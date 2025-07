Stimuler la croissance des entreprises : DHL Express Émirats arabes unis et la zone franche de Meydan annoncent un partenariat logistique stratégique

Photos fournies gracieusement par la zone franche de Meydan

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 03 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DHL Express Émirats arabes unis, leader mondial de la logistique expresse à l’international, a signé un accord stratégique avec la zone franche de Meydan, une zone franche primée et entièrement numérique, afin d’améliorer les capacités d’expédition internationale pour les entreprises basées aux Émirats arabes unis. Ce partenariat, officialisé au siège de la zone franche de Meydan, a été signé par Mahmoud Haj Hussein, directeur national de DHL Express Émirats arabes unis, et Mohammad Bin Humaidan Al Falasi, directeur des licences de zones franches de la zone franche de Meydan.

Grâce à cette collaboration, les entreprises installées dans la zone franche de Meydan bénéficieront d’un accès simplifié au réseau logistique mondial de DHL, qui couvre plus de 220 pays et territoires. L’accord prévoit de proposer des tarifs d’expédition préférentiels, des conseils d’experts sur les questions douanières, des solutions de livraison modulables et une assistance logistique dédiée, afin de simplifier le commerce international et d’accélérer la croissance des entreprises à l’échelle mondiale.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du programme économique ambitieux de Dubaï, qui vise à encourager les initiatives entrepreneuriales et à faire de l’émirat un pôle mondial de premier plan dans le domaine du commerce et de l’innovation. En s’attaquant aux principaux problèmes logistiques, cette initiative bénéficiera tout particulièrement aux secteurs à forte croissance, tels que le commerce électronique, les soins de santé, la production et la vente au détail. Les entreprises du secteur du commerce électronique, plus particulièrement, bénéficieront des services de traitement des commandes, des outils de suivi automatisés et des solutions optimisées de livraison au dernier kilomètre de DHL qui améliorent l’efficacité opérationnelle et la satisfaction de la clientèle.

Outre la logistique, ce partenariat donne aux entrepreneurs l’accès à l’un des écosystèmes commerciaux les plus prometteurs de Dubaï. Les entreprises bénéficient à cet égard d’un taux d’imposition sur les sociétés de 0 % en vertu de leur statut d’entité établie dans la zone franche, d’une assistance garantie à la gestion de leur compte bancaire aux Émirats arabes unis et d’un accès à plus de 2500 activités autorisées dans de nombreux secteurs. La zone franche propose également des structures de type SARL afin de protéger la responsabilité personnelle des entrepreneurs, des formules flexibles de paiement adaptées à la croissance de l’entreprise, une sécurité des données conforme aux normes ISO et un soutien continu de la part d’experts, le tout géré par le biais d’une plateforme entièrement numérique et primée.

Mahmoud Haj Hussein, directeur national de DHL Express Émirats arabes unis, a déclaré : « DHL Express est fière de faire partie de l’écosystème entrepreneurial en plein essor des Émirats arabes unis. Notre partenariat avec la zone franche de Meydan réaffirme notre engagement à soutenir les PME grâce à une expertise logistique de premier ordre, à une livraison internationale sans faille et à une assistance personnalisée. »

Mohammad Bin Humaidan Al Falasi, directeur des licences de zones franches de la zone franche Meydan, a ajouté : « À la zone franche de Meydan, nous nous sommes engagés à créer un environnement où les entreprises peuvent se lancer et croître facilement. Ce partenariat avec DHL Express fournit à nos titulaires de licences les outils logistiques dont ils ont besoin pour leur expansion internationale et leur compétitivité sur la scène mondiale. Il marque une étape importante dans notre mission visant à bâtir une communauté d’entreprises intelligente, agile et connectée à l’échelle mondiale. »

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la stratégie globale de DHL, dont l’objectif est de permettre aux petites et moyennes entreprises (PME) ayant des ambitions internationales de bénéficier de solutions logistiques spécialisées et d’une expertise propre à leur secteur d’activité. Du respect des normes transfrontalières à la livraison du dernier kilomètre, DHL propose une gamme complète de services qui aident les entrepreneurs à simplifier leurs chaînes d’approvisionnement et à atteindre de nouveaux marchés efficacement. La licence Fawri de la zone franche de Meydan complète cette offre en rendant les entreprises opérationnelles en moins de 60 minutes, ce qui établit une nouvelle référence en matière de rapidité et de simplicité du processus de création d’entreprises. Ce partenariat fournit un écosystème de bout en bout axé sur l’efficacité, l’agilité et le développement à l’échelle mondiale.

En intégrant des capacités logistiques avancées dans l’écosystème des PME de Dubaï, ce partenariat réaffirme la position des Émirats arabes unis en tant que destination de premier plan pour le développement durable des entreprises axé sur l’innovation.

Photos fournies gracieusement par la zone franche de Meydan

À propos de DHL - L’entreprise de logistique tournée vers le monde

DHL est la première société du secteur de la logistique dans le monde. Nos divisions DHL offrent un portefeuille inégalé de services logistiques allant de la livraison de colis nationaux et internationaux à la livraison de produits issus du commerce électronique, en passant par des solutions de traitement des commandes, des services express internationaux, des services de transport routier, aérien et maritime et des services de gestion de la chaîne d’approvisionnement industrielle. Comptant dans ses rangs quelque 400 000 employés dans plus de 220 pays et territoires du monde entier, DHL met en relation les personnes et les entreprises de manière sûre et fiable, facilitant ainsi des flux commerciaux durables à l’échelle mondiale. Grâce à des solutions spécialisées pour les marchés et les secteurs en croissance, notamment ceux de la technologie, des sciences de la vie et de la santé, de l’ingénierie, de la production et de l’énergie, de l’automobile et de la vente au détail, DHL se positionne clairement comme « l’entreprise de logistique tournée vers le monde ».

DHL fait partie de DHL Group, qui a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 84,2 milliards d’euros en 2024. Le groupe apporte une contribution positive au monde en suivant des pratiques commerciales durables et en s’engageant en faveur des sociétés et de l’environnement. DHL Group a pour ambition de parvenir à une logistique zéro émission nette d’ici à 2050.

À propos de la zone franche de Meydan :

La zone franche de Meydan fait partie des zones franches numériques les plus grandes et les plus modernes du monde. Elle bénéficie d’un emplacement stratégique, puisqu’elle se situe à seulement 15 minutes de l’aéroport international de Dubaï, et son siège se trouve dans le prestigieux hôtel Meydan. Connue pour sa plateforme complète primée, elle aide les entreprises à se lancer, à mener leurs activités et à s’adapter avec rapidité, simplicité et souplesse, à Dubaï dans un premier temps, puis dans le reste du monde.

Contact :

Marium Jawaid

DHL Express Émirats arabes unis

Responsable de la communication

E-mail : marium.jawaid2@dhl.com

Anisha Sagar

Zone franche de Meydan

Responsable du marketing et de la communication

Téléphone : +971 55 210 5697

E-mail : anisha@meydanfz.ae

Les photos jointes au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9dfc441e-c9e5-4922-aebb-8e755772007a