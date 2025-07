Urevideret resultat juni 2025

Herlev 7 juli 2025

Selskabsmeddelelse 31/2025



Resultat juni-2025:

Selskabet meddelte i selskabsmeddelelse 21/2025, at man havde besluttet at iværksætte et aktietilbagekøb på køb af maksimalt DKK 5.000.000 i perioden onsdag d. 14. maj – fredag d. 18. juli 2025 begge dage inklusive, og derfor opdateres markedet med et urevideret resultat for juni 2025.

Udvalgte highlights juni-2025:

Selskabet realiserede et overskud efter skat på DKK 0 mio.

Selskabets resultat YtD 2025 er et overskud efter skat på DKK 5,9 mio.

Selskabets egenkapital ultimo juni 2025 var DKK 197,1 mio.

Resultatet svarer til en egenkapitalforrentning på 3,0% YtD.

Selskabets indre værdi ultimo juni 2025 var på 4,35 (Udvandet indre værdi).





Forventninger til 2025:

Selskabet fastholder sine forventninger for 2025, hvor der forventes et afkast imellem 10-15% af egenkapitalen. For uddybning se selskabsmeddelelse 12/2025.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kontakt:

Evt. henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til CEO Michael Hove på telefon 28 12 66 09.

