以赋能社区。EBC 通过参与联合国基金会“United to Beat Malaria”（联合抗击疟疾）倡议、与牛津大学经济系展开合作，并联合多方合作伙伴，共同推动全球健康、经济、教育和可持续发展领域的各项倡议。

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