Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30/06/25

Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2025

Paris, le 3 juillet 2025

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Foncière INEA à Rothschild Martin Maurel, à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

19.335 titres

1.540.415 €

Au cours du premier semestre 2025, les opérations suivantes ont été négociées :

Nombre de transactions effectuées Nombre de titres échangés Montant en € des transactions Achat 959 5.746 195.958,44 Vente 540 9.884 350.443,27

Il est rappelé qu’au 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

23.473 titres

1.367.933 €

***************

Agenda financier 2025

9 juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2025

trimestre 2025 24 juillet : Résultats semestriels 2025

14 octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025

A propos d’INEA

Créée en mars 2005, INEA est une SIIC acteur de référence de l’immobilier tertiaire en Régions. INEA possède un patrimoine de qualité répondant à la demande de ses locataires, principalement des filiales de grands groupes privés ou publics et se positionne comme l’un des leaders du Green Building en France.

Au 31 décembre 2024, son patrimoine est constitué de 84 sites immobiliers représentant une surface locative totale de près de 480 000 m² et une valeur de 1 240 M€, offrant un rendement potentiel de 7,5 %.

Plus d’information : www.fonciere-inea.com

Compartiment B Euronext Paris - ISIN : FR0010341032

Reuters : INEA.PA - Bloomberg : INEA FP

Membre des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France

Membre des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable at CAC® All-share





