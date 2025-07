Valour lance huit nouveaux ETP sur le marché boursier Spotlight dont Bitcoin Cash (BCH), Unus Sed Leo (LEO), OKB (OKB), Polygon (POL), Algorand (ALGO), Filecoin (FIL), Arbitrum (ARB), et Stacks (STX)

Valour lance huit nouveaux ETP sur le marché boursier Spotlight : Valour a lancé des ETP libellés en couronnes suédoises (SEK) pour Bitcoin Cash (BCH), Unus Sed Leo (LEO), OKB (OKB), Polygon (POL), Algorand (ALGO), Filecoin (FIL), Arbitrum (ARB) et Stacks (STX), élargissant ainsi sa gamme de produits nordiques.

Valour a lancé des ETP libellés en couronnes suédoises (SEK) pour Bitcoin Cash (BCH), Unus Sed Leo (LEO), OKB (OKB), Polygon (POL), Algorand (ALGO), Filecoin (FIL), Arbitrum (ARB) et Stacks (STX), élargissant ainsi sa gamme de produits nordiques. Une exposition diversifiée aux principaux actifs numériques : Ces nouvelles cotations d’ETP offrent un accès réglementé et négocié en bourse aux principaux protocoles blockchain, projets d’infrastructure et jetons d’échange, répondant ainsi à la demande croissante des investisseurs pour une exposition diversifiée aux actifs numériques. Ces nouvelles cotations élargissent la présence de Valour en tant que l’un des émetteurs d’ETP adossés à des actifs numériques les plus complets au monde.

Accélération de la progression vers 100 ETP : Avec plus de 75 ETP désormais cotés sur les principales bourses européennes, Valour continue de renforcer sa position de leader et reste en bonne voie pour atteindre 100 produits cotés d'ici la fin de l'année 2025.



TORONTO, 03 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc. (la « Société » ou « DeFi Technologies ») (Nasdaq : DEFT) (CBOE CA : DEFI) (GR : R9B), une société de technologie financière qui comble le fossé entre les marchés de capitaux traditionnels et le monde de la finance décentralisée (« DeFi »), se réjouit d’annoncer que sa filiale Valour Inc., et Valour Digital Securities Limited (conjointement « Valour »), un émetteur leader de produits négociés en bourse (ou « ETP ») a lancé huit nouveaux ETP libellés en couronnes suédoises sur le marché boursier Spotlight en Suède :

ETP Valour Bitcoin Cash (BCH) en SEK – ISIN : CH1108679999

– ISIN : CH1108679999 ETP Valour Unus Sed Leo (LEO) en SEK – ISIN : CH1108680005

– ISIN : CH1108680005 ETP Valour OKB (OKB) en SEK – ISIN : CH1108680013

– ISIN : CH1108680013 ETP Valour Polygon (POL) en SEK – ISIN : CH1108680021

– ISIN : CH1108680021 ETP Valour Algorand (ALGO) en SEK – ISIN : CH1108680039

– ISIN : CH1108680039 ETP Valour Filecoin (FIL) en SEK – ISIN : CH1108680047

– ISIN : CH1108680047 ETP Valour Arbitrum (ARB) en SEK – ISIN : CH1108680054

– ISIN : CH1108680054 ETP Valour Stacks (STX) en SEK – ISIN : CH1108680062

Ces nouvelles cotations portent la gamme d’ETP de Valour à plus de 75 produits, renforçant ainsi sa position en tant que l’un des émetteurs d’ETP adossés à des actifs numériques les plus complets du monde.

À propos des nouveaux ETP récemment cotés

ETP Valour Bitcoin Cash (BCH)

Bitcoin Cash est une monnaie numérique peer-to-peer conçue pour des transactions rapides peu coûteuses qui offrent une plus grande évolutivité que le Bitcoin.

ETP Valour Unus Sed Leo (LEO)

LEO est le jeton d’utilité de Bitfinex, offrant des avantages sur Bitfinex et les plateformes associées. Il s’est imposé comme l’un des principaux jetons d’échange en termes de capitalisation boursière.

ETP Valour OKB (OKB)

OKB est le jeton natif d’OKX, l’une des plus grandes bourses de crypto-monnaies au monde, permettant des remises sur les frais de trading, une participation à la gouvernance et des incitations au sein de l’écosystème.

ETP Valour Polygon (POL)

Polygon est une solution leader de mise à l’échelle de couche 2 pour Ethereum, elle améliore la vitesse des transactions et réduit les coûts pour les applications décentralisées.

ETP Valour Algorand (ALGO)

Algorand est une blockchain de couche 1 évolutive et éco-efficiente, conçue pour des applications de niveau entreprise, notamment la tokenisation et les monnaies numériques de banque centrale (MNBC).

ETP Valour Filecoin (FIL)

Filecoin est un réseau de stockage décentralisé permettant aux utilisateurs de louer et de fournir de l’espace de stockage de données contribuant ainsi à l’infrastructure Web3.

ETP Valour Arbitrum (ARB)

Arbitrum est un rollup de niveau 2 pour Ethereum, conçu pour améliorer l’évolutivité et réduire les frais de transaction tout en préservant la sécurité grâce au consensus d’Ethereum.

ETP Valour Stacks (STX)

Stacks étend les fonctionnalités de Bitcoin en permettant l’exécution de contrats intelligents et d’applications décentralisées sécurisées par le réseau Bitcoin.

Chaque produit offre un accès réglementé et négocié en bourse à son actif sous-jacent, avec des frais de gestion de 1,9 %, et est disponible via des plateformes de courtage classiques.

Commentaires de la direction

Johanna Belitz, Responsable des pays nordiques chez Valour, a déclaré :

« Le marché nordique continue de montrer une forte demande pour une exposition facile, transparente et réglementée aux actifs numériques établis et émergents. Ces dernières cotations offrent aux investisseurs de nouvelles opportunités pour diversifier leurs portefeuilles entre différentes blockchains, jetons d’infrastructure et écosystèmes d’échange ».

« Grâce à ce dernier lancement, nous ne faisons pas qu’élargir l’accès aux protocoles de couche 1 et 2, et aux jetons d’échange, nous élaborons également de manière stratégique une gamme de produits qui reflète l’architecture évolutive Web3 » a indiqué Elaine Buehler, Responsable des produits chez Valour. Elle ajoute en ces termes, « Des infrastructures fondamentales comme Filecoin et Algorand aux jetons d’écosystème largement utiles tels que OKB et LEO, ces ETP sont conçus pour offrir aux investisseurs une exposition simple et conforme aux éléments constitutifs de l’Internet nouvelle génération. Nous sommes impatients à l’idée de poursuivre l’innovation qui nous permettra d’atteindre notre objectif de 100 produits cotés d’ici la fin de l’année ».

Le cap est mis sur 100 ETP d’ici la fin de l’année

Grâce à ces produits nouvellement cotés, Valour a dépassé les 75 ETP, offrant la gamme la plus complète d’ETP d’actifs numériques sur les principales places boursières européennes, notamment le Spotlight Stock Market (Suède), la Börse Frankfurt (Allemagne) et Euronext (Paris et Amsterdam). Valour reste en bonne voie pour atteindre son objectif de 100 ETP cotés d’ici la fin de l’année 2025, consolidant ainsi son leadership dans les solutions d’investissement réglementées en actifs numériques.

Nadine Kenzelmann, Directrice générale chez Valour déclare « Cette étape renforce notre position en tant qu’émetteur le plus agile et le plus complet du marché, démontrant notre capacité à offrir une gamme complète de produits sur actifs numériques avec rapidité, précision et envergure ».

À propos de DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq : DEFT) (CBOE CA : DEFI) (GR : R9B) est une société de technologie financière qui fait le lien entre les marchés financiers traditionnels et la finance décentralisée (« DeFi »). Premier gestionnaire d’actifs numériques de sa catégorie coté au Nasdaq, DeFi Technologies expose les investisseurs en actions à l’économie décentralisée au sens large de manière diversifiée moyennant une approche commerciale intégrée et évolutive. Son modèle comprend Valour, qui donne accès à plus de soixante-cinq des actifs numériques les plus innovants au monde via des ETP réglementés ; Stillman Digital, un courtier en actifs numériques de premier ordre axé sur une exécution et une conservation de qualité institutionnelle ; Reflexivity Research, qui fournit des recherches de pointe ciblées sur le secteur des actifs numériques ; Neuronomics, qui développe des stratégies et des infrastructures de trading quantitatif ; et DeFi Alpha, sa branche d’activité interne d’arbitrage et de trading. Forte d’une expertise approfondie des marchés financiers et des technologies émergentes, DeFi Technologies construit la passerelle institutionnelle vers la finance de demain. Suivez DeFi Technologies sur LinkedIn et X/Twitter et pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://defi.tech/

Filiales de DeFi Technologies

À propos de Valour

Valour Inc. et Valour Digital Securities Limited (conjointement, « Valour ») émettent des produits indiciels cotés (des « ETP ») qui permettent aux investisseurs particuliers et institutionnels d’accéder de manière simple et sécurisée aux actifs numériques via leur compte bancaire traditionnel. Valour dépend de la branche Gestion des actifs de DeFi Technologies. Pour obtenir de plus amples informations sur Valour, pour vous abonner ou pour recevoir nos actualités, consultez le site valour.com.

À propos de Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC est une société de recherche de premier plan spécialisée dans la création de rapports de recherche approfondis de haute qualité dans le secteur du bitcoin et des actifs numériques, qui offre aux investisseurs des informations précieuses. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.reflexivityresearch.com/

À propos de Stillman Digital

Stillman Digital est un fournisseur d’actifs numériques de premier plan, offrant des solutions de liquidités illimitées pour les entreprises. Il se concentre sur l’exécution de transactions, le règlement et la technologie de pointe dans le secteur. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site https://www.stillmandigital.com

À propos de Neuronomics AG

Neuronomics AG est une société suisse de gestion d’actifs spécialisée dans les stratégies de trading quantitatif basées sur l’IA. En intégrant l’intelligence artificielle, les neurosciences computationnelles et la finance quantitative, Neuronomics fournit des solutions de pointe qui permettent d’obtenir des performances supérieures ajustées au risque sur les marchés financiers. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.neuronomics.com/

Mise en garde concernant les déclarations prospectives :

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable sur les valeurs mobilières. Les informations prospectives comprennent, sans toutefois s’y limiter, la cotation de l’ETP Valour Bitcoin Cash (BCH), de lʼETP Valour Unus Sed Leo (LEO), de l’ETP Valour OKB (OKB), de l’ETP Valour Polygon (POL), de l’ETP Valour Algorand (ALGO), de l’ETP Valour Filecoin (FIL), de l’ETP Valour Arbitrum (ARB) et de l’ETP Valour Stacks (STX) ; le développement des blockchains Leo, OKB, Polygon, Algorand, du protocole Filecoin, de la blockchain Arbitrum et du protocole Stacks ; le déploiement dʼETP complémentaires et le nombre dʼETP anticipés d’ici la fin de l’année 2025 ; la confiance des investisseurs dans les ETP de Valour ; l’intérêt et la confiance des investisseurs dans les actifs numériques ; l’environnement réglementaire en matière de maturité et d’adoption des principes de la finance décentralisée ; la poursuite d’opportunités commerciales par la Société et ses filiales ; et les avantages ou les rendements potentiels qui en découlent. Les déclarations prospectives induisent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs identifiés ou non pouvant faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, les performances ou les réalisations de la Société, selon le cas, diffèrent sensiblement de ceux qui y sont exprimés ou sous-entendus. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l’acceptation des ETP de Valour sur les places boursières ; la croissance et le développement du secteur de la finance décentralisée et des cryptomonnaies ; la réglementation applicable à la finance décentralisée et aux cryptomonnaies ; et les incertitudes générales liées aux activités commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Si la Société s’est efforcée de recenser les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient induire un écart entre ses prévisions, estimations ou intentions et ses résultats. Rien ne garantit que ces déclarations s’avéreront exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Par conséquent, nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment. La Société décline toute obligation de les mettre à jour, sauf si les lois en vigueur sur les valeurs mobilières l’exigent.

LA BOURSE CBOE CANADA DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AU CARACTÈRE ADÉQUAT OU EXACT DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ

