L’eau, la boisson vedette de plus de 42 000 jeunes avec le Défi Tchin-tchin dans mon camp!

MONTRÉAL, 04 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cette semaine, du 30 juin au 4 juillet, plus de 42 000 jeunes campeur·euse·s à travers le Québec ont levé leur verre d’eau bien haut pour célébrer l’importance d’une saine hydratation! En relevant le Défi Tchin-tchin dans mon camp!, ils ont choisi l’eau comme boisson de prédilection pour s’hydrater tout en s’amusant dans une ambiance à la fois festive, ludique et éducative. Ce succès a été rendu possible grâce à l’engagement de leurs animateur·rices, qui ont su faire de l’eau la grande vedette de la semaine.

Des jeunes qui ont soif de santé au camp!

« Au camp, les enfants passent leurs journées à jouer dehors sous le soleil. On peut vite oublier l’importance de boire suffisamment d'eau. Pourtant, il s’agit d’un geste si simple, mais tellement important afin d'éviter les coups de chaleur et la déshydratation. Cette année encore, le Défi Tchin-tchin dans mon camp a impliqué des milliers de jeunes et d’animateur·rices », explique Karine Chamberland, gestionnaire du programme Tremplin Santé de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif.

« Ça fait déjà presque cinq ans que le Défi Tchin-tchin fait vibrer les camps d’été partout au Québec! Le camp est un milieu de vie idéal pour encourager les jeunes à s’hydrater avec de l’eau plutôt qu’avec des boissons sucrées. On constate que le Défi a permis de créer une belle dynamique en faisant des animateur·rices des camps de véritables porte-paroles de la saine hydratation, qui partagent, à travers des activités et des outils promotionnels, ce message clé : boire l’eau du robinet, c’est un choix sain, gratuit et écologique », ajoute Jalila Mafhoum, chargée du dossier J’ai soif de santé! à l’ASPQ.

8 camps chanceux ont remporté le grand tirage!

Pour récompenser l’engagement et la participation des camps au Défi, huit d’entre eux ont remporté, par tirage, un ensemble complet de matériel pour préparer des eaux aromatisées!

Chaque ensemble comprenait : un distributeur d’eau, des planches à découper, des couteaux, des gourdes réutilisables et une carte cadeau de 25 $ pour l’achat d’aromates.

Les camps gagnants sont :

Terrain de jeux de Chambord (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Camp de jour Eau Camp (Montérégie)

Camp de jour Bois-des-Filion (Laurentides)

Camp de jour St-Dominique (Montérégie)

Camp de jour Ville de Sainte-Thérèse (Laurentides)

Camp de jour de Ville-Marie (Abitibi-Témiscamingue)

Municipalité d’Hébertville (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Loisirs Ste-Béatrice (Laval)





Des champions du Défi sur le Temple de la renommée

Pour aller plus loin, le Défi a aussi proposé aux camps qui souhaitaient faire rayonner leurs initiatives de soumettre leur candidature au Temple de la renommée. Ce concours facultatif vise à mettre en lumière les efforts exceptionnels des jeunes et des équipes d’animation dans la promotion de l’hydratation de façon amusante, éducative et engageante.

Trois camps lauréats seront dévoilés la semaine prochaine sur le site web du Défi. Ils recevront un trophée ainsi qu’un lot de gourdes d’eau pour les jeunes du camp.

Voici les trois catégories de prix :

Le Prix Tchin-tchin le plus original : le camp ayant fait preuve d’originalité en trinquant avec de l’eau ;





le camp ayant fait preuve d’originalité en trinquant avec de l’eau ; Le Prix Tchin-tchin mobilisateur : le camp ayant le mieux impliqué les parents et le personnel du camp pendant la semaine du Défi ;





le camp ayant le mieux impliqué les parents et le personnel du camp pendant la semaine du Défi ; Le Prix Tchin-tchin de la persévérance : le camp ayant fait preuve de constance et d’engagement dans les activités sur le thème de l’eau.





Pour en savoir plus sur les camps participants dans votre région et pour découvrir les nombreux outils gratuits pour faire de l’eau la boisson de premier choix au camp : soifdesante.ca/camp.

Le Défi Tchin-tchin dans mon camp est une initiative conjointe de l’ASPQ et de la Fondation LDT et il est rendu possible grâce à la contribution financière du gouvernement du Québec. Il s’inscrit dans le projet Soif de santé! de l’ASPQ qui vise à mettre en place des milieux de vie favorables à la consommation d’eau.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. L’ASPQ soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

À propos du programme Tremplin Santé de la Fondation LDT

Tremplin Santé est un programme de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif qui offre, gratuitement, une panoplie d’outils et de stratégies clés en main et sur mesure – en art et en sport, aux équipes de coordination et d’animation de camps de jour d’été, au bénéfice de la réussite éducative des jeunes. Le programme intervient principalement dans les milieux socialement et économiquement défavorisés.

