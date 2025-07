Contact presse :

Capgemini signe un accord portant sur l’acquisition de WNS pour créer un leader mondial des Opérations Intelligentes basées sur l’IA agentique

Création d’un leader en Opérations Intelligentes, afin de capter les investissements des entreprises dans l’IA agentique destinés à transformer leurs processus métiers de bout en bout

Acquisition d’un acteur de premier plan dans les services de gestion digitale des processus métiers ( Digital BPS ou Digital Business Process Services ) pour agréger les compétences et se doter de la taille critique requises pour saisir l’opportunité stratégique offerte par l’IA agentique

L’opération aura un effet relutif immédiat sur la croissance du chiffre d’affaires et la marge opérationnelle de Capgemini

Relution attendue du résultat normalisé par action de Capgemini de 4 % avant synergies en 2026, et de 7 % après synergies en 2027

Accord définitif signé portant sur l’acquisition de WNS par Capgemini pour une contrepartie en numéraire de 76,50 dollars (USD) par action

Opération unanimement approuvée par les conseils d’administrations de chacune des sociétés et dont la réalisation est prévue d’ici la fin de l’année

Paris, 7 juillet 2025 – Capgemini (Euronext Paris: CAP), partenaire mondial de la transformation business et technologique de ses clients, et WNS (NYSE: WNS), acteur de premier plan spécialisé dans la transformation digitale des activités et des services, annoncent aujourd’hui avoir signé un accord définitif portant sur l’acquisition de WNS par Capgemini pour une contrepartie en numéraire de 76,50 dollars (USD) par action WNS, ce qui représente une prime de 28 % par rapport au cours moyen des 90 derniers jours1, de 27 % par rapport au cours moyen des 30 derniers jours et de 17 % par rapport au dernier cours de clôture en date du 3 juillet 2025. Le montant total de l’opération s’élève à 3,3 milliards de dollars (USD), avant prise en compte de la dette financière nette2 de WNS. Cette opération aura un impact relutif sur le bénéfice normalisé par action de Capgemini de 4 % avant synergies en 2026, et de 7 % après synergies en 2027. L’opération a été unanimement approuvée par les conseils d’administrations de Capgemini et de WNS.

« Les entreprises adoptent rapidement l’IA générative et agentique pour transformer leurs opérations de bout en bout. Les services de gestion des processus métiers (BPS) seront la vitrine de l’IA agentique. Les services BPS traditionnels se muent en Opérations Intelligentes basées sur l’IA agentique : c’est un changement de paradigme. L’acquisition de WNS par Capgemini apportera au Groupe la taille critique et l’expertise sectorielle nécessaires pour saisir cette opportunité stratégique en pleine émergence, commente Aiman Ezzat, Directeur général de Capgemini. Ensemble, nous allons créer un leader en Opérations Intelligentes, idéalement placé pour accompagner les entreprises dans la transformation de leurs processus métiers grâce à l’IA, en associant les compétences critiques nécessaires, à la fois en matière de conseil, de technologie et de plateformes, aux expertises sectorielles approfondies et à la connaissance des processus. Cela permettra de répondre aux besoins de nos clients en termes de transformation basée sur l’IA agentique, et d’améliorer grâce à l’hyper-automatisation leur efficacité et leur agilité, mais aussi leurs résultats business.

Les services de gestion digitale des processus métiers sont un tremplin vers les Opérations Intelligentes. Ceux que WNS apporte au Groupe sont en forte croissance, résilients, à effet relutif sur la marge et vont renforcer notre présence sur le marché américain. La complémentarité de nos offres et de nos clients va permettre de créer immédiatement des opportunités commerciales. Je me réjouis d’accueillir les équipes de WNS au sein de Capgemini. »

« En tant que leader reconnu de la gestion digitale des processus métiers, nous considérons que la prochaine vague de transformation sera celle des opérations intelligentes et spécifiques à chaque métier, qui créent de la valeur stratégique pour nos clients. Les entreprises déjà digitalisées cherchent maintenant à réimaginer leurs modèles opérationnels en mettant l’IA au centre, et passant ainsi de l’automatisation à l’autonomie, a déclaré Keshav R. Murugesh, Directeur général de WNS. En associant notre expertise sectorielle approfondie et notre forte connaissance des processus avec l’envergure mondiale de Capgemini, son leadership en IA générative et agentique, son solide écosystème de partenaires et ses plateformes technologiques avancées, nous créons une proposition unique et attractive qui permettra aux entreprises de se réinventer plus vite. Le portefeuille de solutions fonctionnelles et sectorielles de WNS est complémentaire de celui de Capgemini et va ainsi significativement renforcer ses activités de ‘Business Services’ en forte croissance, et rendre possible les opérations de nouvelle génération fondées sur les données dans tous les secteurs. Enfin, les valeurs que nous partageons, la proximité culturelle de nos deux entreprises et la complémentarité de nos portefeuilles client vont permettre une intégration fluide, créant de nouvelles opportunités prometteuses en matière d’innovation, de co-création, et de croissance pour toutes nos parties prenantes. »

« WNS et Capgemini partagent une même vision pour les Opérations Intelligentes, audacieuse et tournée vers le futur. Je suis convaincu que Capgemini est le partenaire idéal et qui arrive au bon moment dans l’histoire de WNS pour développer nos capacités, accélérer l’innovation et nous positionner comme leaders dans ce marché en pleine évolution, a déclaré Timothy L. Main, Président du conseil d’administration de WNS. Cela ouvre un nouveau chapitre dans le développement de WNS, en nous permettant de renforcer la résilience et l’agilité de nos clients grâce à des solutions avancées d’IA, de créer de la valeur durable pour nos investisseurs, et d’ouvrir de nouvelles opportunités d’évolution pour nos collaborateurs au sein d’un champion technologique mondial. »

WNS, un leader des services de gestion digitale des processus métiers : un marché résilient, en forte croissance et ayant un impact relutif sur la marge

WNS est un partenaire de confiance et de premier plan pour accompagner les entreprises dans leur transformation, grâce à sa combinaison unique d’expertise sectorielle, de gestion des processus métiers, mais aussi d’expertise technologique en IA et analyse de données, pour créer un avantage concurrentiel pour ses clients. WNS est un leader des services de gestion digitale des processus métiers (Digital BPS), grâce à des solutions de transformation digitales déployées auprès de clients dans 8 secteurs d’activité en s’appuyant sur ses plateformes hautement automatisées pour générer de meilleurs résultats business. Fort de ce modèle opérationnel, WNS a construit avec ses clients des relations stratégiques qui sont critiques pour leurs opérations au quotidien, et bénéficie ainsi de contrats de long terme offrant des sources de revenus récurrents. Grâce à un écosystème étendu de partenaires et un large réseau de centres de services, WNS accompagne un large portefeuille de clients de premier plan, tels que3 United Airlines, Aviva, M&T Bank, Centrica et McCain Foods.

Le modèle d’affaires très attractif de WNS, qui s’appuie sur des modèles de prix non linéaires et une forte profitabilité, a permis une croissance annuelle moyenne à taux de change constants de son chiffre d’affaires d’environ 9 % par an sur les 3 dernières années fiscales4, pour atteindre 1 266 millions de dollars (USD) de chiffre d’affaires5 sur l’année fiscale 20254 avec une marge opérationnelle de 18,7 %6.

Partout dans le monde, les entreprises ont constamment besoin de partenaires stratégiques pour accompagner leur transformation, améliorer leur efficacité et accélérer leur croissance. Cela continue d’être un moteur clé du marché des services de gestion digitale des processus métiers (Digital BPS), sur lequel WNS vise une croissance de +7 % à +11 % sur l’année fiscale 2026.

Un impact positif immédiat

Cette opération va positionner Capgemini comme un leader mondial dans les services de gestion digitale des processus métiers, mêlant expertises fonctionnelles et sectorielles. Avec un chiffre d’affaires 2024 combiné de 1,9 milliards d’euros en services de gestion digitale des processus métiers, cela renforcera la capacité de Capgemini à accompagner ses clients dans leur transformation business et technologique.

La complémentarité des portefeuilles d’offres et de clients de WNS et de Capgemini va immédiatement ouvrir des opportunités commerciales croisées. Cela va également poser les bases fondamentales pour construire les capacités requises afin de saisir l’opportunité stratégique du marché des Opérations Intelligentes.

Opérations Intelligentes : l’IA agentique crée un changement de paradigme qui ouvre une nouvelle opportunité stratégique

Pour les entreprises, la plus grande opportunité de créer de la valeur grâce à l’IA générative et agentique réside dans la refonte fondamentale de leurs opérations et processus métiers. Une part significative de leurs investissements en IA va être dédiée à cet enjeu, alors qu’elles cherchent à exploiter l’IA pour dominer leur marché. Cela crée une demande pour un nouveau type de services de gestion des processus métiers : les Opérations Intelligentes.

Les Opérations Intelligentes répondent à ce besoin des entreprises : une approche fondée sur le conseil, et destinée à transformer et exploiter les processus fonctionnels et sectoriels en s’appuyant sur l’IA générative et agentique. Cela répond aux objectifs des clients en termes d’efficacité, de vitesse et d’agilité grâce à l’hyper-automatisation de processus, tout en améliorant les résultats business par les données, l’IA et le digital.

Les technologies d’IA créent un changement de paradigme dans le marché de la gestion des processus métiers, et les font passer de services à forte intensité de main-d’œuvre à des services fondés sur le conseil et pilotés par la technologie. En parallèle, l’attention des clients s’est déplacée des gains d’efficacité vers la création de valeur de bout en bout et les résultats orientés business, ce qui ouvre de nouvelles opportunités de sources de revenus non linéaires (des modèles facturés par transaction, sur abonnement ou au résultat). Cela donne naissance à un marché en pleine croissance.

Associer les compétences et l’envergure requises pour être un leader des Opérations Intelligentes

Capgemini et WNS sont tous deux déjà des pionniers dans le domaine des Opérations Intelligentes : Capgemini à travers son approche de la transformation des processus de bout en bout s’appuyant sur le conseil, les outils et solutions technologiques avancés d’IA et les plateformes de BPS. De son côté, WNS a développé un ensemble de solutions dédiées à chaque secteur et s’appuyant sur l’IA, récemment augmentées par l’acquisition de Kipi.ai7 pour se renforcer sur les données, l’analyse de données et l’IA.

Le rapprochement de Capgemini et de WNS va accélérer la création d’un leader dans le domaine des Opérations Intelligentes qui disposera de la taille critique et d’un ensemble unique de compétences requises, du conseil en Stratégie & Transformation aux expertises fonctionnelles et sectorielles, des services de plateforme aux ressources de pointe en matière d’IA et de technologie.

Ce rapprochement bénéficiera également des investissements significatifs réalisés par Capgemini en IA, à travers la formation, le renforcement de son portefeuille d’offres et de ses 25 partenariats stratégiques, dont Microsoft, Google, AWS, Mistral AI et NVIDIA. Le leadership du groupe est reconnu par ses clients, avec plus de 900 millions d’euros de prises de commandes liées à l’IA générative en 2024, et par les analystes de marché tels que Forrester, IDC et ISG.

Cette opération va renforcer le positionnement de Capgemini comme partenaire de la transformation business et technologique des entreprises qui veulent s’appuyer sur l’IA.

Création de valeur

Sur la base des informations publiées pour l’année calendaire 2024, les entités combinées auraient généré un chiffre d’affaires de 23,3 milliards d’euros avec une marge opérationnelle de 13,6 %6 en 2024.

Le Groupe anticipe un impact relutif de 4 % sur le résultat normalisé par action en 2026, avant prise en compte des synergies que génèrera le rapprochement des deux entités.

Capgemini prévoit des synergies de chiffres d’affaires en rythme annuel de 100 à 140 millions d’euros d’ici à fin 2027. Les synergies de coûts et de modèle opérationnel prévues sont attendues en rythme annuel entre 50 et 70 millions d’euros avant impôts d’ici à fin 2027.

L’impact relutif de ces synergies sur le résultat normalisé par action devrait atteindre 7 % en 2027.

Une intégration fluide

WNS et Capgemini partagent une culture et des valeurs communes, ce qui permettra une intégration fluide des équipes. Le Groupe s’appuiera également sur ses expériences réussies en matière d'intégration des acquisitions. De plus, l’intégration se fera directement au sein des activités Business Services mondiales de Capgemini.

Principaux termes de l’opération et calendrier

L’opération envisagée sera mise en œuvre par le biais d’un Scheme of Arrangement homologué par la Cour Royale de Jersey, conformément aux lois de Jersey. L’opération a été unanimement approuvée par les conseils d’administration de Capgemini et de WNS.

L’opération est conditionnée à l’approbation de la Cour Royale de Jersey et des actionnaires de WNS, ainsi qu’à l’obtention d’autorisations réglementaires et autres conditions usuelles. La réalisation de l’opération est prévue d’ici la fin de l’année.

Le détail complet des termes et conditions de l’opération figure dans l’accord relatif à l’opération (Transaction Agreement), qui pourra être obtenu gratuitement sur le site Internet de la SEC (http://www.sec.gov) lorsqu’il sera disponible, ainsi que sur le site de WNS à l’adresse suivante : https://www.WNS.com.

Financement

Capgemini a sécurisé un financement relais de 4,0 milliards d’euros couvrant l’acquisition des actions (3,3 milliards de dollars), ainsi que la dette brute et obligations similaires8 pour environ 0,4 milliard de dollars et l’emprunt obligataire de 0,8 milliard d’euros remboursé en juin 2025.

Il est prévu que celui-ci soit refinancé au moyen de la trésorerie disponible pour environ 1 milliard d’euros, et le solde par endettement sous forme d’émissions obligataires.

Performance au second trimestre et au 1er semestre 2025

Le Groupe s’attend à ce qu’au second trimestre 2025, la croissance du chiffre d’affaires sur un an à taux de change constants soit légèrement supérieure aux -0,4 % enregistrés au premier trimestre 2025. Le Groupe s’attend également à ce que la marge opérationnelle soit stable au premier semestre 2025 sur un an, à 12,4 %.

Au vu de la nature et du calendrier de cette annonce, la performance réalisée au second trimestre et au premier semestre 2025 pourrait être légèrement différente des attentes mentionnées ci-dessus. La publication des résultats du premier semestre 2025 aura lieu comme prévu le 30 juillet 2025.

Perspectives

Les objectifs financiers de Capgemini pour 2025 ne tiennent pas compte de cette opération et restent donc inchangés :

Une croissance à taux de change constants du chiffre d’affaires comprise entre -2,0 % et +2,0 % ;

Une marge opérationnelle comprise entre 13,3 % et 13,5 % ;

Une génération de free cash flow organique d’environ 1,9 milliard d’euros.





Conférence téléphonique

Aiman Ezzat, Directeur général de Capgemini, accompagné de Nive Bhagat, Directrice financière de Capgemini, commenteront cette annonce à l’occasion de deux conférences téléphoniques en anglais aujourd’hui :

À 8h00 heure de Paris (CET) pour les participants en mode « écoute seule » :



https://edge.media-server.com/mmc/p/npdpfjyy

pour les investisseurs et analystes financiers souhaitant participer à la session de questions-réponses, veuillez vous préinscrire sur le lien suivant afin de recevoir les informations de connexion





Et à 15h00 heure de Paris (CET)



pour les participants en mode « écoute seule » :



https://edge.media-server.com/mmc/p/y5nk6iup

pour les investisseurs et analystes financiers souhaitant participer à la session de questions-réponses, veuillez vous préinscrire sur le lien suivant afin de recevoir les informations de connexion





Les enregistrements des deux conférences téléphoniques seront disponibles à partir du même lien, peu de temps après l’évènement et pendant un an.

Toute la documentation liée à cette publication sera disponible sur le site Investisseurs de Capgemini https://investors.capgemini.com/fr/.

A PROPOS DE CAPGEMINI

Capgemini, partenaire de la transformation business et technologique de ses clients, les accompagne dans leur transition vers un monde plus digital et durable, tout en créant un impact positif pour la société. Le Groupe, responsable et multiculturel, rassemble 340 000 collaborateurs dans plus de 50 pays. Depuis plus de 55 ans, ses clients lui font confiance pour répondre à l’ensemble de leurs besoins grâce à la technologie. Capgemini propose des services et solutions de bout en bout, allant de la stratégie et du design jusqu’à l’ingénierie, en tirant parti de ses compétences de pointe en intelligence artificielle et IA générative, en cloud, et en data, ainsi que de son expertise sectorielle et de son écosystème de partenaires. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 22,1 milliards d’euros en 2024.

Get The Future You Want* | www.capgemini.com

*Capgemini, le futur que vous voulez

A PROPOS DE WNS

WNS est une entreprise de services de transformation business menés par le digital. WNS associe une forte expertise fonctionnelle, des talents, de la technologie et de l’IA pour co-créer des solutions innovantes pour plus de 600 clients dans différents secteurs. WNS propose un éventail complet de solutions dont des offres sectorielles spécifiques, des services dédiés à l’expérience client et couvrant aussi la finance et la comptabilité, les ressources humaines, les achats et la recherche et analyse de données, pour réinventer l’avenir des entreprises grâce au digital. Au 31 mars 2025, WNS comptait 64 505 salariés dans 64 centres de production à travers le monde dont l’Afrique du Sud, le Canada, la Chine, le Costa Rica, les Etats-Unis, l’Inde, la Malaisie, les Philippines, la Pologne, la Roumanie, le Royaume-Uni, le Sri Lanka et la Turquie.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.wns.com

1 Moyenne pondérée par les volumes

2 La dette financière nette de WNS au 31 mars 2025 était négligeable

3 Sont connus comme étant des clients de WNS sur la base d’informations publiques

4 L’année fiscale de WNS se terminant le 31 mars, les trois dernières années fiscales se terminent à fin mars 2025

5 Chiffre d’affaires net des paiements aux centres de réparation

6 Marge opérationnelle de WNS retraitée afin de tenir compte de l’amortissement des immobilisations incorporelles (logiciels), conformément à la définition à la définition de marge opérationnelle de Capgemini.

7 Voir https://ir.wns.com/news-releases/news-release-details/wns-acquires-kipiai-expand-data-analytics-ai-capabilities

8 Y compris les montants à verser pour les Restricted Shares Units

