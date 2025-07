Der 798 Art District glänzt im Ausland und unterstreicht Chinas Rolle im globalen Kunstdialog

BASEL, Schweiz, July 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zur Art Basel 2025 versammelten sich Sammler, Galerien und Kunstliebhaber aus aller Welt. Vor den Messehallen fiel eine markante visuelle Präsenz ins Auge: Plakatmotive aus dem 798 Art District mit dem prägnanten Slogan „Where Art Meets China“. Die Kampagne, die in der Basler Innenstadt und rund um das Messegelände zu sehen war, zog zahlreiche internationale Besucher an und markierte einen neuen Meilenstein in der künstlerischen Öffnung Chinas zur Welt.

798-Kampagnenplakat in der Zürcher Innenstadt

Die Aktion knüpft an frühere prominente Auftritte des Art Districts am New Yorker Times Square und bei weltweiten Übertragungen zum Jahreswechsel an. Die Plakate werden parallel in der Zürcher Innenstadt, am Beijing Capital International Airport sowie in über zehn Linien der Pekinger U-Bahn gezeigt. Dank einer potenziellen Reichweite von mehreren Millionen Menschen stärkt die Kampagne die Position von 798 als kulturelles Wahrzeichen Chinas und als aufstrebendes „globales Kunstziel“.

798-Kampagnenplakat am Flughafen Peking Capital

In den vergangenen Jahren hat 798 regelmäßig groß angelegte Kunsterlebnisse geboten, die beim Publikum auf breite Resonanz stießen. Im Jahr 2025 zählten Events wie Art Starts New Year und 798 × Beijing International Film Festival zusammen über eine Million Besucher – mit positiven Effekten für den lokalen Handel. An der 2025 Beijing Art Season beteiligten sich mehr als 200 Galerien und Institutionen und der mit Kunst erzielte Umsatz lag im Milliardenbereich. Unter dem Leitmotiv „Let Creativity Grow“ verknüpft 798 weiterhin Kultur, Wirtschaft, Tourismus, Sport und Ausstellungen zu einer vielschichtigen, stadtweit vernetzten Kreativwirtschaft.

Im Juni wurde 798 unter die Top Ten der thematischen Routen für den internationalen Tourismus in Peking gewählt – dank seiner einzigartigen Verbindung aus industriellem Erbe und globalem Flair. Die diesjährige 798 International Art Season umfasst zudem Kooperationen mit über zehn Botschaften und internationalen Organisationen. Ausstellungen, Performances und kulturelle Veranstaltungen bieten dabei eine lokal verwurzelte, gleichzeitig aber auch global ausgerichtete Perspektive. Seit dem Start im Mai begeisterte das Event Gäste aus über 50 Ländern, die Chinas kreative Energie vor Ort erleben möchten.

Auch in Zukunft wird 798 als kultureller „Verkehrsknotenpunkt“ Pekings agieren, internationale Künstlerinnen und Künstler anziehen sowie inhaltliche Impulse setzen und seine Rolle als globale Plattform für künstlerischen Austausch weiter ausbauen. Damit leistet der 798 Art District einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung von Pekings Vision als Weltklasse-Kulturmetropole.

