Fynske Bank og Nordfyns Bank indgår ny aftale om fusion med forhøjet fusionsvederlag

Bestyrelserne i Fynske Bank A/S ("Fynske Bank") og Aktieselskabet Nordfyns Bank ("Nordfyns Bank") offentliggør ny aftale om en ligeværdig fusion mellem de to banker (”Fusionen”). I forlængelse af bankernes oprindelige fusionsønske, der blev offentliggjort den 6. maj 2025, har Fynske Bank og Nordfyns Bank været i konstruktiv dialog og forhandling om en ny fusion. På den baggrund er Fynske Bank og Nordfyns Bank i dag blevet enige om at indgå en ny fusionsaftale ("Fusionsaftalen"), der erstatter fusionsaftalen af 6. maj 2025.

For aktionærerne i Nordfyns Bank indeholder Fusionsaftalen et væsentligt mere attraktivt fusionsvederlag, da Nordfyns Banks aktionærer modtager 3,5 nye aktier à nominelt 10 kr. i Fynske Bank per én (1) aktie i Nordfyns Bank à nominelt 20 kr. Sammenholdt med fusionsaftalen af 6. maj 2025 er ombytningsforholdet således forhøjet med 0,8 aktier i Fynske Bank fra 2,7 nye aktier (à nominelt 10 kr.) i Fynske Bank per aktie i Nordfyns Bank (à nominelt 20 kr.). Alle øvrige bestemmelser forbliver i det væsentligste uændrede i forhold til fusionsaftalen af 6. maj 2025. Med den nye Fusionsaftale bortfalder fusionsplanen af 6. maj 2025 samt øvrige dokumenter udarbejdet og offentliggjort i den forbindelse, herunder også fritagelsesdokumentet af 20. maj 2025.

Parterne vil nu arbejde videre med at formalisere Fusionen i en fusionsplan og øvrige fusionsdokumenter, som Parterne forventer at kunne offentliggøre i 3. kvartal 2025. Parterne vil i den forbindelse også offentliggøre en mere konkret tidsplan for Fusionen.

Der henvises til vedhæftede fælles meddelelse fra Nordfyns Bank og Fynske Bank.

Venlig hilsen

Nordfyns Bank

Vedhæftede filer