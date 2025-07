Valour bringt acht neue ETPs an der Spotlight-Börse auf den Markt, darunter Bitcoin Cash (BCH), Unus Sed Leo (LEO), OKB (OKB), Polygon (POL), Algorand (ALGO), Filecoin (FIL), Arbitrum (ARB) und Stacks (STX)

Valour bringt acht neue ETPs an der Spotlight-Börse auf den Markt: Valour hat acht neue ETPs in schwedischen Kronen (SEK) gelistet und erweitert damit sein nordisches Produktangebot. Die neuen Produkte beziehen sich auf: Bitcoin Cash (BCH), Unus Sed Leo (LEO), OKB, Polygon (POL), Algorand (ALGO), Filecoin (FIL), Arbitrum (ARB) und Stacks (STX).

Diese neuen ETP-Listings ermöglichen einen regulierten, börsengehandelten Zugang zu führenden Blockchain-Protokollen, Infrastrukturprojekten und Börsentoken. Sie adressieren die steigende Nachfrage von Anlegern nach diversifizierten Investitionsmöglichkeiten im Bereich digitaler Vermögenswerte. Mit diesen Notierungen stärkt Valour seine Position als einer der weltweit führenden Emittenten von Krypto-ETPs. Schneller Fortschritt auf dem Weg zu 100 ETPs: Mit inzwischen mehr als 75 an führenden europäischen Börsen notierten ETPs baut Valour seine Marktführerschaft weiter aus – und ist auf dem besten Weg, bis Ende 2025 insgesamt 100 börsengehandelte Produkte im Angebot zu haben.



TORONTO, July 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc. („das Unternehmen“ oder „DeFi Technologies“) (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Brücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi“) schlägt, gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaften Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour“), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs“), acht neue ETPs in schwedischen Kronen (SEK) an der schwedischen Spotlight-Börse gelistet haben:

Mit den neuen Listings erweitert Valour sein ETP-Angebot auf über 75 Produkte und festigt seine Position als einer der weltweit führenden Emittenten von börsengehandelten Produkten (ETPs) für digitale Vermögenswerte.

Über die neu gelisteten ETPs

Valour Bitcoin Cash (BCH) ETP

Bitcoin Cash ist eine Peer-to-Peer-Digitalwährung, die für schnelle und kostengünstige Transaktionen entwickelt wurde und im Vergleich zu Bitcoin eine höhere Skalierbarkeit bietet.

Valour Unus Sed Leo (LEO) ETP

LEO ist der Utility-Token von Bitfinex. Er bietet Nutzervorteile auf Bitfinex sowie verbundenen Plattformen und zählt inzwischen nach Marktkapitalisierung zu den führenden Börsentoken.

Valour OKB (OKB) ETP

OKB ist der native Token der globalen Krypto-Börse OKX. Er gewährt Handelsvorteile, ermöglicht die Teilnahme an Governance-Prozessen und incentiviert das OKX-Ökosystem.

Valour Polygon (POL) ETP

Polygon ist eine führende Layer-2-Skalierungslösung für Ethereum. Sie beschleunigt Transaktionen und reduziert die Kosten für dezentrale Anwendungen (dApps).

Valour Algorand (ALGO) ETP

Algorand ist eine skalierbare, energieeffiziente Layer-1-Blockchain, die auf Anwendungen im Unternehmensumfeld abzielt – etwa für Tokenisierung oder digitale Zentralbankwährungen (CBDCs).

Valour Filecoin (FIL) ETP

Filecoin ist ein dezentrales Speichernetzwerk, das Nutzerinnen und Nutzern ermöglicht, Speicherplatz bereitzustellen oder zu mieten – ein Kernbestandteil der Web3-Infrastruktur.

Valour Arbitrum (ARB) ETP

Arbitrum ist ein Layer-2-Rollup für Ethereum, das Skalierbarkeit verbessert und Transaktionsgebühren senkt, während es gleichzeitig die Sicherheit des Ethereum-Netzwerks nutzt.

Valour Stacks (STX) ETP

Stacks erweitert die Funktionalität von Bitcoin durch die Integration von Smart Contracts und dezentralen Anwendungen, die durch das Bitcoin-Netzwerk abgesichert sind.

Jedes dieser ETPs bietet einen regulierten, börsengehandelten Zugang zum jeweiligen Basiswert, ist über gängige Brokerage-Plattformen verfügbar und wird mit einer Verwaltungsgebühr von 1,9 % angeboten.

Kommentare der Geschäftsführung

Johanna Belitz, Head of Nordics bei Valour, erklärt:

„Der skandinavische Markt verzeichnet weiterhin eine starke Nachfrage nach einfachen, transparenten und regulierten Anlagemöglichkeiten in etablierte wie auch aufstrebende digitale Vermögenswerte. Die neuen Listings eröffnen Investorinnen und Investoren zusätzliche Optionen zur Diversifikation ihrer Portfolios – über Blockchains, Infrastruktur-Token und Exchange-Ökosysteme hinweg.“

Elaine Buehler, Chief Product Officer bei Valour, ergänzt: „Mit dieser Erweiterung schaffen wir nicht nur besseren Zugang zu führenden Layer-1-, Layer-2- und Exchange-Tokens, sondern bieten bewusst einen Produktmix, der die sich wandelnde Architektur von Web3 abbildet. Von grundlegenden Infrastrukturen wie Filecoin und Algorand bis hin zu hochfunktionalen Ökosystem-Tokens wie OKB und LEO – diese ETPs ermöglichen ein unkompliziertes, reguliertes Engagement in die zentralen Bausteine des Internets der nächsten Generation. Wir freuen uns darauf, weiterhin innovative Produkte zu entwickeln, um unser Ziel von 100 gelisteten ETPs bis Jahresende zu erreichen.“

Auf dem Weg zu 100 ETPs bis Ende 2025

Mit den aktuellen Neuzugängen überschreitet Valour die Marke von 75 gelisteten ETPs und bietet damit das umfassendste Angebot an ETPs für digitale Vermögenswerte an den führenden europäischen Börsen – darunter der Spotlight Stock Market (Schweden), die Börse Frankfurt (Deutschland) sowie Euronext Paris und Amsterdam. Valour ist weiterhin auf Kurs, sein Ziel von 100 börsennotierten ETPs bis Ende 2025 zu erreichen und damit seine Führungsposition bei regulierten Anlageprodukten für digitale Vermögenswerte zu festigen.

Nadine Kenzelmann, CEO von Valour, betont: „Dieser Meilenstein untermauert unsere Position als agilster und breit aufgestellter Emittent in diesem Segment. Wir beweisen unsere Fähigkeit, ein vollständiges Spektrum digitaler Anlageprodukte schnell, präzise und skalierbar bereitzustellen.“

Über DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi“) schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell ein diversifiziertes Engagement in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu über 65 der innovativsten digitalen Vermögenswerte der Welt bietet; Stillman Digital, ein Prime Brokerage für digitale Vermögenswerte mit Schwerpunkt auf Ausführung und Verwahrung auf institutioneller Ebene; Reflexivity Research, das führende Forschungsarbeiten im Bereich der digitalen Vermögenswerte durchführt; Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und Infrastruktur entwickelt; und DeFi Alpha, der interne Geschäftsbereich des Unternehmens für Arbitrage und Handel. Mit umfassender Expertise in den Bereichen Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie unter https://defi.tech/

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Über Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour“) emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs“), die Privatanlegern und institutionellen Anlegern einen einfachen und sicheren Zugang zu digitalen Vermögenswerten über ihr herkömmliches Bankkonto ermöglichen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Wenn Sie mehr über Valour erfahren, ein Abonnement abschließen oder aktuelle Informationen erhalten möchten, besuchen Sie valour.com.

Über Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung hochwertiger, ausführlicher Forschungsberichte für die Bitcoin- sowie Digital-Asset-Branche spezialisiert hat und Anlegern wertvolle Erkenntnisse liefert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.reflexivityresearch.com/

Über Stillman Digital

Stillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der Unternehmen unbegrenzte Liquiditätslösungen bietet und sich dabei auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.com

Über Neuronomics AG

Neuronomics AG ist eine Schweizer Vermögensverwaltungsfirma, die auf KI-gestützte quantitative Handelsstrategien spezialisiert ist. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz, Computer-Neurowissenschaft und quantitativer Finanzwissenschaft liefert Neuronomics hochmoderne Lösungen, die zu einer überlegenen risikobereinigten Performance auf den Finanzmärkten führen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.neuronomics.com/

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem die Notierung von Valour Bitcoin Cash (BCH) ETP, Valour Unus Sed Leo (LEO) ETP, Valour OKB (OKB) ETP, Valour Polygon (POL) ETP, Valour Algorand (ALGO) ETP, Valour Filecoin (FIL) ETP, Valour Arbitrum (ARB) ETP und Valour Stacks (STX) ETP; die Entwicklung der Leo-Blockchain, der OKB-Blockchain, der Polygon-Blockchain, der Algorand-Blockchain, des Filecoin-Protokolls, der Arbitrum-Blockchain und des Stack-Protokolls; die Entwicklung weiterer ETPs und die bis Ende 2025 erwartete Anzahl von ETPs; das Vertrauen der Anleger in die ETPs von Valour; das Interesse und Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte; das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzdienstleistungen; die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften; sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren zählen unter anderem die Akzeptanz von Valour-ETPs durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors für dezentrale Finanzdienstleistungen und Kryptowährungen, Vorschriften und Regelungen in Bezug auf dezentrale Finanzdienstleistungen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige Faktoren zu identifizieren, die wesentliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten, treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen genannten abweichen können. Die Leser sollten daher kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

