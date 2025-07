Strüngmann Award zeichnet Gründerteam von Araris Biotech als Preisträger 2025 aus

Die Expertenjury wählte Dr. Dragan Grabulovski, Dr. Philipp Spycher und Dr. Isabella Attinger-Toller von Araris Biotech, aus einer Gruppe herausragender Life-Science-Unternehmer aus

Das Gründerteam von Araris Biotech entwickelt eine bahnbrechende Technologie zur Etablierung einer neuen Generation von zielgerichteten Krebstherapien

Vertreter des Komitees haben den Award und den mit 100.000 Euro dotierten Geldpreis am Donnerstag, den 3. Juli 2025, verliehen





München, Deutschland, 04. Juli 2025 – Das Komitee des Strüngmann Award gab heute bekannt, dass Dr. Dragan Grabulovski, Dr. Philipp Spycher und Dr. Isabella Attinger-Toller, die Gründer von Araris Biotech , als die diesjährigen Preisträger ausgezeichnet wurden. Der Award verfolgt das Ziel, herausragende unternehmerische und wissenschaftliche Leistungen sowie bahnbrechende Ideen in der Life-Science-Branche zu fördern. Das Gründerteam von Araris Biotech überzeugte nicht nur durch die Entwicklung einer neuartigen Technologie im Bereich der Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, sondern auch durch deren erfolgreiche Validierung in Form von Partnerschaften und einem präklinischen Exit. Diese neue Medikamentenklasse hat das Potenzial, maßgeblich zur Weiterentwicklung zielgerichteter Krebstherapien beizutragen und somit einen Mehrwert für Menschen mit Krebserkrankungen weltweit zu erreichen.

„Im Namen des Preiskomitees sowie der diesjährigen Experten-Jury möchten wir Dr. Isabella Attinger-Toller, Dr. Dragan Grabulovski und Dr. Philipp Spycher herzlich gratulieren. Das Gründerteam von Araris Biotech wurde von unserer Experten-Jury aufgrund ihrer gemeinsamen Führungsstärke, unternehmerischen Kompetenz und wissenschaftlichen Exzellenz als Gewinner ausgewählt. Nach der erfolgreichen Übernahme von Araris durch Taiho Pharmaceuticals sind wir zuversichtlich, dass diese Auszeichnung eine weitere Bestätigung in der nächsten Phase ihrer persönlichen Entwicklung darstellt. Die drei haben eindrucksvoll gezeigt, wie eine neue Idee, ein klarer Fokus auf Translation und unternehmerischer Mut zusammenwirken können, um eine neue Generation zielgerichteter Krebstherapien auf den Weg zu bringen“, sagten Dr. Andreas und Dr. Thomas Strüngmann in einer gemeinsamen Mitteilung. „Es war für uns ein besonderes Privileg, die Vielfalt zukunftsweisender Start-ups aus der DACH-Region zu sehen und insbesondere die Finalisten kennenzulernen, deren beeindruckende Leistungen die endgültige Entscheidung alles andere als einfach gemacht haben.“

Die im Mai ausgewählte Finalisten-Gruppe umfasste drei Unternehmen, Araris Biotech , NovaGo Therapeutics und TOLREMO therapeutics . Ihre Gründerinnen und Gründer stehen exemplarisch für das unternehmerische Potenzial und die wissenschaftliche Vielfalt, welche die Life-Science-Branche der DACH-Region auszeichnet. Sie umfassen eine beeindruckende Vielfalt an Fachrichtungen – von zielgerichteten Krebstherapien über regenerative Neurowissenschaften bis hin zur Bekämpfung von Arzneimittelresistenzen. Nach der Vorstellung ihrer unternehmerischen und wissenschaftlichen Leistungen vor einer Expertenjury, wurden Dr. Dragan Grabulovski, Dr. Philipp Spycher und Dr. Isabella Attinger-Toller heute als Gewinnerteam bekannt gegeben und erhalten gemeinsam einen mit 100.000 Euro dotierten Geldpreis.

„Wir fühlen uns sehr geehrt, dass unsere Vision und unsere Leistung mit dem Strüngmann Award gewürdigt werden. Als Gründerteam haben wir immer an das Potenzial unserer neuen Technologie und den Mehrwert für Patientinnen und Patienten geglaubt. Neben der erfolgreichen Übernahme durch Taiho Pharmaceuticals ist diese Auszeichnung eine Anerkennung unseres Engagements, des gemeinsamen Weges und der harten Arbeit, die uns diese Erfolgsgeschichte ermöglicht haben“, sagte Dr. Dragan Grabulovski, CEO von Araris Biotech, im Namen der Gründerteams.

Das Gründerteam von Araris Biotech, der erfahrene Biotech-Unternehmer Dr. Dragan Grabulovski (CEO), der visionäre Wissenschaftler Dr. Philipp Spycher (CSO) und die herausragende Translationswissenschaftlerin Dr. Isabella Attinger-Toller (CTO), kann auf eine der erfolgreichsten Biotech-Firmengründungen der Schweiz in den vergangenen Jahren zurückblicken. Das 2019 aus dem Paul-Scherrer-Institut gegründete Spin-off hat eine proprietäre Linker-Payload-Technologie (AraLinQ™) entwickelt, mit der Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) deutlich effizienter und in nur einem Schritt hergestellt werden können – ohne zusätzliche Modifikation der eingesetzten Antikörper. Dieser innovative Ansatz eröffnet nicht nur neue Möglichkeiten in der Krebstherapie, sondern hat auch Potenzial für Anwendungen in weiteren therapeutischen Bereichen.

Das Team hat in wenigen Jahren über 40 Millionen Schweizer Franken eingeworben, strategische Partnerschaften mit Chugai (Roche) und Johnson & Johnson geschlossen und im März 2025 die Übernahme des Unternehmens durch Taiho Pharmaceutical zu einem Wert von bis zu 1,14 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben. Die drei Preisträger stehen damit beispielhaft für das Potenzial der DACH-Region, wissenschaftliche Exzellenz erfolgreich in globale Innovation zu überführen.

Über den Strüngmann Award

Der Award wurde 2024 ins Leben gerufen, um herausragende Unternehmerinnen und Unternehmer zu ehren, die revolutionäre Technologien im Life-Science-Bereich des DACH-Raums etablieren. Das Ziel ist dabei ihre Leistung mit dem prestigeträchtigen und finanziell attraktiven Award anzuerkennen und ein Vorbild für nächste Generationen zu schaffen. Der Award honoriert Dr. Andreas und Dr. Thomas Strüngmann, die mit vielen unternehmerischen Erfolgen und einzigartigen visionären Investments maßgebliche Erfolge in den Life Sciences lieferten. Mit der Gründung und Entwicklung von Hexal konnten die Zwillinge außergewöhnliche unternehmerische Erfolge erzielen und diese im Anschluss in ihrer Rolle als unternehmerisch geprägte Investoren in Unternehmen wie BioNTech mehrfach wiederholen. Lesen Sie mehr unter https://struengmannaward.de/ .

Über Araris Biotech AG

Araris Biotech ist ein führendes Biotechnologieunternehmen mit Sitz in der Schweiz, das eine neue Generation von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (Antibody-Drug Conjugates, ADCs) entwickelt. Mit seiner innovativen Plattformtechnologie verfolgt Araris die Vision einer Krebstherapie ohne klassische Chemotherapie. Die firmeneigene Konjugationstechnologie ermöglicht es, Wirkstoffe effizient und gezielt an unmodifizierte Antikörper anzubinden – in einem einzigen, einfachen Schritt. Damit können auch mehrere sich gegenseitig verstärkende Wirkstoffe gleichzeitig an einen Antikörper gekoppelt werden. So entsteht eine neue Klasse hochpräziser Therapeutika, die die Wirksamkeit konventioneller Kombinationstherapien mit der Zielgenauigkeit moderner Biotechnologie vereint. Ziel ist es, die Herausforderungen von Tumorresistenzen wirksamer zu adressieren und neue Behandlungsoptionen zu schaffen.

Araris Biotech ist seit März 2025 eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Taiho Pharmaceutical. Weitere Informationen zur Wissenschaft und Pipeline des Unternehmens finden Sie unter www.ararisbiotech.com .

Kontakt

Trophic Communications

Stephanie May, Ph.D. und Anja Heuer

Phone: +49 (0) 171 185 56 82





Anhang