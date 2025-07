Sondage Allstate : Près du tiers des utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux s’exposent à un risque de cambriolage en parlant de leurs vacances en ligne

MARKHAM, Ontario, 07 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Près du tiers (32 %) des Canadiens et Canadiennes actifs sur les réseaux sociaux affirment diffuser des publications à propos de leurs projets de voyage avant ou pendant leurs vacances – une proportion qui grimpe à 51 % chez les 18 à 34 ans. Pourtant, publier un égoportrait sur la plage pendant les vacances signale aussi qu’il n’y a personne à la maison… et augmente les risques de cambriolage. Ce sondage, réalisé par Léger pour le compte d’ Allstate du Canada, compagnie d’assurance (« Allstate »), visait à mieux comprendre comment les Canadiens et les Canadiennes partagent des renseignements au sujet de leurs vacances sur les réseaux sociaux, avant et pendant leur absence.

Le sondage révèle que 68 % des Canadiens et des Canadiennes qui utilisent les médias sociaux planifient de se déplacer au moins quelques jours cet été. Ce sont les membres de la génération Z et les millénariaux qui affichent le taux le plus élevé, soit 74 %, alors les personnes âgées de 55 ans et plus affichent le taux le plus bas. Si 35 % des gens qui restent dans leur province déclarent avoir l'intention de parler de leur voyage sur les médias sociaux, cette proportion passe à 45 % chez ceux qui prévoient de quitter leur province, et atteint un sommet de 51 % chez les voyageurs qui ont des projets de séjour à l'étranger.

Plus précisément, 9 % des répondants publient avant leur voyage pour partager leurs projets et 28 % le font pendant leur séjour pour montrer ce qu'ils font. Les jeunes adultes âgés de 18 à 34 ans sont les plus enclins à diffuser du contenu sur les médias sociaux durant leurs vacances (39 %).es parents sont plus portés à publier du contenu sur leurs vacances (37 %) que ceux qui n'ont pas d'enfants (30 %).

À l'inverse, une majorité (62 %) déclare que sa principale préoccupation est de protéger sa propriété contre le vol pendant son absence. Cette priorité est encore plus forte chez les personnes âgées de 55 ans et plus, où 69 % d'entre elles choisissent de ne pas publier de messages avant ou pendant leurs vacances. Étonnamment, 15 % des personnes interrogées déclarent que le partage sur les médias sociaux est une priorité plus importante que la protection de leur résidence contre les cambriolages.

Allstate lance une campagne de sensibilisation sur les risques liés au partage de projets de voyage sur les réseaux sociaux et sur les façons de mieux protéger son domicile pendant les vacances.

Les données d'Allstate montrent que le mois d'août est propice aux cambriolages

L'analyse des données internes d'Allstate sur les réclamations des dix dernières années révèle que les vols de biens augmentent légèrement pendant l'été, avec un pic au mois d'août. Dans l'ensemble, les mois de juillet à novembre sont la période la plus active pour les vols, ce qui fait de l'été une période critique pour la sécurité résidentielle. Les données sur les sinistres révèlent également que les vendredis sont les jours où les incidents sont les plus nombreux, suivis des jeudis, quelle que soit la période de l'année.

« Même si les caméras intelligentes et les systèmes d'alarme offrent une certaine tranquillité d'esprit, le fait de trop partager sur les médias sociaux met à risque les résidences et les objets de valeur des gens qui voyagent. J'encourage les vacanciers à garder cela en tête avant de partager leurs projets de voyage et leurs aventures en ligne », déclare Marc Tannous, directeur d’agence à Allstate du Canada. « Ça ne veut pas dire qu'il faut garder toute l'excitation pour soi, mais qu'il faut plutôt attendre au retour pour publier ses photos de vacances. »

Allstate encourage à voyager intelligemment cet été

Marc offre quelques conseils pour aider les voyageurs à protéger leur résidence contre le vol s'ils ont l'intention de voyager cet été.

Règle générale, peu importe le moment de l'année, réglez les paramètres de confidentialité de votre téléphone de manière à supprimer les données de géolocalisation de vos photos numériques et évitez de partager des photos où votre numéro de porte ou votre rue sont visibles.

Avant un voyage, évitez de publier des comptes à rebours. Si l'envie de partager en ligne est trop forte, créez un petit groupe de discussion privé pour tenir vos proches et personnes de confiance informés de vos projets.

Réglez vos comptes de médias sociaux sur « privé » plutôt que sur « public ». Vous aurez plus de contrôle sur les personnes qui verront votre contenu. Même dans ce cas, ne divulguez pas vos dates et autres projets de voyage.

Ne communiquez pas le détail de vos vacances en ligne avant d'être revenu.

Expliquez cette approche à tous les membres de la famille afin qu'ils prennent les mêmes précautions.

Revoyez votre police d'assurance habitation avec votre professionnel d'assurance pour vous assurer que vous avez la bonne protection pour vos besoins.

Pour d'autres conseils de sécurité en ligne liés aux voyages, consultez le blogue Allstate Assurance .

Méthodologie du sondage Léger

Allstate a mandaté Léger pour mener une étude auprès des Canadiens et Canadiennes actifs sur les médias sociaux. Le but était de mieux comprendre leurs comportements en ligne avant, pendant et après leurs vacances et d'évaluer ces comportements correspondent à leur niveau de préoccupation à l'égard de la sécurité résidentielle. Afin d'atteindre les objectifs de l'étude, un sondage a été réalisé en ligne auprès de 1 603 Canadiens et Canadiennes par le biais d’un panel web (comprenant 1 352 répondants actifs sur les médias sociaux), âgés de 18 ans et plus, pouvant s'exprimer en français ou en anglais, du 17 au 20 avril 2025. Il est important de noter qu'en raison de la nature non probabiliste de l'échantillon (associée à tout sondage en ligne), le calcul de la marge d'erreur ne s'applique pas. À titre de comparaison, un échantillon probabiliste de 1 603 répondants (panel web) aurait une marge d'erreur globale de ± 2,45 % 19 fois sur 20. La marge d'erreur augmenterait toutefois pour les sous-groupes.

À propos d’Allstate du Canada, compagnie d’assurance

Chef de file dans le domaine des assurances auto et habitation, Allstate du Canada, compagnie d’assurance, fournit à ses clients des produits et services de prévention et de protection adaptés à chaque étape de la vie. Au service des Canadiens depuis 1953, l’entreprise met tout en œuvre pour que non seulement ses clients, mais aussi ses employés soient en bonnes mainsMD. Allstate s'engage à faire une différence positive dans les communautés dans lesquelles elle opère par le biais de partenariats avec des organisations caritatives, de dons des employés et de bénévolat. Consultez le site www.allstate.ca pour en savoir plus. Pour obtenir des conseils de sécurité, consultez le blogue Allstate Assurance au blogue.allstate.ca .

