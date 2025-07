Le 798 Art District rayonne à l’étranger, incarnant le rôle de la Chine dans le dialogue artistique mondial

BÂLE, Suisse, 07 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’occasion de la manifestation d’art contemporain Art Basel 2025, des collectionneurs, des galeristes et des amateurs d’art du monde entier ont eu la bonne surprise de découvrir, juste à l’extérieur des halls de la foire, toute une série d’affiches thématiques du 798 Art District annonçant fièrement « Where Art Meets China » (« Quand l’art rencontre la Chine »). Ces affiches ont été placées dans tout le centre-ville de Bâle et aux alentours de la manifestation Art Basel. La campagne a attiré l’attention de nombreux visiteurs étrangers et a marqué un nouveau chapitre dans l’ouverture artistique de la Chine sur le monde.

Affiche thématique de la zone 798 dans la ville de Zurich

Cette campagne fait suite à des apparitions très médiatisées à Times Square, à New York, et lors des retransmissions mondiales du réveillon du Nouvel An. Les affiches ont également été dévoilées simultanément dans le centre-ville de Zurich, à l’aéroport international de Pékin et sur plus de dix lignes du métro de Pékin. Touchant potentiellement des dizaines de millions de personnes, cette campagne vient renforcer l’identité de la zone 798 en tant que site culturel emblématique de la Chine et « destination artistique mondiale » en plein essor.

Affiche thématique de la zone 798 à l’aéroport international de Pékin

Ces dernières années, la zone 798 a régulièrement proposé des expériences culturelles à grande échelle qui ont trouvé un écho très favorable auprès du public. En 2025, des événements tels que « Art Starts New Year » (« Une nouvelle année artistique démarre ») et « 798 x Beijing International Film Festival » (« 798 x Festival international du film de Pékin ») ont attiré plus d’un million de visiteurs, et les commerces environnants ont bénéficié de cette augmentation de la consommation. La 2025 Beijing Art Season (Saison artistique de Pékin 2025) a réuni plus de 200 galeries et institutions, générant des milliards de dollars dans le commerce de l’art. Guidée par la philosophie « Let Creativity Grow » (« Laissons libre cours à la créativité »), la zone 798 continue d’intégrer la culture, les affaires, le tourisme, le sport et les expositions dans une économie culturelle multicouche à l’échelle de la ville.

En juin dernier, la zone 798 a intégré le Top 10 des itinéraires thématiques de Pékin pour le tourisme récepteur, offrant ainsi aux visiteurs un mélange fascinant de patrimoine industriel et de culture internationale. En outre, la 798 International Art Season (Saison artistique internationale de la zone 798) de cette année propose des collaborations avec plus de dix ambassades et institutions internationales, présentant des expositions, des spectacles et des événements culturels à travers un prisme local, mais connecté à l’échelle mondiale. Depuis son lancement au mois de mai, l’événement a attiré des représentants gouvernementaux et des journalistes de plus de 50 pays. Ils ont pu constater par eux-mêmes toute la vitalité culturelle et créative de la Chine.

À l’avenir, la zone 798 poursuivra son rôle de « moteur » de la scène culturelle pékinoise, en attirant des artistes et des créateurs de contenu internationaux de premier rang, tout en réaffirmant son rôle de plateforme mondiale en matière de collaboration artistique. La zone 798 est appelée à jouer un rôle central dans la réalisation de l’ambition de Pékin de devenir une capitale culturelle de classe mondiale.

Coordonnées : info@798-art.com.cn

Les photos annexées au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/530d8a8c-3ea7-45d8-bd47-13f954b1b525