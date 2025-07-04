Bitget 反詐騙月圓滿落幕，超過 65% 參與者成功識別加密詐騙手法

維多利亞，塞席爾, July 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 已成功舉辦 2025 年反詐騙月（2025 Anti-Scam Month）的全球行動，致力強化用戶對 Web3 詐騙的認知及應對能力。 6 月期間，Bitget 推出一系列遊戲化教育工具、專家合作及產業研究，以應對加密生態系統中日益猖獗的 AI 詐騙及安全漏洞威脅。

是次活動的核心是 Smarter Eyes Challenge 反詐小遊戲，這款互動式漫畫風格小遊戲模擬現實生活中的詐騙情境，包括釣魚攻擊、社交工程以至虛假代幣授權。 儘管只有 8.60% 的玩家在第一次挑戰中識破所有陷阱，但在獲得引導式安全提示後，最終高達 65.41% 的玩家成功通過全部三個關卡，顯示出安全意識缺口，也證明了活動的實際成效。

Bitget 發佈了六篇深入的網誌帖文，剖析常見攻擊手法，例如短訊偽造、假冒應用程式及高風險代幣。 在活動結束後的安全測驗中，超過 80% 的用戶拿到滿分，顯示活動的教育內容大幅提升識別詐騙的能力。

另一項重要里程碑是 Bitget 與區塊鏈安全領導者 SlowMist 和 Elliptic 共同發表的《2025 反詐騙研究報告》（2025 Anti-Scam Research Report）， 當中顯示 2024 年全球加密貨幣詐騙損失突破 46 億美元，大部分高額攻擊來自深偽技術及社交工程。 研究結果突顯出 AI 驅動的詐騙日益精密，例如偽造名人影片、藏有木馬的求職邀請，以及用來欺騙受害者的假冒 Zoom 通話。

整個 6 月期間，Bitget 邀請了 Web3 安全領域的重要機構如 Hacken、GoPlus、BlockSec 和 Security Alliance 參與 Anti-Scam X Space 討論， 一眾專家深入探討未來威脅、合作模式演變，以及用戶、平台與審計公司如何聯手打造更安全的數碼資產環境。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 指出：「反詐騙月活動彰顯我們的信念——教育就是加密安全的第一道防線。 我們讓用戶從被動角色轉為主動防禦，為建立更穩固的生態系統鋪路， 而這只是第一步——反詐騙中心 （Anti-Scam Hub）將全年無休，永久作為全球社群的防騙智庫。」

Hacken 聯合創辦人兼商務發展總監 Yevheniia Broshevan 對此表示認同：「Bitget 的反詐騙月是極佳的計劃，堪稱行業模範，展現企業如何提升意識、教育用戶並降低未來遭入侵的風險。 教育無疑是這條道路上關鍵支柱。」

BlockSec 聯合創辦人兼行政總裁 Yajin (Andy) Zhou 補充：「黑客會鑽研用戶習慣，例如從交易紀錄複製地址。 安全防護必須集中於主動防禦，而非歸咎於用戶。 安全絕非單打獨鬥的戰場， 區塊鏈平台、合規工具與安全公司必須共享威脅情報，建立聯合防禦系統。」

Security Alliance 技術委員會成員 Michael Lewellen 強調：「安全防護並非追求百分百防止黑客或杜絕詐騙， 而是要提高攻擊門檻，讓惡意來源知難而退。 我們需要強化 Web3 基礎建設，扭轉這個生態系統容易得手而有利可圖的特點。」

Bitget 反詐騙中心現已永久開放，持續為用戶提供實用安全指南、即時詐騙警報、官方驗證通道，以及配備每天 24 小時全球支援的加密安全工具組合。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。 透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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