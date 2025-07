ASSYSTEM : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2025

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, le 4 juillet 2025,

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ASSYSTEM S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY) à Kepler Cheuvreux, en date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

11 441 titres

802 309.97 € en espèces

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 2 444

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 323

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 80 317 titres pour 3 114 213.43 €

Volume échangé sur le semestre à la vente : 76 852 titres pour 2 992 189.41 €

Il est rappelé :

• que lors du dernier bilan du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

7 976 titres

918 245.93 € en espèces

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 2 588

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 565

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 84 788 titres pour 3 802 873.09 €

Volume échangé sur le semestre à la vente : 80 214 titres pour 3 622 741.33 €

• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

22 970 titres

923 444.41 € en espèces

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem est une entreprise internationale indépendante avec une mission principale : accélérer la transition énergétique partout dans le monde. Fort de plus de 55 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés avec des contraintes de sûreté et de sécurité strictes, le Groupe fournit des services d’ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux pour optimiser la performance de projets d’infrastructures complexes tout au long de leur cycle de vie.

Les 7 500 experts d’Assystem accompagnent la transition énergétique dans les 12 pays d’implantation du Groupe. Pour permettre un approvisionnement en énergie bas carbone à un coût abordable, Assystem s’engage dans le développement de l’électricité décarbonée (nucléaire, énergies renouvelables et réseaux électriques) et de l’hydrogène bas-carbone.

Le Groupe contribue également à développer les usages de l’électricité bas-carbone dans des secteurs industriels tels que le transport.

Assystem fait partie des indices Euronext Tech Leaders, CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Industrials, CAC All-Tradable et CAC All-Share.

Plus d’informations sur www.assystem.com

CONTACT

Malène Korvin

Directrice financière

Tél : 01 41 25 29 00

Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Total 2 444 80 317 3 114 213,43 2 323 76 852 2 992 189,41 02/01/2025 17 550 25 074.50 - - - 03/01/2025 19 691 30 763.32 25 750 33 622.50 06/01/2025 19 521 23 273.07 2 52 2 324.40 07/01/2025 13 278 12 273.70 5 176 7 789.76 08/01/2025 30 710 30 956.00 16 576 25 205.76 09/01/2025 25 626 26 861.66 2 100 4 340.00 10/01/2025 21 689 29 158.48 14 486 20 810.52 13/01/2025 33 950 38 437.00 2 50 2 090.00 14/01/2025 40 1 025 39 708.50 25 559 21 918.39 15/01/2025 64 1 936 69 192.64 13 150 5 472.00 16/01/2025 7 300 10 890.00 58 1 575 58 243.50 17/01/2025 9 300 11 244.00 12 425 15 988.50 20/01/2025 36 1 250 46 300.00 26 858 31 891.86 21/01/2025 36 1 251 45 936.72 41 1 200 44 232.00 22/01/2025 28 699 25 478.55 14 520 19 000.80 23/01/2025 24 1 051 38 498.13 34 1 177 43 384.22 24/01/2025 20 799 29 003.70 20 775 28 256.50 27/01/2025 15 449 16 208.90 17 650 23 608.00 28/01/2025 3 100 3 690.00 13 450 16 740.00 29/01/2025 13 350 13 055.00 8 400 14 984.00 30/01/2025 22 602 22 671.32 22 800 30 288.00 31/01/2025 1 27 1 023.30 20 741 28 461.81 03/02/2025 24 724 27 497.52 20 600 22 998.00 04/02/2025 3 100 3 895.00 17 425 16 600.50 05/02/2025 21 750 29 205.00 3 150 5 895.00 06/02/2025 14 450 17 460.00 16 650 25 382.50 07/02/2025 21 700 27 734.00 30 1 025 40 907.75 10/02/2025 15 528 21 056.64 21 650 26 110.50 11/02/2025 14 372 14 686.56 6 200 7 920.00 12/02/2025 29 1 200 48 312.00 60 2 100 85 533.00 13/02/2025 1 50 2 110.00 20 864 36 659.52 14/02/2025 15 650 28 158.00 21 674 29 319.00 17/02/2025 17 700 29 820.00 10 350 15 015.00 18/02/2025 34 1 190 50 682.10 46 1 401 59 920.77 19/02/2025 55 1 800 74 934.00 6 200 8 626.00 20/02/2025 5 125 5 097.50 4 75 3 084.75 21/02/2025 9 350 14 276.50 7 274 11 255.92 24/02/2025 8 300 12 207.00 11 376 15 385.92 25/02/2025 22 600 24 114.00 10 350 14 175.00 26/02/2025 18 650 25 857.00 17 600 23 964.00 27/02/2025 19 600 23 538.00 6 300 11 856.00 28/02/2025 7 150 5 955.00 22 513 20 596.95 03/03/2025 48 1 700 69 428.00 34 1 403 58 140.32 04/03/2025 32 950 37 886.00 21 750 30 157.50 05/03/2025 6 200 8 110.00 27 1 044 42 501.24 06/03/2025 16 350 14 304.50 24 890 36 730.30 07/03/2025 35 1 200 49 500.00 19 707 29 333.43 10/03/2025 18 650 26 962.00 26 943 39 181.65 11/03/2025 36 1 000 40 970.00 11 400 16 624.00 12/03/2025 16 594 23 973.84 14 550 22 385.00 13/03/2025 16 450 17 865.00 2 50 2 010.00 14/03/2025 13 364 14 461.72 12 600 23 904.00 17/03/2025 22 622 24 892.44 27 900 36 153.00 18/03/2025 6 150 6 162.00 22 700 28 840.00 19/03/2025 54 2 161 82 809.52 34 1 138 44 564.08 20/03/2025 52 1 393 51 554.93 8 400 15 220.00 21/03/2025 14 458 16 268.16 1 50 1 800.00 24/03/2025 34 1 346 45 279.44 3 134 4 695.36 25/03/2025 12 384 12 506.88 12 350 11 480.00 26/03/2025 13 350 11 448.50 8 300 9 879.00 27/03/2025 17 570 18 268.50 20 629 20 322.99 28/03/2025 9 400 13 120.00 14 621 20 499.21 31/03/2025 20 650 20 852.00 5 188 6 063.00 01/04/2025 4 89 2 888.94 11 412 13 385.88 02/04/2025 8 211 6 836.40 32 650 21 515.00 03/04/2025 19 600 20 118.00 18 700 23 632.00 04/04/2025 37 1 400 46 102.00 13 600 20 046.00 07/04/2025 48 2 245 68 090.85 35 2 100 64 323.00 08/04/2025 1 50 1 590.00 30 1 150 37 731.50 09/04/2025 45 1 309 43 628.97 19 850 28 560.00 10/04/2025 14 600 20 298.00 42 776 26 671.12 11/04/2025 7 251 8 458.70 8 251 8 508.90 14/04/2025 31 1 000 33 980.00 31 799 27 357.76 15/04/2025 12 350 11 809.00 9 400 13 560.00 16/04/2025 6 300 10 149.00 15 650 22 282.00 17/04/2025 17 523 17 782.00 3 100 3 445.00 22/04/2025 16 626 20 889.62 20 600 20 100.00 23/04/2025 - - - 27 890 30 607.10 24/04/2025 12 400 13 844.00 6 300 10 485.00 25/04/2025 34 950 33 164.50 37 1 450 51 025.50 28/04/2025 5 150 5 410.50 18 550 19 992.50 29/04/2025 2 50 1 870.00 9 250 9 355.00 30/04/2025 17 650 24 635.00 20 750 28 507.50 02/05/2025 11 400 15 344.00 11 450 17 361.00 05/05/2025 4 200 7 790.00 15 500 19 530.00 06/05/2025 8 350 13 891.50 29 1 143 45 994.32 07/05/2025 14 462 18 493.86 7 250 10 020.00 08/05/2025 18 600 24 102.00 18 700 28 203.00 09/05/2025 21 520 21 018.40 22 541 21 932.14 12/05/2025 34 1 498 59 156.02 34 1 350 53 838.00 13/05/2025 22 650 26 143.00 15 559 22 594.78 14/05/2025 19 600 23 874.00 11 300 11 985.00 15/05/2025 28 735 29 230.95 29 850 33 898.00 16/05/2025 13 400 15 952.00 14 500 19 970.00 19/05/2025 15 381 15 137.13 6 250 9 950.00 20/05/2025 1 50 2 000.00 27 1 024 41 707.52 21/05/2025 21 550 22 731.50 20 383 15 875.35 22/05/2025 9 400 16 420.00 27 700 29 001.00 23/05/2025 20 950 39 387.00 24 700 29 155.00 26/05/2025 20 750 31 185.00 28 650 27 111.50 27/05/2025 19 800 32 512.00 40 1 050 43 312.50 28/05/2025 11 328 13 667.76 6 250 10 445.00 29/05/2025 16 452 18 970.44 23 551 23 158.53 30/05/2025 14 370 15 469.70 10 266 11 166.68 02/06/2025 19 700 28 588.00 - - - 03/06/2025 14 359 14 736.95 27 883 36 503.22 04/06/2025 6 91 3 771.95 8 203 8 515.85 05/06/2025 28 905 38 218.15 40 1 297 55 381.90 06/06/2025 68 2 335 96 412.15 18 690 28 628.10 09/06/2025 29 868 35 188.72 12 470 19 138.40 10/06/2025 15 435 17 587.05 16 287 11 657.94 11/06/2025 16 662 26 837.48 28 885 36 019.50 12/06/2025 15 600 24 474.00 26 699 28 659.00 13/06/2025 24 800 32 688.00 26 816 33 415.20 16/06/2025 18 550 23 045.00 29 833 34 961.01 17/06/2025 27 1 000 42 080.00 34 1 150 48 599.00 18/06/2025 20 737 30 651.83 2 100 4 180.00 19/06/2025 15 413 16 842.14 2 51 2 091.51 20/06/2025 30 611 24 831.04 22 751 30 625.78 23/06/2025 18 460 18 694.40 15 401 16 336.74 24/06/2025 22 800 32 584.00 24 729 29 794.23 25/06/2025 18 532 21 700.28 17 519 21 284.19 26/06/2025 15 516 20 923.80 21 550 22 429.00 27/06/2025 5 135 5 547.15 32 877 36 483.20 30/06/2025 14 523 21 871.86 19 472 19 842.88

