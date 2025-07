BIC : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Bilan semestriel du contrat de liquidité Société BIC

Clichy, France – 4 juillet 2025

Au titre du contrat de liquidité confié par Société BIC à Natixis ODDO BHF, à la date du 30 juin 2025, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

29 334 titres

1 620 386,11 euros

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

13 169 titres

2 390 514,77 euros

Sur la période du 01 janvier au 30 juin 2025, ont été exécutées :

2 008 transactions à l'achat



1 974 transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

260 495 titres et 15 469 086,44 euros à l'achat

244 116 titres et 14 506 450,14 euros à la vente

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

Contacts

Brice Paris

VP Relations Investisseurs

+33 6 42 87 54 73

brice.paris@bicworld.com







Relations Investisseurs investors.info@bicworld.com







Bethridge Toovell

VP Communications Groupe

+1 917 821 4249

bethridge.toovell@bicworld.com







Isabelle de Segonzac

Image 7, Relations Presse

+33 6 89 87 61 39

isegonzac@image7.fr





À propos de BIC

BIC est l’un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs. Sa vision : apporter simplicité et joie au quotidien. Depuis 80 ans, l'engagement de BIC à fournir des produits de haute qualité, abordables et fiables a fait de BIC un symbole de fiabilité et d'innovation. Présent dans plus de 160 pays et comptant plus de 13 000 collaborateurs dans le monde, BIC regroupe des marques et des produits emblématiques tels que BIC® 4-Couleurs™, BodyMark®, Cello®, Cristal®, Inkbox®, BIC Kids®, Lucky™, Rocketbook®, Tattly®, Tipp-Ex®, Wite-Out®, Djeep®, EZ Load™, EZ Reach®, BIC® Flex™, Soleil®, Tangle Teezer® et bien d'autres. Coté sur Euronext Paris et inclus dans les indices SBF120 et CAC Mid 60, BIC est également reconnu pour son engagement inébranlable en faveur de la durabilité et de l'éducation. Pour en savoir plus, visitez www.corporate.bic.com et pour découvrir la gamme complète des produits BIC, visitez www.fr.bic.com. Suivez BIC sur LinkedIn, Instagram, YouTube et TikTok.

