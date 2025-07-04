Bitget 反诈骗月圆满收官，超过 65% 的参与者成功识破加密货币诈骗手段

维多利亚，塞舌尔, July 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 成功结束了 2025 年反诈骗月 (2025 Anti-Scam Month)，该全球倡议旨在提升用户对 Web3 诈骗的防范意识与抵御能力。 整个 6 月期间，Bitget 推出了一系列游戏化教育工具、专家合作项目和行业研究，以应对整个加密货币生态系统中日益严峻的 AI 驱动诈骗和安全漏洞威胁。

该活动的核心是“慧眼识骗挑战”(Smarter Eyes Challenge)，这是一个基于漫画的互动小游戏，模拟现实生活中的诈骗场景——从网络钓鱼和社交工程到虚假代币授权。 虽然只有 8.60% 的参与者在在首次尝试时识破所有陷阱，但引人注目的是，最终有 65.41% 的参与者在获得安全提示引导后成功通过全部三个关卡，这既凸显了安全意识存在显著差距，也证明了此次活动的实际成效。

Bitget 发布了六篇深度博文，探讨了短信欺骗、虚假应用程序和高风险代币等常见攻击媒介。 超过 80% 的用户在后续的安全测验中获得满分，这表明在该活动的教育内容引导下，用户的诈骗识别能力得到显著提升。

另一个重要里程碑是 Bitget 与区块链安全领域的领导者 SlowMist 和 Elliptic 共同撰写的《2025 年反诈骗研究报告》(2025 Anti-Scam Research Report) 的发布。 报告显示，2024 年全球加密货币诈骗损失超过 46 亿美元，其中大部分高额攻击事件是由深度伪造技术和社交工程手段造成的。 研究结果凸显了AI 驱动诈骗日益复杂，包括合成的公众人物视频、植入木马的招聘信息以及用于欺骗受害者的虚假 Zoom 通话等。

在整个活动月期间，Bitget 召集了 Web3 安全领域的重要机构——包括 Hacken、GoPlus、BlockSec 和 Security Alliance——参与反诈骗 X Space 讨论。 专家们就未来威胁、协作角色的演变，以及用户、平台和审计公司如何协同构建更安全的数字资产环境等议题发表了见解。

“反诈骗月体现了我们的信念，即教育是加密货币安全的第一道防线，”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。 “通过将被动用户转变为主动防御者，我们正在为构建更具韧性的生态系统奠定基础。 这仅仅是个开始，反诈骗中心 (Anti-Scam Hub) 将全年开放，作为我们全球社区的永久性资源。”

Hacken 联合创始人兼首席业务发展官 Yevheniia Broshevan 对此表示认同：“Bitget 发起的反诈骗月是一项卓越的倡议，也为业界树立了有力典范，展示了企业如何提升意识、教育用户并降低未来黑客攻击的风险。 教育确实是这个过程中至关重要的一环。”

BlockSec 联合创始人兼首席执行官 Yajin (Andy) Zhou 补充道：“黑客会研究用户的习惯，比如从交易记录中复制地址。 安全工作必须着眼于主动防御，而非归咎于用户。 安全不是一个单打独斗的战场。 区块链平台、合规工具和安全公司必须共享威胁情报，以构建联合防御体系。”

Security Alliance 技术委员会成员 Michael Lewellen 强调指出：“安全并非在于彻底杜绝黑客攻击或诈骗。 关键在于提升攻击难度，让威胁行为者知难而退。 我们需要强化 Web3 基础设施，使这一生态系统不再成为易于攻击和获利的目标。”

Bitget 反诈骗中心现已永久上线，为用户持续提供实用安全指南、实时诈骗预警、官方验证通道，以及包含 24/7 全球支持的加密货币安全工具包。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款领先的非托管加密货币钱包，支持超过 130 条区块链和数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。 Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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