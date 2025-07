La Caisse et Fondaction investissent 250 M$ sous forme de dette subordonnée dans Boralex

MONTRÉAL, 07 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) annonce la clôture d’un financement corporatif additionnel de 250 M$ sous forme de dette subordonnée non garantie d’une échéance de huit ans. L’investissement est réalisé conjointement par La Caisse (anciennement CDPQ), qui investit un montant de 200 M$, et par un nouveau partenaire, Fondaction, pour un montant de 50 M$.

Faits saillants financiers

Structure : dette subordonnée non garantie

Montant : 250 M$

Date d’échéance : 27 juin 2033

Intérêts : payables semestriellement

Remboursement : prêt non amortissable remboursable à la date d’échéance, sous réserve du respect des obligations associées à ce type de prêt





« Ce nouveau financement corporatif s’inscrit dans l’exécution de notre Stratégie 2030, annoncée le 17 juin dernier, et nous permet de mobiliser dès maintenant des ressources pour le financement de nos projets », a souligné Bruno Guilmette, premier vice-président et chef de la direction financière de Boralex. « Nous renforçons ainsi notre capacité à soutenir nos activités de croissance, en diversifiant davantage nos sources de financement, tout en maintenant notre rigueur financière. Nous tenons à remercier La Caisse et Fondaction pour leur confiance en notre stratégie à long terme. »

« Actionnaire majeur depuis 2017, La Caisse soutient Boralex, leader canadien indépendant de la production d'énergie renouvelable dans sa construction d’un portefeuille diversifié de projets de grande qualité », a déclaré Jérôme Marquis, vice-président et chef, Crédit privé de La Caisse. « En doublant notre financement en dette existant, nous réaffirmons notre confiance en la capacité d'exécution et la croissance continue de Boralex, et ce tant au Québec qu’à l’international. »

Rappelons que La Caisse a récemment annoncé sa stratégie climatique 2025-2030 visant à accélérer la décarbonation des entreprises et à augmenter ses investissements liés à la transition énergétique, afin d’atteindre 400 G$ d’investissements en action climatique d’ici 2030.

« Cet investissement d’impact dans Boralex vise la réalisation d’infrastructures d’énergie propre, dont les bénéfices environnementaux sont tangibles et mesurables. Ce type de financement s’inscrit dans une logique de transformation durable de l’économie, en cohérence avec les objectifs stratégiques de Fondaction, tant sur le plan de la lutte contre les changements climatiques que sur le plan des retombées socioéconomiques structurantes pour le Québec », a indiqué Claire Bisson, vice-présidente et cheffe de l’investissement chez Fondaction.

Desjardins Marché des capitaux a agi en tant que conseiller financier pour Boralex.

Mise en garde à l’égard des déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué constituent des déclarations prospectives, fondées sur des prévisions actuelles, au sens des lois sur les valeurs mobilières. Boralex tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, incluant les facteurs abordés dans les rubriques traitant des facteurs de risque et des facteurs d’incertitude figurant dans le rapport de gestion de Boralex pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, et que ses résultats, ou les mesures qu’elle adopte, pourraient différer significativement de ceux qui sont indiqués ou sous-jacents à ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d’une déclaration prospective donnée. À moins d’indication contraire de la Société, les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l’effet que pourraient avoir sur ses activités, des transactions, des éléments non récurrents ou d’autres éléments exceptionnels annoncés ou survenant après que ces déclarations ont été faites. Rien ne garantit que les résultats, le rendement ou les réalisations, tels qu'ils sont formulés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives, se concrétiseront. Le lecteur est donc prié de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. À moins de n’y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, la direction de Boralex n’assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres changements.

À propos de Boralex

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 30 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a augmenté de plus de 50 % et elle s’établit aujourd’hui à plus de 3,2 GW. Nous développons un portefeuille de projets en développement et chemin de croissance de 8 GW dans l'éolien, le solaire et le stockage, guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Boralex, reconnue comme entreprise la plus responsable au Canada par Corporate Knights, participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

Pour de plus amples renseignements, visitez boralex.com ou sedarplus.com. Suivez-nous sur Facebook et LinkedIn.

À propos de La Caisse

À La Caisse, auparavant connue sous la marque CDPQ, nous investissons depuis 60 ans avec un double mandat : celui de générer des rendements optimaux à long terme pour nos 48 déposants, qui représentent plus de 6 millions de Québécois.es, tout en contribuant au développement économique du Québec.

Comme groupe mondial d’investissement, nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2024, l’actif net de La Caisse s’élevait à 473 G$ CA. Pour en savoir plus, visitez le site lacaisse.com et consultez nos pages LinkedIn ou Instagram.

La Caisse est une marque de commerce propriété de la Caisse de dépôt et placement du Québec, protégée au Canada et dans d’autres juridictions, et utilisée sous licence par ses filiales.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis près de 30 ans, Fondaction, c’est le fonds d’investissement de celles et ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l’économie québécoise. Pour rendre notre économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, créé à l’initiative de la CSN, Fondaction représente des dizaines de milliers d’épargnants et des centaines d’entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 4 milliards de dollars au 31 mai 2025 investis en grande partie dans des centaines d’entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d’un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d’emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d’informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

