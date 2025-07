USDC et PFMCrypto redéfinissent le minage de cryptomonnaies avec des contrats en nuage alimentés par un stablecoin

Farington, Angleterre, 06 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans un marché où la volatilité peut effacer des gains en une nuit, une nouvelle alliance vient transformer l’avenir du minage de cryptomonnaies. USDC — le stablecoin adossé au dollar américain le plus reconnu au monde — s’est associé à PFMCrypto, un pionnier du minage en nuage optimisé par intelligence artificielle, pour lancer une solution révolutionnaire. Le nouveau contrat de minage en nuage permet non seulement de miner des actifs numériques majeurs comme BTC, XRP, DOGE, ETH et SOL, mais aussi de générer des revenus en USDC. Cette collaboration stratégique répond enfin aux attentes des investisseurs : revenu passif sécurisé, aucune installation technique, et réelle protection contre les fluctuations du marché.

Le minage en nuage devient plus stable — payez et recevez vos gains en USDC

Le minage en nuage a longtemps été confronté à deux défis majeurs : la complexité et la volatilité. La plateforme 100 % à distance de PFMCrypto a déjà éliminé la barrière technique. Désormais, avec des contrats réglés en USDC, elle élimine aussi le risque de marché. Cette nouvelle option permet aux utilisateurs de recevoir des paiements quotidiens en USDC — un stablecoin réglementé et indexé sur le dollar américain — peu importe les variations du Bitcoin, de l’Ethereum ou des altcoins. Avec des contrats débutant dès 1 jour, tout le monde peut commencer à générer un revenu sans acheter d’équipement ni s’exposer aux crashs de prix.

Caractéristiques principales des contrats de minage USDC de PFMCrypto :

- Paiements en USDC : Achetez un contrat de minage avec de l’USDC et recevez vos gains dans la même devise stable, à l’abri de la volatilité

- Aucun équipement requis : Minez depuis n’importe quel appareil (ordinateur ou téléphone mobile) — sans matériel, ni maux de tête techniques

- Revenus quotidiens : Obtenez un revenu fixe chaque jour pendant la durée du contrat

- Durées de contrat variées : Que vos objectifs soient à court ou long terme, il existe un plan adapté à votre profil

Des options de minage flexibles pour tous les budgets

Pour rendre le minage crypto accessible à tous, PFMCrypto propose une gamme de contrats variés — désormais tous compatibles avec les paiements en USDC. Que vous soyez un nouvel utilisateur à la recherche de revenu passif ou un mineur expérimenté souhaitant limiter les risques, il y a un plan pour vous :

Contrat de 10 $ – 1 jour – Gagnez 0,66 $ par jour (gratuit avec le bonus d’inscription)

Contrat de 100 $ – 2 jours – Gagnez 3,00 $ par jour + 2 $ de récompense

Contrat de 500 $ – 5 jours – Gagnez 6,15 $ par jour

Contrat de 5 000 $ – 30 jours – Gagnez 78,50 $ par jour

Contrat de 20 000 $ – 45 jours – Gagnez 380,00 $ par jour

Ces options permettent aux utilisateurs de rester actifs dans l’univers crypto sans sacrifier leur tranquillité d’esprit — idéales pour celles et ceux qui souhaitent croître de façon stable, sans le stress des fluctuations.

Pourquoi choisir le minage avec PFMCrypto et l’USDC ?

- Stabilité plutôt que spéculation:

Contrairement aux récompenses de minage traditionnelles qui varient constamment, tous les gains sont versés en USDC stable — permettant une planification financière prévisible et une réinjection contrôlée.

- Accès instantané, entièrement à distance:

Les contrats peuvent être activés en quelques secondes, sans matériel requis. Le minage est entièrement géré dans le nuage. Que ce soit via navigateur ou l’application PFMCrypto, vous pouvez miner à tout moment, partout dans le monde — sans connaissances techniques.

- Optimisation par IA à grande échelle:

Des algorithmes avancés ajustent automatiquement les performances pour maximiser les rendements quotidiens sur les actifs pris en charge.

- Protection du capital:

À la fin de chaque contrat, l’investissement initial est retourné intégralement — réduisant le risque financier et renforçant la confiance à long terme.

Comment débuter avec les contrats USDC de PFMCrypto :

1. Inscrivez-vous instantanément – Recevez un bonus de 10 $ et commencez à gagner des récompenses quotidiennes en USDC.

2. Choisissez un plan – Essayez le contrat de 5 jours ou explorez les options de niveau supérieur.

3. Commencez à miner – Laissez le moteur d’IA s’occuper de tout pendant que vos récompenses USDC arrivent automatiquement chaque jour.

Une manière plus sûre et plus intelligente de miner dans un marché volatil

Depuis 2018, PFMCrypto aide des utilisateurs partout dans le monde à générer un revenu passif grâce à un minage en nuage de pointe. Avec l’intégration des récompenses en USDC, la plateforme offre maintenant une stabilité de revenu inégalée — combinant innovation, automatisation et sécurité financière dans une solution fluide. Que vous miniez du BTC, DOGE, XRP ou autre, chaque récompense est désormais indexée sur le dollar et protégée contre les baisses soudaines.

« Notre partenariat avec l’USDC permet aux utilisateurs de miner en toute confiance, » a déclaré un porte-parole de PFMCrypto. « Il ne s’agit pas seulement de gagner plus, mais de gagner mieux. Ces contrats offrent le meilleur des deux mondes : un minage puissant et des rendements prévisibles. »

Les marchés peuvent continuer à fluctuer — vos revenus, eux, peuvent rester stables.

Découvrez le minage stable et sans stress dès aujourd’hui sur : https://pfmcrypto.net

Avertissement : Les informations fournies dans ce communiqué de presse ne constituent ni une sollicitation d'investissement, ni un conseil en investissement, ni un conseil financier, ni une recommandation de trading. Le minage et le jalonnement de cryptomonnaies comportent des risques et peuvent entraîner des pertes. Il est fortement recommandé de procéder à une vérification préalable avant d'investir ou de négocier des cryptomonnaies et des titres, notamment en consultant un conseiller financier professionnel.