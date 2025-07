Où se dirige le minage de cryptomonnaies? PFMCrypto lance une nouvelle application mobile de minage en nuage pour gagner en tout temps, partout

Farington, England, 05 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que l’intérêt pour des moyens alternatifs de faire croître son patrimoine numérique continue de croître, PFMCrypto est fière d’annoncer le lancement officiel de son application mobile de minage en nuage, maintenant disponible sur iOS et Android. Conçue pour être accessible, rapide et sécuritaire, l’application permet aux utilisateurs de participer au minage de cryptomonnaies directement depuis leur téléphone intelligent — sans équipement spécialisé ni compétences techniques. Offrant des paiements en BTC, DOGE, ETH et XRP, l’application ouvre plusieurs voies vers un revenu passif à partir d’une interface simple et efficace. Un bonus de bienvenue de 10 $ est offert aux nouveaux utilisateurs à l’inscription, facilitant le démarrage instantané, partout dans le monde.

Téléchargez la nouvelle application PFMCrypto dès aujourd’hui : https://pfmcrypto.net

Le minage en nuage, maintenant dans votre poche

Pendant trop longtemps, le minage de cryptomonnaies a été réservé aux installations coûteuses et aux configurations complexes. PFMCrypto change la donne avec son application mobile de minage en nuage. Les utilisateurs peuvent activer des contrats, suivre leurs gains quotidiens et retirer leurs fonds en BTC, DOGE, ETH ou XRP — le tout depuis leur téléphone. Que vous soyez en déplacement, en détente ou en voyage, l’opportunité de gagner des cryptos est désormais à portée de main.

En combinant minage en temps réel et options de paiement flexibles, l’application convient aussi bien aux utilisateurs occasionnels qu’aux investisseurs aguerris. Chaque contrat est 100 % à distance, optimisé par intelligence artificielle et protégé par un chiffrement de niveau entreprise, assurant une tranquillité d’esprit et des gains continus.

Fonctionnalités clés de l’application mobile de minage PFMCrypto :

- Paiements multi-tokens : Retirez vos gains en BTC, DOGE, ETH ou XRP — choisissez l’actif qui correspond à vos objectifs

- Interface conviviale : Conçue pour une gestion simplifiée du minage sur tout appareil mobile

- Activation instantanée des contrats : Commencez à générer des revenus immédiatement, sans matériel requis

- Suivi en temps réel : Consultez le statut de vos contrats, vos rendements et les tendances du marché dans un seul tableau de bord

- Optimisation par IA : Des algorithmes intelligents améliorent l’efficacité du minage — même en période de faible volatilité

Des contrats de minage adaptés à chaque style de vie

L’application PFMCrypto propose un éventail complet de contrats de minage en nuage, conçus pour différents niveaux d’investissement et horizons temporels. Du plan court de 1 jour aux stratégies à long terme de 45 jours, chacun peut choisir un contrat qui correspond à ses objectifs et à sa tolérance au risque :

Contrat de 10 $ – 1 jour – Gagnez 0,66 $ (gratuit avec le bonus de bienvenue)

Contrat de 100 $ – 2 jours – Gagnez 3,00 $ par jour + 2 $ de récompense supplémentaire

Contrat de 500 $ – 5 jours – Gagnez 6,15 $ par jour

Contrat de 5 000 $ – 30 jours – Gagnez 78,50 $ par jour

Contrat de 20 000 $ – 45 jours – Gagnez 380,00 $ par jour

Chaque plan offre des paiements journaliers, des options de réinvestissement flexibles et aucun frais d’entretien. Grâce au bonus de 10 $, il est facile de commencer — sans investissement initial requis.

Cliquez ici pour explorer tous les contrats.

Qu’est-ce qui distingue l’application mobile de PFMCrypto?

Minage 100 % à distance:

Tous les contrats sont opérés via le nuage, sans aucune infrastructure physique ni configuration technique. Connectez-vous, choisissez un plan, et commencez à gagner — tout simplement.

Garantie du capital:

À la fin de chaque contrat, le montant initial investi est retourné intégralement — protégeant votre capital tout en maximisant les gains quotidiens.

Performance améliorée par IA:

La plateforme utilise une IA propriétaire pour analyser les conditions du marché et optimiser le rendement du minage selon la cryptomonnaie sélectionnée.

Revenus passifs diversifiés:

Grâce à des options de retrait dans 10 cryptos majeures, l’application permet aux utilisateurs de diversifier leurs flux de revenus et de mieux gérer les risques.

Comment démarrer avec l’application mobile PFMCrypto?

1. Créer un compte – Recevez instantanément un bonus de 10 $ et accédez à des contrats de minage adaptés aux débutants.

2. Choisir un plan – Activez un contrat à court ou long terme avec paiements quotidiens.

3. Commencer à gagner – Surveillez vos gains croître et retirez-les dans la cryptomonnaie de votre choix.

Téléchargez l'application ou connectez-vous via le site Web.

La liberté du minage pour un avenir multi-actifs

Depuis 2018, PFMCrypto aide des utilisateurs du monde entier à générer un revenu crypto fiable, sans complexité. Avec ce lancement mobile, la plateforme franchit une nouvelle étape vers une opportunité réellement décentralisée — rendant le minage plus intelligent, plus flexible et plus gratifiant.

« Grâce au soutien de plusieurs cryptomonnaies et à la possibilité de miner en déplacement, cette application inaugure une nouvelle ère du minage en nuage directement dans les mains des utilisateurs », a déclaré un porte-parole de PFMCrypto. « Nous avons réuni performance, simplicité et liberté de choix — pour que chacun puisse tirer profit de l’économie crypto, en tout temps. »

Les marchés numériques peuvent fluctuer — vos revenus passifs, eux, peuvent rester stables. Téléchargez l’application PFMCrypto dès maintenant et commencez à miner du BTC, DOGE, ETH ou XRP, sans tracas.

Avertissement: Les informations fournies dans ce communiqué de presse ne constituent ni une sollicitation d'investissement, ni un conseil en investissement, ni un conseil financier, ni une recommandation de trading. Le minage et le jalonnement de cryptomonnaies comportent des risques et peuvent entraîner des pertes. Il est fortement recommandé de procéder à une vérification préalable avant d'investir ou de négocier des cryptomonnaies et des titres, notamment en consultant un conseiller financier professionnel.