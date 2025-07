Bombardier inaugure le Centre d’innovation et de design destiné à créer le futur de l’expérience client des avions d’affaires

L’inauguration du Centre d’innovation et de design Bombardier marque une étape importante qui générera des innovations visant à améliorer et à redéfinir l’expérience de nos clients

Situé à Montréal, l’espace permettra aux équipes de tester secrètement et rapidement des produits novateurs avant de les intégrer au portefeuille d’avions

Le Centre accueillera des maquettes et prototypes pleine grandeur pour tester et développer des innovations clés qui rehausseront sans cesse l’expérience en cabine Bombardier

MONTRÉAL, 07 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier annonce fièrement l’inauguration du Centre d’innovation et de design Bombardier, nouvelle pierre angulaire de la stratégie centrée sur les clients de l’entreprise. La mission du Centre d’innovation et de design est d’assurer aux avions de Bombardier une longueur d’avance en générant des innovations et améliorations en continu pour l’ensemble du portefeuille. Une équipe multidisciplinaire affectée spécialement à ce nouvel espace travaillera dans le plus grand secret sur des innovations visant à redéfinir l’expérience client des avions d’affaires.

Stratégiquement situé au sein des installations de Bombardier de la région métropolitaine de Montréal, au Québec, le Centre d’innovation et de design offrira l’espace et les moyens nécessaires pour mener des projets de design et d’innovation centrés sur les clients, et ce, indépendamment des programmes de développement d’avions ou des variantes de modèles existants. Cette approche permettra à Bombardier d’intégrer rapidement des innovations de pointe sur le marché, en rehaussant sans cesse l’expérience de ses clients du monde entier.

« Dans le secteur de l’aviation d’affaires, l’innovation est une question de compétitivité et a un impact énorme sur notre rendement global sur le marché. Nos clients s’attendent à ce qu’il y a de mieux, et nous avons maintenu notre ferme volonté, au fil des ans, de ne livrer rien de moins que l’excellence », a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. « L’histoire de Bombardier s’est construite sur une culture d’innovation et un puissant désir de changer les paradigmes de l’industrie. Grâce au Centre d’innovation et de design, nous réaffirmons notre engagement de longue date envers nos clients du monde entier, soit d’offrir une expérience de pointe inégalée dans toute l’industrie. »

Le Centre offre un espace spécialisé et de l’équipement de pointe; il permet une étroite collaboration entre des experts de plusieurs disciplines pour l’expérimentation, le développement, les essais et les itérations rapides de nouvelles idées. Au moyen d’outils comme des maquettes et prototypes pleine grandeur, les équipes de Bombardier seront en mesure de créer des solutions de validation de principe et d’itération rapide, tout en veillant à ce que chaque nouveau produit soit robuste, fiable en service et intégré fluidement à nos chaînes de production. Le Centre permettra aux équipes de Bombardier de profiter de riches ressources et d’une grande marge de manœuvre. La réputation de ces équipes n’est plus à faire dans l’industrie puisqu’elles ont conçu des produits réussis comme l’intérieur entièrement nouveau de l’avion Global 7500 et la cabine redessinée de l’avion Challenger 3500. Ces deux avions ont reçu les prestigieux prix Red Dot, l’une des reconnaissances internationales les plus convoitées pour l’excellence du design et de l’innovation. L’avion Challenger 3500 a même remporté la plus haute distinction, soit le prix du « Meilleur des meilleurs ».

« Stimulées par leurs expertises combinées, nos équipes diversifiées – des designers industriels, aux ingénieurs, aux artisans et aux rembourreurs, en passant par les prototypistes – disposent maintenant des moyens pour faire de leurs idées une réalité. Évoluant dans le plus grand secret et hors des sentiers battus, nos équipes se consacreront entièrement au design de nouveaux produits et à l’innovation. Ce centre spécialisé créera l’environnement nécessaire pour canaliser leurs talents de manière plus efficace, permettant à Bombardier d’établir une nouvelle norme pour l’industrie », a déclaré Sean Johnson, vice-président de l’Innovation aéronautique de Bombardier.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces armées et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 100 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

