Bitget encerra o mês antifraude com mais de 65% dos participantes conseguindo identificar com êxito as táticas de fraude em criptomoedas

VICTORIA, Seychelles, July 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo, concluiu com êxito o seu Mês Antifraude 2025, uma iniciativa global que visa ampliar a conscientização e a resiliência dos usuários contra fraudes na Web3. Ao longo do mês de junho, a Bitget lançou uma série de ferramentas educacionais gamificadas, colaborações de especialistas e pesquisas do setor para enfrentar a crescente ameaça de golpes habilitados por IA e violações de segurança em todo o ecossistema de criptomoedas.

No centro da campanha estava o Smarter Eyes Challenge, um minijogo interativo baseado em histórias em quadrinhos que simulava cenários de fraude da vida real, desde phishing e engenharia social até aprovações de tokens falsos. Embora apenas 8,60% dos participantes tenham identificado todas as armadilhas na primeira tentativa, impressionantes 65,41% acabaram passando por todos os três níveis após receberem dicas de segurança guiadas, ressaltando tanto a escala da lacuna de conscientização quanto o impacto real da campanha.

A Bitget publicou seis postagens de blog detalhadas abordando vetores de ataque comuns, como falsificação de SMS, aplicativos fraudulentos e tokens de alto risco. Mais de 80% dos usuários obtiveram nota máxima nos testes de segurança subsequentes, indicando uma melhora expressiva nas capacidades de detecção de golpes após terem acesso ao conteúdo educacional da campanha.

Outro marco importante foi o lançamento do Relatório de Pesquisa Antifraude 2025 da Bitget, elaborado em coautoria com as empresas líderes em segurança de blockchain SlowMist e Elliptic. O relatório revelou que as perdas globais resultantes de golpes envolvendo criptomoedas ultrapassaram US$ 4,6 bilhões em 2024, sendo as deepfakes e a engenharia social responsáveis pela maioria dos ataques de alto valor. Os resultados destacaram a crescente sofisticação das fraudes baseadas em IA, incluindo vídeos sintéticos de figuras públicas, ofertas de emprego repletas de trojans e chamadas falsas do Zoom usadas para enganar as vítimas.

Ao longo do mês, a Bitget reuniu as principais vozes da segurança Web3 - incluindo Hacken, GoPlus, BlockSec e Security Alliance - para uma discussão no Anti-Scam X Space. Especialistas avaliaram ameaças futuras, a evolução do papel da colaboração e como usuários, plataformas e empresas de auditoria podem trabalhar conjuntamente para construir um ambiente de ativos digitais mais seguro.

“O Mês Antifraude reflete nossa crença de que a educação é a primeira linha de defesa na segurança de criptomoedas”, declarou Gracy Chen, CEO da Bitget. “Ao transformar usuários passivos em defensores ativos, nós preparamos o terreno para um ecossistema mais resiliente. E isso é só o começo: o Anti-Scam Hub permanecerá disponível o ano todo como um recurso permanente para a nossa comunidade global.”

Repercutindo esse sentimento, Yevheniia Broshevan, cofundadora e CBDO da Hacken, declarou: “O Mês Antifraude da Bitget é uma iniciativa fantástica e um exemplo poderoso para o setor, demonstrando como as empresas podem ampliar a conscientização, instruir os usuários e reduzir o risco de futuros ataques. A educação é realmente uma parte vital desta jornada.”

Yajin (Andy) Zhou, cofundador e CEO da BlockSec, acrescentou: “Os hackers estudam os hábitos dos usuários, como copiar endereços de históricos de transações. Os esforços de segurança devem se concentrar em defesas proativas em vez de culpar os usuários. A segurança não é um campo de batalha solitário. As plataformas de blockchain, ferramentas de conformidade e empresas de segurança devem compartilhar informações sobre ameaças para que possam construir um sistema de defesa unido.”

Michael Lewellen, do Conselho Técnico da Security Alliance, enfatizou: “Segurança não significa ser impossível hackear ou enganar os usuários. Já está sendo difícil o suficiente desencorajar os agentes de ameaças de investirem esforços na tentativa. O que precisamos é fortalecer a infraestrutura da Web3 o suficiente para que esse ecossistema não seja mais um alvo fácil e lucrativo.”

O Bitget Anti-Scam Hub, agora ativo permanentemente, oferece aos usuários acesso contínuo a guias práticos de segurança, indicadores de fraude em tempo real, o canal de verificação oficial e um kit de segurança de criptomoedas com suporte global 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Para obter mais detalhes, visite o Bitget Anti-Scam Hub aqui .



Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a operarem de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de operação, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin , preço do Ethereum e preços de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas líder sem custódia que oferece suporte a mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Além disso, ela oferece negociação multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma. A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como o seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Para obter mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas da imprensa, entre em contato com: media@bitget.com

Aviso de risco:os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam correr o risco de perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que nem o investimento principal seja recuperado. Deve-se sempre procurar uma consultoria financeira independente, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para obter mais informações, consulte os nossos Termos de Uso .