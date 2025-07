EBC Financial Group 慶祝公司在 2025 年榮獲多項大獎

倫敦, July 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) 在 2025 年獲得兩大業界領先頒獎機構的認可,鞏固其作為可靠經紀商的地位。所獲獎項包括:由 Online Money Awards 頒發的 Best CFD Provider (差價合約最佳提供商) 大獎,以及由 World Finance Forex Awards 2025 頒發的 Most Trusted Broker (最可靠經紀商) 和 Best Trading Platform (最佳交易平台) 兩項大獎。

EBC 在 World Finance Forex Awards 獲獎,標誌着該集團連續第三年獲得由這個頒獎機構授予的榮譽,這表明其在技術執行和客戶信任指標方面持續表現出色。 在 2023 年和 2024 年屢獲殊榮之後,EBC 於 2025 年再次獲得由兩大頒獎機構頒發的獎項,彰顯了公司在全球市場持續提供強大的交易解決方案。

這些獎項涵蓋產品交付和信任度指標,體現 EBC 的營運重點是在受監管的交易環境中確保執行質量、平台創新及保護客户。

EBC Financial Group (UK) Ltd 行政總裁 David Barrett 表示:「這些獎項進一步證明,本集團注重建立高效、透明和受監管的交易基礎設施。 無論是透過我們的 ETF 差價合約套件擴展、平台強化措施或是客户至上的服務模式,我們一貫着重打造有助交易者以清晰、自信及可控的方式進行交易的工具和體驗。」

透過主題式和策略性差價合約解決方案驅動增長

EBC 近期推出了 100 多種在美國上市的 ETF 差價合約,擴展了多元資產產品套件,並將集團定位在主題式交易創新領域的業界前沿。 這些工具為客户帶來可以即時利用槓桿投資於全球多種 ETF 的機會,包括清潔能源、美國科技、高股息資產、固定收益以及新興市場。

此次發行的 ETF 來自 Vanguard、iShares (BlackRock) 和 State Street Global Advisors 等頂尖發行商,其主要優勢包括零基金管理費、槓桿選項和賣空功能,以及實時執行和以低成本獲取在 NYSE 和 NASDAQ 上市的資產的能力。

此次擴展符合 EBC 的策略重點:提供更智能的倉位工具,讓交易者能夠快速應對宏觀變化、對沖市場觀點,或精確構建多元化投資組合。

以平台創新和客户體驗為核心

除了增加產品之外,EBC 亦不斷強化其平台功能,例如智能流動性資金傳遞、擴展的多種語言支援和超低延遲執行。 交易黑箱和私人交易室等專有工具有助優化價格匯總、保護交易誠信並提升散户和機構領域的交易體驗。

有賴於這些功能升級,EBC 榮獲由 2025 World Finance Forex Awards 頒發的 Best Trading Platform (最佳交易平台) 大獎,而Most Trusted Broker (最可靠經紀商) 大獎則是對該集團在受監管市場中長期進行治理、保護客户和建立關係的工作的認可。

本文僅代表 EBC Financial Group 及其所有全球分支機構的觀點。 本文內容並不構成財務或投資建議。 大宗商品和外匯交易存在巨大的虧損風險,進行此類投資時,虧損額可能大於您的初始投資本金。 請在做出投資決策前諮詢具備專業資質的財務顧問,如因本文資訊而導致損失,EBC Financial Group 及其各分支機構概不負責。

如欲進一步了解有關 EBC Financial Group 及其屢獲殊榮的服務,請瀏覽 www.ebc.com 。

關於 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 成立於倫敦,是一家以其在金融經紀和資產管理方面的專業知識而聞名的全球品牌。 透過在主要金融管轄區 (包括英國、澳洲、開曼群島、毛里裘斯等地) 營運的受監管分支機構,EBC 讓零售、專業和機構投資者可接觸全球市場和交易機會,包括貨幣、大宗商品、差價合約及其他領域。

EBC 深受來自 100 多個國家的投資者的信賴,並榮獲多個全球獎項 (例如連續數年獲得 World Finance 的認可),獲公認為是全球最佳經紀商之一,獲得 Best Trading Platform (最佳交易平台) 和 Most Trusted Broker (最可靠經紀商) 大獎等殊榮。 憑藉在監管方面的強大實力和對透明度的承諾,EBC 一直獲評為頂級經紀商之一,因其能夠在競爭激烈的國際市場中提供安全、創新和客戶至上的交易解決方案而深受信賴。

EBC 的子公司在其各自所屬的司法管轄區內均持有牌照並受到監管。 EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融行為監管局 (FCA) 監管,EBC Financial Group (Cayman) Limited 受開曼群島金融管理局 (CIMA) 監管,EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 和 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳洲證券和投資委員會 (ASIC) 監管,EBC Financial (MU) Ltd 受毛里裘斯金融服務委員會 (FSC) 授權和監管。

EBC 的核心是一支由行業資深人士組成的團隊,擁有超過 40 年在主要金融機構服務的經驗。 這支團隊經歷了廣場協議、2015 年瑞士法郎危機及新冠疫情大流行市場動盪等重要經濟周期,積累了豐富的經驗。 我們促進企業文化以誠信、尊重和客戶資產安全為重,確保給予最高級別審慎態度對待與投資者的每一次交流。

EBC 很榮幸能成為 FC Barcelona 的官方外匯合作夥伴,並將持續推動建立具有影響力的合作夥伴關係,為社群賦能——即透過與 UN Foundation 的「United to Beat Malaria」倡議、牛津大學經濟學系以及其他多個合作夥伴的合作,倡導在全球衞生、經濟、教育和可持續發展方面的舉措。

https://www.ebc.com/

傳媒聯絡人:

Savitha Ravindran

全球公共關係經理

savitha.ravindran@ebc.com