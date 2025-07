Bourse Direct enrichit ses outils de trading avec de nouveaux Ordres Experts pour protéger et optimiser ses stratégies d’investissement

Bourse Direct, acteur majeur de la bourse en ligne en France, continue d’innover pour offrir à ses clients des solutions toujours plus performantes. Avec le lancement de trois nouveaux types d’Ordres Experts, les investisseurs disposent désormais d’outils avancés pour bâtir des stratégies sur-mesure et maximiser le potentiel de leurs portefeuilles.

Des solutions stratégiques pour des performances optimisées

Conçus pour répondre aux attentes des investisseurs, ces ordres experts permettent de sécuriser les gains réalisés et de limiter les pertes potentielles face aux fluctuations du marché, grâce à des stratégies entièrement automatisées combinant plusieurs ordres. Avec les ordres experts, Bourse Direct vise à accompagner ses clients dans l’amélioration continue de leurs performances.

Trois stratégies pour piloter vos portefeuilles avec précision

Stop Loss : Combinez un ordre d’achat avec un ordre stop de vente. Une fois l’achat exécuté, le stop est placé automatiquement afin de limiter les pertes en cas de mouvement défavorable.*







Take Profit : Définissez un objectif de gain tout en minimisant le risque, grâce à un ordre d’achat associé à deux ordres de vente. Si l’achat est exécuté, une vente stop et une vente limitée sont placées sur le marché, avec une annulation automatique de l’un des deux en cas d’exécution.

Stop Suiveur : Suivez les mouvements haussiers tout en protégeant les gains accumulés. Le stop suiveur s’ajuste automatiquement en fonction de l’évolution du cours, offrant ainsi une gestion dynamique du portefeuille.

Pour en savoir plus sur les Ordres Experts, rendez-vous sur :

https://www.boursedirect.fr/fr/ordres-experts





Communication promotionnelle. L’investissement en bourse présente un risque de perte en capital.

A propos de Bourse Direct :

Acteur majeur de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

Bourse Direct propose aujourd’hui les tarifs les plus compétitifs du marché, avec un ordre de bourse à moins de 1 €, associé à une technologie permettant aux investisseurs d’optimiser la gestion de leur portefeuille en toute mobilité.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur le compartiment B d’Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur https://groupe.boursedirect.fr/.